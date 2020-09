L'oroscopo di mercoledì 16 settembre prevede la Luna entrare nel segno della Vergine, portando una di quelle giornate da godersi appieno sul fronte sentimentale, mentre Cancro potrebbe avere delle idee interessanti da condividere con la propria anima gemella. Per l'Ariete gli astri riserveranno momenti davvero romantici con il partner, grazie anche a Venere in trigono dal segno del Leone, mentre Pesci sarà più emotivo in amore e più agguerrito a lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 16 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 settembre 2020 segno per segno

Ariete: avrete energia da vendere e uno spirito d'iniziativa invidiabile a lavoro secondo l'oroscopo di mercoledì.

Con Marte in congiunzione al vostro cielo potrete godere dunque di risultati grandiosi, soprattutto qualora svolgete mansioni che richiedono doti mentali. Bene anche la sfera sentimentale, dove Venere in trigono dal segno del Leone vi riserverà momenti romantici e coinvolgenti con la vostra anima gemella, oltre a dei possibili avanti per la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete rassicuranti e sostenitori nei confronti dei vostri amici. Voto - 8+

Toro: il desiderio d'amore e di affetto si farà sentire di più in questa giornata, e con la Luna nuova in trigono dal segno della Vergine, proverete ad avvicinarvi maggiormente alla vostra anima gemella cercando di stabilire un bel rapporto, cercando di ingonare questa antipatica Venere in quadratura.

Se siete single un folle istinto vi spingerà ad osare con la persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi prendere in contropiede, cercando di avere sempre la risposta pronta con i colleghi. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di mercoledì 16 settembre lievemente in calo rispetto alle giornate precedenti, considerato che la Luna sarà in quadratura dal segno della Vergine.

Fortunatamente però, avrete il pianeta Venere ancora in posizione favorevole, che in amore promette momenti di relax e di passione con il partner. Attenzione soltanto a qualche piccola incomprensione. Se siete single i vostri sentimenti sono positivi e potrebbe venirvi in mente qualche idea interessante.

Nel lavoro la giornata si rivelerà particolarmente intensa considerata la mole di mansioni, dunque fareste meglio a rimboccarvi le maniche. Voto - 7.5

Cancro: avrete delle idee interessanti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. La vostra relazione di coppia al momento naviga in buone acque e con la giusta organizzazione potrete vivere momenti travolgenti con il partner. I cuori solitari vivranno una fase di rinascita, con una voglia di fare che un giorno non basterà per fare tutto ciò che avranno in mente. Nel lavoro i vostri orari sono un po’ estenuanti al momento, ma presto tutto tornerà alla normalità. Voto - 7+

Leone: la Luna lascia il vostro cielo, ma non per questo la giornata di mercoledì si rivelerà peggiore anzi.

Con Venere in congiunzione al vostro segno ancora per un po’, avrete tutto il tempo necessario per rendere felice la vostra anima gemella e consolidare il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single vi godrete appieno la giornata, con calma e senza andare di fretta. Nel lavoro Marte vi sta aiutando molto al momento, ciò nonostante usate un tono più cordiale e magari potreste avere qualche contatto in più. Voto - 8-

Vergine: oroscopo della giornata di mercoledì che vede la Luna nuova entrare nel vostro segno, portando miglioramenti non trascurabili soprattutto nella vostra vita sentimentale. Soprattutto se avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti.

I cuori solitari cercheranno di lavorare un po’ di più sulla loro autostima. In ambito lavorativo affidabilità e precisione saranno due doti fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi, e con Giove favorevole avrete maggiori possibilità di successo. Voto - 8-

Bilancia: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì, con Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte lavorativo sarete in grado di gestire molto bene le vostre energie e le vostre mansioni, ottenendo risultati degni di nota. In amore forse non apprezzerete qualche piccolo dettaglio nei confronti del partner, ma prendersela per così poco non è il caso. Se siete single ci saranno presto buone notizie che vi piaceranno molto.

Voto - 7+

Scorpione: soprattutto voi single in questa giornata non sarete pronti a dare fuoco alle polveri, di conseguenza faticherete ad approcciarvi con chi vi piace, preferendo rimanere a distanza. Se avete una relazione fissa Venere in quadratura impedisce il dialogo al momento, mettendovi di malumore. Meglio distrarsi pensando ai vostri impegni giornalieri. Nel lavoro la stanchezza comincia a farsi sentire, ma voi cercherete di non mollare, continuando ad impegnarvi come fate sempre. Voto - 6+

Sagittario: attenzione a questa Luna in quadratura dal segno della Vergine secondo l'oroscopo, che per le prossime due giornate potrebbe rivelarsi problematica. Fortuna che avete ancora Venere dalla vostra parte per poter dire la vostra, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia.

Mi raccomando esprimete le vostre intenzioni sempre in maniera chiara e precisa nei confronti del partner. Se siete single le emozioni sono nell'aria, ma l'umore potrebbe essere un po’ in calo. Nel lavoro sarete abbastanza ispirati e con la voglia di darvi da fare per ottenere splendidi risultati. Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di mercoledì che prevede un'ottima Luna in trigono dal segno della Vergine, assieme a Giove e Saturno stabili nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single deciderete di prendere le così come verranno quando incontrerete la persona che fa per voi. Se avete una relazione fissa potrebbe essere il momento di fare un passo in avanti. Nel lavoro in indugiate e datevi da fare con le vostre mansioni per massimizzare i risultati.

Voto - 7,5

Acquario: sarete un po’ chiusi in questa giornata secondo l'oroscopo, complice questa configurazione astrale non così favorevole. Ebbene, dal punto di vista sentimentale le questioni vanno affrontate e se non lo fate non potete sperare in buoni risultati. Se siete single al momento non vi dispiacerà non avere nessuno da amare. In ambito lavorativo state andando bene, ciò nonostante se tutto fosse un po’ più semplice sarebbe perfetto per voi. Voto - 6

Pesci: giornata buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se l'influenza negativa della Luna si farà sentire. Per quanto riguarda la sfera sentimentale cercherete di essere più emotivi nei confronti del partner, cercando però non essere troppo assillanti.

Se siete single potreste reagire più istintivamente in questa giornata, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo per creare maggior competizione bisogna essere agguerriti, e potreste anche riuscirci con il vostro atteggiamento. Voto - 8-