L'Oroscopo di mercoledì 16 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Amore, salute e lavoro, tutti questi aspetti saranno posti in primo piano in queste interessanti 24 ore che profumano di movimento e anche di confusione generale. Questo è il mese dei grandi ritorni, ma non tutti la stanno vivendo alla grande a causa dei problemi sorti in quest'ultimi tempi.

Scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 16 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - Questo è un periodo di grandi incertezze, soprattutto economiche. Le vostre finanze sono ko! Spesso rivangate i tempi andati, quando vi impegnavate a fondo e riuscivate a tenere il passo con le bollette, il mutuo e le spese extra. Anche se adesso la situazione è estremamente complicata, non dovete lasciarvi abbattere, perché le stelle intravedono la fine di questo periodo nero. Dunque, dovete tenere duro e stringere i denti. Per quanto riguarda questa giornata, l'aspetto lunare permette di aprirsi a nuovi orizzonti. La strada per la vittoria non è così facile da percorrere, ma solo chi la dura la vince.

Mai perdere la speranza, soprattutto in questo frangente.

Gemelli - 11° in classifica - L'Oroscopo del 16 settembre dice che avrete il morale sotto ai tacchi, quindi la mattinata potrebbe partire con qualche intoppo o un fastidioso ritardo. Avevate riposto molte speranze in questo 2020, ma avete dovuto fare i conti con degli imprevisti allarmanti che vi hanno tenuto con il fiato sospeso per molti mesi.

Cercate di non smarrirvi per strada, specie se avete intrapreso un certo percorso che vi sembra poco soddisfacente. Le cose belle tardano ad arrivare, ma vale proprio la pena attenderle. Il piatto pronto spesso risulta insipido, quindi diffidate di chi vi promette mare e monti e il cosiddetto 'tutto subito'.

Scorpione - 10° posto - Ancora pochi mesi e quest'annata finirà negli archivi della storia. Mai come ora state aspettando con ansia il Natale e il Capodanno. Per molti mesi non avete fatto altro che attraversare dei momenti di alta tensione e profondo disagio. Coloro che hanno affrontato una dura perdita, non riescono a ritrovare la pace. Non mettetevi fretta, avete bisogno di tempo per accettare che le cose sono cambiate. Per fortuna le stelle intravedono un netto miglioramento: questa difficile situazione non durerà a lungo! In queste 24 ore potreste sentirvi apatici, ma dovrete cercare di resistere come meglio potete. Concentratevi sul presente e chiedetevi come potete fare per migliorare il vostro futuro, perché prima o poi esso arriverà.

Sorridete, anche se potreste non averne voglia.

Sagittario - 9° in classifica - Partiamo subito dicendo che le prossime 48 ore non saranno facili per voi nativi di questo segno. Tuttavia, dovrete cercare di stringere i denti e resistere. Il vostro umore risulterà a dir poco ballerino e non avrete le idee ben chiare. Per tale ragione rischierete di rispondere male a una persona cara o a un collega/compagno di studi. Presto giungeranno delle giornate migliori e le acque si acquieteranno. Tutto attorno a voi si farà più limpido che mai, ma dovrete essere pazienti. Forse, attualmente, ci sono delle difficoltà in famiglia o all'interno dei rapporti di coppia: a breve qualcosa cambierà! Difendete i vostri spazi e rispettate quegli altrui.

L'oroscopo di domani 16 settembre: i segni di metà classifica

Cancro - 8° posto - L’oroscopo di domani 16 settembre dice che sarete in cerca di ispirazione. Le idee da sole non bastano, occorre anche l'azione. In questo periodo è necessario agire e adottare dei profondi cambiamenti che andranno a toccare determinati settori. Delle abitudini o il vostro modus operandi, andrebbero migliorati! Dunque, non state con le mani in mano, perché più tempo passa più il problema/disagio si ingigantirà. Avete bisogno di riordinare le idee e di guardarvi attorno in cerca di nuovi stimoli. A volte, l'ispirazione giusta arriva anche dai libri o da una persona sconosciuta. Anziché chiudervi nel vostro guscio, apritevi al mondo.

L'amore deve andare avanti e sfidare i timori.

