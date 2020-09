Questa giornata inizia con grande energia e vitalità per i nati sotto il segno della Vergine, che stanno vivendo un momento astrale molto vantaggioso. Al contrario la Bilancia necessita di un po' di tempo da dedicare a sé stessa e alla ricerca di una propria stabilità interiore. Recupero fisico per l'Acquario, stanchi i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 16 settembre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Ariete: giornata interessante per il segno, soprattutto per la sfera lavorativa.

E' il momento di pensare alle cose concrete, se ci sono questioni irrisolte, meglio risolverle al più presto. Coloro i quali sono alle prese con costruzioni o lavori di ristrutturazione potrebbero essere a buon punto e decidere di aumentare l'intensità dei lavori per finire entro la fine dell'anno.

Toro: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di rallentare un po' per quanto riguarda il lavoro e dedicare maggior tempo all'amore e alla vita di coppia. Il partner potrebbe infatti essere di cattivo umore, sentirsi trascurato e messo da parte, cercate di evitare inutili polemiche concedendogli le attenzioni di cui ha bisogno e di cui anche voi potrete beneficiare.

Gemelli: quella di mercoledì 16 settembre 2020 potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, che soprattutto per quanto riguarda il fisico potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi, come mal di testa e spossatezza.

In amore le stelle non sono contrarie, ma il voler possedere l'altra persona potrebbe rovinare la qualità dei vostri rapporti, siate più fiduciosi.

Cancro: giornata faticosa, in cui il segno avrà la sensazione di non riuscire a ritagliarsi un momento neanche per respirare. Ci sono molte situazioni di cui occuparsi, e-mail a cui rispondere e contatti da portare avanti.

A fine serata qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato, meglio evitare di somatizzarlo.

Leone: l'oroscopo di domani consiglia al segno di gestire con cautela ed attenzione tutte le questioni economiche e finanziaria, non è il momento per lanciarsi in grandi acquisti o contrattazioni intrigante.

Piuttosto meglio agire con i piedi di piombo e controllare le spese. Serenità in amore.

Vergine: le prossime 24 ore sono caratterizzate da una grande forza fisica e un'accesa vitalità. E' un buon momento per praticare dello sport, riprendere o iniziare a fare dell'attività fisica e dedicarsi alle proprie passioni. In amore le stelle vi fanno da scudo, proteggendovi dagli attacchi nemici di chi vorrebbe vedervi infelice. Bene il lavoro.

Bilancia: le stelle consigliano di praticare della sana introspezione durante questa giornata. Nei giorni precedenti molte cose potrebbero non esser andate come previsto, a decretare il fallimento potrebbero esser stati dei fattori esterni, ma anche la vostra insicurezza e titubanza.

Lavorate su voi stessi, sui vostri perché e i vostri come e troverete tutte le risposte.

Scorpione: la giornata di mercoledì 16 settembre 2020 si rivela più vantaggiosa delle precedenti per il segno, in particolar modo per quanto riguarda i rapporti con gli altri e i contatti sociali. E' il momento ideale per avviare delle collaborazioni o stringere nuove amicizie. Anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Sagittario: giornata interessante per il segno che dopo giorni di attesa potrebbe finalmente ricevere la risposta tanto attesa. Il presagio delle stelle si rivolge in particolar modo a coloro i quali sono in attesa di un riposta lavorativa o finanziaria, come un prestito o un finanziamento.

Le stelle continuano a proteggere l'amore, garantendo armonia e stabilità all'interno dei rapporti.

Capricorno: potrebbe essere una giornata un po' pesante per il segno, che come si suol dire potrebbe svegliarsi con la "luna storta", in amore ma anche all'interno della sfera lavorativa, potrebbero nascere contrasti e discussioni. Gli astri consigliano di mantenere la calma, non avrete la lucidità necessaria ad affrontare una conversazione costruttiva, meglio rimandare.

Acquario: giornata impegnativa dal punto di vista pratico, potrebbero esserci delle questioni da sbrigare, come patrimoni comuni o spartizioni. In amore continua il momento di recupero iniziato con la nuova settimana. Meglio anche il fisico.

Pesci: il presagio degli astri per la giornata di mercoledì 16 settembre ci dice che sarà una giornata sottotono per il segno, che continua a risentire di alcuni fastidi e malesseri fisici, che colpiscono soprattutto gli arti e le articolazioni. Meglio sottoporsi ad un controllo medico e se necessario intraprendere delle cure più specifiche.