L'oroscopo settimanale 14-20 settembre è pronto a rivelare se nelle prossime giornate riceverete una promozione o un aumento di stipendio. Siete curiosi di sapere se la vostra vita lavorativa, professionale, finanziaria è favorita dagli astri? Per scoprirlo, consultate le seguenti previsioni astrologiche relative alla terza settimana di settembre, dedicate ai 12 segni zodiacali.

Oroscopo settimanale sul lavoro dall'Ariete al Cancro

Ariete – Qualche cambiamento o qualche spesa di troppo fatta durante le vacanze vi porta, in questa settimana, a essere più cauti. Se avete dei progetti da realizzare che richiedono una grande somma di denaro, sicuramente li lascerete in un cassetto per poi riprenderli quando avrete un’ottima disponibilità economica.

Settimana a rallentatore per chi ha un’attività in proprio. Guadagni poco soddisfacenti o almeno non così notevoli da potervi permettere colpi di testa.

Toro – In questa settimana puntate tutto sulla vostra immagine professionale e fate in modo che chi vi sta intorno capisca la vostra serietà e la vostra posizione. Presto impareranno a rispettarvi. Avete molti progetti da proporre, però, è meglio non essere frettolosi. Prima di proporre qualcosa a qualcuno, analizzate bene ogni cosa. Accettate l’appoggio di una persona importante e che potrebbe sostenere ciecamente le vostre idee.

Gemelli – In questi giorni vi conviene mantenervi cauti, se non volete deludere le persone che vi stanno attorno.

Visto i tempi che corrono, azzardare progetti che non offrono nessuna garanzia di vincita sarebbe immaturo da parte vostra. Continuate a tenere gli stessi ritmi, se non volete essere rimproverati. Se state uscendo da una situazione difficile, prendetevi tutto il tempo necessario per riprendere in mano la vostra vita e per raggiungere il giusto equilibrio sul lavoro.

Cancro – Questa settimana inizia in maniera lenta, ma le soddisfazioni non mancheranno. Dovete costruirvi il futuro con le vostre capacità, senza nessuna fretta. In questo modo avete l'occasione di controllare piccoli particolari che potrebbero esservi d'aiuto. Potreste riprendere qualche progetto che avevate fatto all'inizio dell’anno.

L’Oroscopo consiglia di verificare sempre la lealtà dei vostri colleghi e collaboratori. Se avete bisogno di liquidità, valutate con calma delle alternative.

Previsioni degli astri fino al 20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana apparite più decisi e sicuri sul vostro futuro lavorativo, su ciò che volete fare e sulle strade da percorrere. Anche se le vostre decisioni costano un po' di fatica, alla fine del viaggio vi sentirete soddisfatti e appagati. Potreste rifiutare un impiego, anche momentaneo, forse perché non adatto alle vostre capacità. Non sottovalutate nulla, poiché state cercando di assicurarvi un futuro migliore. In ogni caso, vi aspetta un periodo positivo per osare e mettervi in gioco.

Peccato che non tutti coglieranno al volo le opportunità giuste: che cosa si perdono!

Vergine – In vista ci sono grandi cambiamenti e questo vi porta un grosso carico di responsabilità difficile da gestire, soprattutto a metà settimana. I primi giorni della settimana sono di assestamento ma nei successivi avete la maturità giusta per poter fare delle scelte che incideranno parecchio sul vostro futuro lavorativo. Potreste addirittura cambiare stile di vita, forse per colpa del matrimonio, di un nuovo lavoro o di uno scombussolamento finanziario. Siate prudenti!

Bilancia – Nuovi punti di vista, questa settimana, vi portano a riconsiderare quelle opportunità che di recente si sono presentate davanti ai vostri occhi e che avete sottovalutato.

Chi di voi è stato coraggioso e si è messo in proprio, chi ha voluto provare nuove esperienze anche a costo di sacrifici, sarà ampiamente ripagato e inizierà da subito a godere dei frutti. Usate sempre il vostro senso di osservazione, poiché è molto importante captare al momento giusto delle opportunità che solo voi siete in grado di sfruttarle.

Scorpione – La parola d’ordine di questa settimana è ‘prudenza’. Raramente il vostro istinto consiglia prudenza e quindi vi ritrovate a lottare contro voi stessi, per far prevalere la parte più razionale. Finanziariamente dovete sapere che certe spese non andrebbero fatte, se non avete delle basi abbastanza solidi. Vista la sicurezza che avete acquistato in voi stessi, avete un bel po’ di tempo per raggiungere i vostri obiettivi.

Evitate inutili tensioni in famiglia o nei rapporti sociali, gli amici potrebbero preoccuparsi nel vedervi coinvolti in progetti ad alto rischio.

Il lavoro secondo l'oroscopo dal 14 al 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana parte alla grande, solo se stabilite dei forti legami e dei contatti con persone interessanti. Queste conoscenze potrebbero aprire la strada del vostro futuro e farvi conquistare degli obiettivi che avete fissato. Alla fine, dovete ringraziare più di una persona. Siete capaci di capire qual è il momento giusto per mettervi in gioco e quale, invece, è il momento di tirare il freno. Se avete dei buoni rapporti con i colleghi di lavoro, potreste trovare in loro degli ottimi alleati, perciò meglio farseli amici che nemici.

Capricorno – Questa settimana non mancano imprevisti in campo lavorativo, professionale, finanziario. L'oroscopo consiglia di non perdere tempo a disperarvi, ma di affrontarli a testa alta e con il sorriso stampato in faccia. Alcuni progetti in corso avranno il loro momento di gloria, portate pazienza! Potreste avere un calo di energia che vi porta anche a mollare tutto. Non fatelo assolutamente, poiché sarebbe un peccato per voi che avete dato anima e corpo a questi progetti. A fine mese, anche in campo finanziario troverete un po' di pace e un po' di respiro. Resistete!

Acquario – Da questa settimana basta con i cambiamenti, cercate di raggiungere una stabilità nell'ambiente in cui lavorate.

Cercate di essere intraprendenti, anche se non aspirate ad alte cariche. Non è una cattiva cosa fare una buona concorrenza ai vostri colleghi. Visto il vostro modo impeccabile di lavorare, non lamentatevi se i piani alti vi affidano un incarico di prestigio. Siete in grado di svolgerlo perfettamente, inoltre non sarebbe male guadagnare qualcosa in più.

Pesci – In questa settimana dovete mostrarvi spigliati e sicuri di voi stessi, anche a costo di sembrare sfacciati. Non temete per la vostra reputazione perché è proprio ciò che gli altri vogliono da voi. Se siete in cerca di lavoro dovete lottare con gli altri concorrenti: andate avanti per la vostra strada, senza farvi influenzare. Se avete un'attività in proprio, questa settimana dovete spingere di più, i vostri clienti hanno bisogno di essere convinti e rassicurati.

Finalmente vi prendete qualche rivincita.