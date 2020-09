L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre analizzerà la posizione degli astri, per elargire delle dritte preziose per l'amore. Luna sarà presente in Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario. Così sensibilità, intuizione sentimentale e razionalità si equilibreranno al meglio e ci saranno splendide novità per tutti i segni zodiacali. In particolare Sole entrerà in Bilancia e diffonderà sensazioni consapevoli e riflessive. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sole in Bilancia nell'oroscopo della settimana di settembre

Ariete: Luna sarà favorevole martedì dal Sagittario. In sinergia con Marte nel segno, le sensazioni amorose saranno intense e voi single potrete approcciarvi all'amore con maggiore dinamismo.

Attenzione a mercoledì, dove Sole risulterà in opposizione. Potrebbero sorgere delle incomprensioni in amore, ma dovrete cercare di parlarne, piuttosto che chiudervi in un silenzio che non gioverà a nessuno.

Toro: Luna in opposizione martedì, vi renderà diffidenti e alquanto provocatori nei confronti dell'amore. Una sorta di ribellione pervade l'amore e pretenderete sempre di più dalle persone amate. Sarete anche molto intolleranti alle critiche altrui, quindi dovrete cercare di disciplinare un po' gli affetti per progredire con fiducia e ottimismo. Sole quasi sfida a essere più diplomatici in amore e a valutare i pro e i contro, prima di partire in quarta. Il weekend in compenso, si prospetterà splendido.

Gemelli: martedì Luna sarà in opposizione e potreste assumere un atteggiamento troppo permaloso ed essere indolenti nei confronti dell'amore. Dovrete cercare di ampliare la mente a 360° e contare anche sulla presenza benefica di Sole in Bilancia. Impulsività e riflessività saranno soppesate con maggiore diplomazia, così alternerete anche romanticismo a rigore.

Marte regalerà tanto charme e dinamismo, dovrete utilizzarlo al meglio per progredire in maniera fortunata.

Cancro: il satellite notturno splenderà per voi lunedì dallo Scorpione. Così acquisirete una grande profondità d'animo e un'intelligenza brillante, che faranno avviare un'analisi più lucida e obiettiva delle situazioni amorose.

Sole mercoledì risulterà in dissonanza e potrebbero manifestarsi dei dissapori in famiglia o tensioni e insofferenza in amore. Bando però alla tristezza e potrete fronteggiare il tutto cercando di dialogare di più, per trovare una soluzione equa e risolutiva.

Leone: Venere continuerà a splendere per voi e garantirà benessere sentimentale. Lunedì potreste essere alquanto nervosi a causa di Luna in dissonanza dallo Scorpione. Ma la nuova posizione di Sole in Bilancia risulterà positiva per l'amore. Compirete il gesto giusto per concretizzare i sogni amorosi e le parole che sceglierete, sprigioneranno reazioni positive capaci di rigirare le situazioni a vostro favore. Attenzione domenica a Luna in opposizione che renderà gli affetti troppo frivoli e bizzarri.

Vergine: fascino e magnetismo non mancheranno di certo a inizio settimana. Luna rafforzerà una sensibilità penetrante, anche un po' ribelle nei confronti dell'amore. Sole si trasferirà nel domicilio astrologico della Bilancia mercoledì, ma non smetterà di elargire i suoi influssi benefici. Così sarete più consapevoli di voi e saprete bene che ogni azione svolta in amore, avrà i suoi effetti. Dovrete quindi riflettere prima di agire. Martedì Luna in Sagittario potrebbe confondervi un po' le idee, ma nel weekend l'amore riprenderà quota.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: benvenuto Sole nella giornata di mercoledì che riscalderà i cuori e sprigionerà un'affettività profonda. Come su due piatti della stessa bilancia, soppeserete l'amore con maggiore meticolosità ed equilibrio.

Sensibilità e razionalità si equilibreranno in maniera impeccabile e Mercurio nel segno farà trovare le parole giuste, preziose per l'amore. Attenzione solo alla Luna in Capricorno nel weekend che potrebbe rendere gli affetti troppo razionali e rigidi.

Scorpione: Luna nel segno lunedì, avvierà sensazioni introspettive. Così sarete più intuitivi sentimentalmente e riuscirete a captare ogni minima sfumatura dell'animo altrui. Dovrete analizzare anche i sentimenti che proverete, prima di giungere a conclusioni affrettate. Luna sarà complice e indicherà la via. Sole e Mercurio, molto vicini a voi, introdurranno novità entusiasmanti. Attenzione solo alla giornata di domenica un po' tesa per i sentimenti.

Sagittario: la Luna entrerà nel segno martedì e garantirà tanto dinamismo e ottimismo. Così amplierete gli orizzonti mentali e una nuova intuizione sentimentale risulterà positiva per sbloccare alcune situazioni amorose in bilico. Questa Luna parlerà di vivacità, socievolezza ma anche indipendenza e difenderete i vostri spazi con intelligenza e fiducia in voi stessi. Sole in Bilancia da mercoledì in poi, sarà a voi propizio.

Capricorno: la Luna regalerà tanto fascino e charme lunedì. Mercoledì poi Sole risulterà in quadratura e potrebbero sorgere degli imprevisti, contrattempi in amore capaci di mettere a repentaglio la vostra serenità. Dovrete contare sull'entrata di Luna nel segno giovedì, che diffonderà una nuova carica energetica intuitiva e riservata.

Ci sarà tanta voglia di costruire in amore, procedendo a piccoli passi decisivi sia per le relazioni già in atto che per i nuovi inizi sentimentali.

Acquario: attenzione ad alcuni nervosismi sprigionati da una Luna in dissonanza lunedì. Martedì la situazione migliorerà e un'intelligenza brillante indicherà la strada da seguire per raggiungere la felicità. Sole mercoledì formerà un trigono entusiasmante per l'amore e potrete portare avanti i progetti, concretizzando in maniera fortunata. Luna sarà nel segno domenica e vi renderà molto originali e innovativi.

Pesci: le emozioni voleranno lunedì con la Luna favorevole. Potrete approfittarne e sarete molto sensibili alle effusioni d'affetto, elargendole e ricevendole in cambio.

Sole finalmente mercoledì romperà un'opposizione pesante per i sentimenti e potrete iniziare a valutare le situazioni sentimentali con maggiore consapevolezza e apertura mentale. Attenzione alla giornata di mercoledì dove sarete alquanto indolenti, ma nel weekend recupererete alla grande.