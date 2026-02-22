Secondo l'oroscopo del 23 febbraio, i nativi del Cancro vivono un periodo magico in cui devono liberarsi dei vecchi rancori per realizzare sogni di coppia o fare incontri rivoluzionari. I nati sotto il segno del Capricorno affrontano giorni tesi e polemici con il partner, ma nonostante i frequenti battibecchi, il loro legame resta profondo e indissolubile. I Pesci attraversano una fase altalenante e devono combattere l'apatia con creatività e passione per ritrovare l'intesa o fare nuovi incontri.

Il settore amoroso secondo l'oroscopo del 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Recentemente potreste aver vissuto momenti di forte stress dovuti a questioni finanziarie, alla routine quotidiana o a dinamiche familiari complesse. Nonostante queste turbolenze, il legame con la vostra dolce metà resta solido: quella scintilla non si è mai spenta, era solo nascosta sotto il peso delle responsabilità, pronta a tornare a splendere. Approfittate di questa fase per ritrovare l'intesa, ma ricordate di agire con prudenza, evitando mosse dettate solo dall'istinto del momento. Voto: 7,5

Toro – State attraversando una fase decisamente dinamica per quanto riguarda i nuovi incontri e le amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Anche se a volte tendete a sottovalutarvi, sappiate che il vostro magnetismo è evidente agli occhi di chi vi circonda. Possedete qualità uniche che vi permettono di distinguervi dalla massa senza alcuno sforzo. Che siate tipi intraprendenti o più introversi, non tiratevi indietro: le stelle suggeriscono che questo è il momento ideale per lasciarsi andare a nuove, intriganti conoscenze. Voto: 8,5

Gemelli – Se fate parte di una coppia ormai logora, prestate attenzione: potreste trovarvi a un bivio e rischiare un passo falso per il vostro benessere. Per tutti gli altri, invece, il periodo promette bene tra incontri leggeri e legami che profumano d'eternità. Anche se qualche malalingua o qualche conoscente troppo curioso proverà a mettervi i bastoni tra le ruote distanziandovi dai vostri ideali, non temete: la conclusione sarà assolutamente positiva.

Voto: 7,5

Cancro – È il momento di spalancare il cuore e lasciar andare ogni vecchio risentimento o dubbio. State vivendo un periodo magico, perfetto sia per chi è solo sia per chi vive un legame stabile. Se siete in una relazione, potreste finalmente concretizzare quel sogno nel cassetto: un acquisto immobiliare, l'inizio di una convivenza o quel viaggio che pianificate da anni. Cercate di superare le piccole cicatrici che i litigi passati hanno lasciato. Per chi è in cerca dell’anima gemella, invece, l'incontro della vita è dietro l'angolo e potrebbe rivoluzionare completamente il vostro mondo. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche e pagelle del giorno 23 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Se avvertite che la vostra storia è ormai giunta al capolinea e il sentimento si è spento, non abbiate paura di voltare pagina definitivamente.

Tuttavia, se sentite ancora un barlume di speranza, rimboccatevi le maniche per ritrovare la serenità di coppia. Ricordate che la felicità va alimentata: tornate a sedurvi e a ritagliarvi dei momenti solo per voi. Per chi invece vive un legame solido, l'orizzonte promette cambiamenti entusiasmanti. Voto: 7,5

Vergine – State attraversando una fase molto dinamica per i sentimenti. Che si tratti di passioni travolgenti, incontri fugaci o della scoperta della vostra anima gemella, le possibilità sono infinite. Tuttavia, fate attenzione: se non riuscirete a frenare il vostro orgoglio, rischierete di allontanare chi vi sta accanto. Evitate di considerare i rapporti come scontati; la vostra personalità si sta evolvendo ed è fondamentale comunicare bene questi cambiamenti.

Voto: 7,5

Bilancia – In questo periodo sembrate incontentabili: avrete la tendenza a analizzare ogni minimo dettaglio, diventando fin troppo pignoli. Questo vostro atteggiamento si rifletterà nei rapporti stretti, dove non mancheranno discussioni, anche piuttosto vivaci. Le questioni economiche vi causano un certo nervosismo; non sopportate gli sprechi e le spese superflue. Se siete molto giovani, l'oroscopo vi consiglia di non farvi influenzare troppo dagli amici. Infine, fate attenzione: dietro il vostro sguardo magnetico potrebbe nascondersi la tentazione di tradire. Voto: 5

Scorpione – Se vi trovate di fronte a un bivio, che si tratti di scegliere tra due persone o di chiudere una vecchia lite, avrete la lucidità necessaria per uscirne vincitori.

Per chi vive una relazione di lunga data, è il momento di scuotere la routine: puntate tutto sulla comunicazione per riaccendere la scintilla. Se invece sentite che la vostra storia è ormai esaurita, non temete, perché presto metterete alla prova la vostra complicità con un nuovo incontro. Voto: 8,5

La giornata di lunedì 23 febbraio dal punto di vista dell'amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Recentemente avete trascurato i sentimenti per dare priorità ad altri impegni, ma ora è il momento di invertire la rotta. È fondamentale nutrire i vostri rapporti, specialmente quelli più recenti o che avete lasciato in secondo piano. Mostrate il vostro lato più autentico senza timori: la trasparenza sarà la vostra forza.

Anche se il percorso presenta degli ostacoli, avete tutte le risorse necessarie per lasciarvi alle spalle ogni tensione. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo, il dialogo con la vostra dolce metà potrebbe risultare piuttosto faticoso. Un’aria carica di polemica renderà difficile venirvi incontro, portando a battibecchi frequenti. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare: nonostante le scintille quotidiane, il vostro legame resta indissolubile. Siete la prova vivente che l'amore, pur con le sue sfide, rimane l'emozione più profonda che si possa provare. Voto: 6,5

Acquario – Se la vostra relazione è nata da poco, fate attenzione: la gelosia, che sia vostra o della dolce metà, potrebbe diventare un ostacolo fastidioso.

Tuttavia, non allarmatevi troppo, perché eventuali battibecchi si placheranno rapidamente. Evitate di punzecchiare chi amate con sarcasmo o commenti troppo duri; potreste pentirvene quando la rabbia sarà passata. Piuttosto che discutere, sfogate ogni tensione sotto le lenzuola: ne varrà decisamente la pena. Voto: 7

Pesci – La vostra relazione sta attraversando una fase altalenante, fatta di vette e improvvisi cali. Chiedetevi onestamente: cosa sta spegnendo il vostro entusiasmo? Forse l'egoismo o un senso di apatia che vi sta allontanando. Per ritrovare la magia, è necessario rimboccarsi le maniche e riaccendere la scintilla dei sensi. Provate a riconquistarvi usando un pizzico di creatività: i risultati non tarderanno ad arrivare. Novità in vista anche per chi è in cerca dell’anima gemella. Voto: 6,5