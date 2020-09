L'Oroscopo di giovedì 17 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Sarà un giovedì niente male, la vita scorrerà come al solito anche se la Luna Nuova porterà qualche scossa profonda. Sarà possibile rivedere dei conti, uscire, studiare o lavorare. Le stelle annunciano 24 ore decisamente impegnative e con delle importanti novità in arrivo per i Pesci e Cancro.

Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata attraverso le previsioni delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 17 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno - 12° posto - Da tempo siete sotto i riflettori degli astri, perciò ne state passando di tutti i colori. Questa sarà una giornataccia, ma bene o male riuscirete a superarla. Siete un segno abituato a lottare, ma a volte desiderate starvene tranquilli. La famiglia non vi sembra supportare o forse c'è della tensione amorosa. State avendo delle difficoltà a chiudere occhio la sera, magari prima di addormentarvi fate mille viaggi mentali.

Acquario - 11° in classifica - L'oroscopo del 17 settembre dice che sarà una giornata sottotono. Non avrete alcuna voglia di lavorare/studiare. Non vedrete l'ora che arrivi il weekend per poter staccare la spina e riposare.

L'universo sembra remarvi contro, ma si tratta solamente di una vostra impressione. Presto la ruota tornerà a girare, dunque, cercate di portare estrema pazienza. Occhio al portafogli, le previsioni vi mettono in guardia anche dai possibili ritardi che potrebbero verificarsi in giornata.

Toro - 10° posto - Scavate a fondo del problema, solo così riuscirete a trovare quella soluzione che state cercando da tempo.

Questa sarà una giornata di grandi cambiamenti e/o di rinnovamenti. Vi sarà possibile tentare un approccio in più verso quella persona interessata o verso quell'obiettivo che vi siete fissati di raggiungere. Presto sarete al centro di un episodio particole. Se per il fine settimana sarete liberi dagli impegni, allora cercate di organizzarvi per fare una piccola gita fuori porta.

Vergine - 9° in classifica - Per avere successo è necessario avere pazienza e scalare un gradino alla volta. Bisogna partire dal basso e poi, gradino dopo gradino sarà possibile raggiungere la vetta. In questo giovedì dovrete fare i conti con una scarsa concentrazione che rischierà di farvi vacillare. Evitate di sforzarvi di fare una certa cosa se proprio non ve la sentite. Questa giornata, per certi versi, si rivelerà anche divertente.

L'oroscopo di domani 17 settembre: i segni di metà classifica

Ariete - 8° posto - Giovedì di ripresa psicofisica. Ce la state mettendo tutta pur di affrontare l'intera settimana. Da tempo siete in cerca di soluzioni, ma non basta pensare fuori dagli schemi perché bisogna anche agire e rompere quei limiti che vi siete imposti.

All'interno del lavoro occorrerà fare uno sforzo maggiore e tollerare il nervosismo dei superiori. Possibili uscite con la famiglia.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 17 settembre dice che dovrete ben guardarvi dal mangiare troppo in queste 24 ore. Quando siete giù d'umore o state attraversando un periodo nero, tendete a strafogarvi, ma il cibo non colmerà alcun vuoto e non risolverà magicamente i problemi. Dunque, cercate di non appesantirvi con il cibo spazzatura e alimentatevi sempre al meglio, in tal modo anche la mente starà bene: ''Mens sana in corpore sano''. Presto l'universo vi manderà degli influssi positivi da convogliare in amore e nel lavoro. Notizie importantissime in arrivo.

Leone - 6° posto - Periodo incentrato più sul successo professionale che su quello personale. Ultimamente avete la testa presa dal lavoro, dai guadagni e dagli investimenti. State studiando un modo per costruirvi un'entrata extra. Presto otterrete quello che state cercando. Sarà possibile sognare in grande! Chi studia, non vedrà l'ora che arrivi domenica per poter dormire di più. Trarrete grandi benefici dalla lettura.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di notizie in arrivo e di grandi cambiamenti in atto. Forse vi siete accollati una certa responsabilità e temete di non riuscire ad esserne all'altezza. Bandite ogni dubbio dalla vostra vita! In giornata, l'oroscopo vi indirizzerà sul percorso migliore per voi.

Avrete modo di mettere nero su bianco i vostri obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno. Siete in cerca di fortuna.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° posto - L’oroscopo annuncia una buona giornata e con delle notizie o novità in arrivo. In casa regnerà la pace e i rapporti con i coinquilini o i famigliari risulteranno armoniosi. Chi per lavoro o per studio fa il pendolare, si divertirà poiché qualcosa di interessante avverrà. Sarà possibile farsi notare dai superiori ed ottenere un elogio o un premio. Qualcuno dovrà recarsi in posta/banca o al supermercato a fare la spesa. Occhio alle code.

Gemelli - 3° in classifica - Gli astri vi supportano, specialmente in queste promettenti 24 ore.

L'eccellenza si raggiunge con l'esperienza. Tutti partono da zero, quello che conta è fare gavetta ed essere disposti a mettersi in gioco. In questo periodo non vale la pena pigiare troppo sull'acceleratore: "Chi va piano va sano e va lontano". Avrete molto da fare in casa. Tra pulizie, figli, cucina, partner ed anche lavoro, la giornata volgerà al termine in un baleno. Chi studia vorrebbe prendere un buon voto.

Scorpione - 2° posto - Solo voi potete sapere qual è la strada giusta da percorrere. In queste 24 ore avrete le idee più chiare, inoltre, a breve godrete del supporto lunare e potrete mirare alle stelle. Questa sarà una giornata importante a livello famigliare e lavorativo/scolastico.

Qualcosa bolle in pentola! La felicità vi farà dormire sonni sereni ed è da molto tempo che soffrite di insonnia. Dunque, godetevi queste 24 ore spensieratamente.

Sagittario - 1° in classifica - Giornata al top, primeggerete come non mai! La Luna Nuova vi renderà molto passionali e affascinanti. Quindi, le coppie faranno scintille mentre i cuori solitari ammalieranno qualche persona molto interessante. Desiderate vivere un'avventura strepitosa, magari un amore travolgente o fare un viaggio attorno al mondo. Coloro che hanno chiesto una promozione o un aumento della paga, potrebbero ricevere una risposta interessante. Questa sarà la giornata perfetta per fare delle richieste o una dichiarazione.