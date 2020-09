L'Oroscopo del giorno 17 settembre, arriva a proposito valutando il probabile andamento riservato dall'Astrologia al prossimo giovedì. Pronti a togliere il velo alle previsioni zodiacali su amore e lavoro? Assodata la risposta affermativa, iniziamo a dare qualche info sui segni in giornata si e quelli preventivati in difficoltà nel periodo. Come sempre ricordiamo che in questa sede verranno analizzati uno ad uno solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di dare in pasto alle cronache astrali le ultime predizioni astrologiche, d'obbligo mettere in evidenza un transito davvero importante: il passaggio della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 20:56 della sera.

Buone notizie in arrivo dunque, soprattutto per coloro appartenenti alla Bilancia: al segno di Aria le stelle hanno riservato la splendida posizione al "top del giorno". Invece, per quanto concerne i segni in probabile difficoltà nel periodo, le previsioni zodiacali di giovedì indicano una giornata abbastanza problematica a coloro nativi del Sagittario o del Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 17 settembre da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline giovedì 17 settembre

Questo giovedì l'influenza della Luna in ingresso nel segno della Bilancia si farà sicuramente sentire tanto, specialmente nelle situazioni legate ai sentimenti come l'amore, l'amicizia e in ambito famigliare.

Curiosi di dare un volto alla nuova classifica stelline interessante la giornata di giovedì 17 settembre? A dominare la vetta più alta della scaletta di oggi, il segno della Bilancia, ben supportato dal sopracitato transito lunare. Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri segni? Vediamo cosa avrà da mostrare ancora la classifica quotidiana.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 17 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 17 settembre preannuncia un giovedì fantastico grazie alla presenza della Luna in entrata nel segno. In amore, vi aspetta un giorno da trascorrere nella maniera che preferite. Insieme al vostro partner vi sentirete sereni e a vostro agio: approfittate del momento per rimettere in carreggiata alcune vostre proposte che avete a cuore da tempo. Single, sembra arrivato il momento di prendere quelle decisioni importanti che rimandavate da tempo, solo dovrete agire in fretta: non fatevi scappare chi ha infiammato il vostro cuore. Nel lavoro, evitate di giustificarvi per il vostro successo, siete stati bravi, il vostro capo è soddisfatto di voi e allora? Godetevi il momento, senza dar peso agli invidiosi.

Voto 10+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano a voi nativi una giornata generosa ed a massima affidabilità. Inoltre potrete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. In amore, se avete una relazione affettiva importante valorizzate l’intesa sentimentale ed emotiva con il partner, create eccitanti occasioni per vivere la passione ed esprimervi al meglio. Single, per qualcuno di voi non si esclude un’attrazione fatale: la sensualità crescerà a dismisura e si colorerà di tenerezza e di romanticismo, aspetto che il vostro lato razionale apprezzerà moltissimo. Nel lavoro, le stelle sono pronte a scommettere sul fatto che portare a termine i compiti consueti sarà meno noioso del previsto.

Avete un cielo amico, dunque con queste credenziali sarete probabilmente al centro dell'attenzione. Siatene degni. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di giovedì 17 settembre al Sagittario indica una giornata decisamente "sottotono" rispetto alle attese. Le predizioni giornaliere anche in amore non vedono di buon occhio il periodo. Sarete poco seducenti, affatto romantici e ancor meno passionali. Anche in famiglia subbuglio e incomprensioni potrebbero mettere ansia alla vostra giornata: non fatevi trascinare via dal nervosismo ma attendete che tutto si risolva per il meglio. Single, sarete molto più disponibili del solito a incontri ravvicinati sul piano sentimentale.

Sicché potreste diventare (a sorpresa) molto più espansivi e inclini del solito a manifestazioni d'affetto romantiche, il che sorprenderà di sicuro chi sapete. Nel lavoro, giocate bene le vostre carte in modo da poter invogliare una proposta gratificante. Comunque, visto il periodo, per il momento mantenete la calma: attendete tempi migliori. Voto 7.

Oroscopo di giovedì 17 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo di giovedì 17 settembre preannuncia una giornata di bassissimo livello. Potrebbe in alcuni casi tirare aria abbastanza pesante, tutta colpa delle effemeridi contrarie al segno? In gran parte è così. Le predizioni giornaliere indicano che, specialmente in amore, continuerà a farsi sentire quella insolita pesantezza che avevate già avvertito giorni addietro, soprattutto nei confronti della vostra metà: evitate di discutere, non trovereste soluzioni a breve.

Single, in amore dovrete darvi da fare più solito per conquistare la persona che più vi piace, in questo momento volubile e incontentabile. Siate pazienti! Sappiate comunque che potreste essere abbastanza sfasati, inconcludenti e poco motivati. La testa fra le nuvole, poi, non migliorerà affatto la situazione: datevi una svegliata! Sotto il profilo lavorativo le difficoltà non mancheranno. Se avete un’attività autonoma, dovrete misurare bene le vostre forze per evitare di imbarcarvi in imprese più grandi di voi che, alla fine, potrebbero mettervi in difficoltà. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì annunciano una giornata veramente da capogiro, in primis nei riguardi del settore sentimentale.

L'amore sarà l'anello di congiunzione tra la voglia di vivere alla grande e la persona che avete nel cuore. Soprattutto in coppia, sarete pieni di energie e di inventiva: questo giorno non ve lo dimenticherete facilmente... Single, in giornata ma soprattutto nel corso della serata, la vostra voglia di esplorare e conoscere nuove persone si farà sentire. Uscite e cercate quello che volete, le stelle vi appoggeranno nella ricerca. Nel lavoro, cercherete con grande successo di coinvolgere un amico/collega nei vostri progetti futuri. Riuscirete a convincerlo grazie alla bontà delle vostre idee. Favoriti nell'attività, sicuramente si avvicina sempre più un successo per il vostro futuro. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★.

L'oroscopo di giovedì 17 settembre prevede una buona giornata, diciamo pure quasi totalmente all'insegna della tranquillità. Secondo l'Astrologia del momento, per quanto riguarda l'amore, le stelle vi renderanno elastici nei confronti del vostro partner e sarete perfino disposti a chiudere un occhio su certi argomenti pur di tenere viva la vostra passione. In coppia vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci: le previsioni di riuscita saranno superiori se saprete affrontare le questioni con la giusta carica decisionale. Single, non male il periodo per molti di voi. Se vi trovate ad affrontare un periodo difficile, calma, sappiate che il tempo è la pazienza giocano a vostro favore. Nel lavoro, nulla di nuovo in prospettiva.

Muovetevi come sempre evitando rischi inutili. Voto 8.