Toro - 7° in classifica - Sognate il vero amore, quello travolgente e brioso. Non vi accontentate mai, preferite stare da soli piuttosto che impegnarvi in una relazione poco interessante. Anche se in questo periodo il vostro cuore non batte all'impazzata, avete altro a cui pensare. C'è chi è tornato a studiare, chi a lavorare e chi invece è in cerca di un impiego. Fino a dicembre dovrete sudare sette camice, perché non avrete stelle facili su cui contare. Dovrete rimboccarvi le maniche e mettercela tutta. Tra qualche mese, però, le cose cominceranno a prendere una piega migliore e ritornerete a respirare a pieni polmoni. L'erba del vicino sembra sempre più verde, ma è solamente un'impressione perché ognuno porta la sua croce.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo del giorno parla di incontri casuali ed estremamente interessanti. Chi fa il pendolare per lavoro o per studio, incrocerà lo sguardo di una persona affascinante e l'amore potrebbe germogliare. I sentimenti torneranno alla ribalta anche per quelle coppie di vecchia data che spesso litigano e si allontanano. Un po' di noia coniugale capita a chiunque, basta solamente venirsi incontro a vicenda. In queste 24 ore, dovrete fare attenzione a degli improvvisi cambi di programma che potrebbero intaccare il vostro umore. Da tempo siete in attesa di una certa festività o di un risultato. Giornata buona per sostenere un colloquio e per effettuare nuove ricerche affaristiche.

Acquario - 5° in classifica - Una relazione o un rapporto potrebbe essersi inacidito. In tal caso sarà bene valutare il da farsi e cercare di salvare il salvabile. Liberarsi dalla zavorra vi aiuterà a riemergere in superficie. State vivendo un periodo costellato di alti e bassi. L'incertezza e l'ansia sono divenute le vostre compagnie fisse. Per fortuna questo sarà un mercoledì di buone prospettive. L'amore è in stand-by, ma presto si smuoverà qualcosa. Niente è destinato a rimanere "statico" in eterno. Dunque, siate dinamici e prendete in mano la situazione generale. In queste 24 ore ritroverete l'ispirazione e la fantasia che da sempre caratterizzano il vostro segno. Coloro che sono a dieta, desiderano mangiare dei dolci o dei rustici, di tanto in tanto fare uno strappo alle regole non fa male.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche mettono in primo piano il vostro buon umore. Di recente avete sistemato alcune faccende spinose ed ora vi sentite tranquilli e appagati. In mattinata vi alzerete assonnati, di solito senza un buon caffè faticate a svegliarvi al 100%. Da giorni siete in attesa di qualcosa, forse di un evento importante o l'inizio di qualche attività che vi appassiona. All'interno della sfera lavorativa si respirerà un'aria armoniosa, tutto filerà liscio come l'olio. Presto l'amore busserà alla porta dei cuori solitari. Le stelle intravedono l'avvicinarsi di una serie di novità e cambiamenti: l'anno non è ancora finito!

Leone - 2° posto - Le previsioni astrali del 16 settembre prevedono una giornata ottima. Potrete osare qualcosa in più e spingere il piede sull'acceleratore. Avete molti sogni nel cassetto, ma anche numerosi dubbi. In questo periodo avete consumato parecchi soldi tra una spesa e un'altra. Non è un periodo agevole dal punto di vista finanziario, ma ci sono degli aspetti positivi che marciano come dovrebbero. Questo sarà un mercoledì fiorente, finalmente l'attesa potrà dirsi conclusa. Chi lavora da casa, riceverà degli ordini importanti. Giornata favorevole per la cucina e le pulizie. Non aspettate che la fortuna vi piombi addosso, ma andatele incontro: "se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna"!

Capricorno - 1° in classifica - In giornata, la sfera familiare e personale sarà piena di positività e felicità. Sarete al settimo cielo! Qualcuno vi chiederà una mano o un consiglio e voi sarete ben disposti nei loro confronti. Tutto ciò vi renderà soddisfatti e vi agevolerà il sonno serale. Anche se alcuni aspetti della vostra vita non risultano soddisfacenti, ce la state mettendo tutta per tirare avanti e per donare sorrisi alle persone care. La vita è breve e vale davvero la pena viverla fino alla fine. Bandite ogni cattivo pensiero e puntate alle stelle. Questa sarà la giornata migliore della settimana, quindi cercate di sfruttarla per bene! Per quanto riguarda la salute mentale e fisica, finalmente vi rimetterete in sesto.