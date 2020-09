L'Oroscopo di domani 16 settembre è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di mercoledì, sviscerata in profondità per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Dunque, si profila un magnifico momento per pochi segni, direttamente interessati dalla positiva situazione astrologica relativa al periodo. Curiosi di scoprire quali saranno "i prescelti" baciati dalle stelle? A trarre i maggiori benefici dalle stelle, ovviamente in merito ai sei segni relativi alla prima sestina, saranno solo in tre: al vertice risulta l'Ariete, segno valutato al "top del giorno" seguito da Cancro e vergine considerati in giornata a cinque stelle.

Parere negativo invece, secondo quanto predisposto dalle previsioni zodiacali di mercoledì, per gli amici nativi dei Gemelli, nel frangente costretti a vedersela con il classico periodo "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 16 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 16 settembre

Eccoci arrivati già a parlare del probabile andamento riservato dall'Astrologia al prossimo mercoledì. Il nostro "metro" per valutare la bontà della giornata sotto esame, come sappiamo, sono le effemeridi giornaliere. Analizzate, sviluppate e messe nero su bianco oltre che nell'oroscopo, soprattutto schematizzate nell'attuale classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 16 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Quest'oggi, a sorridere saranno coloro appartenenti all'Ariete, favoriti dalla speculare positività restituita dalla Luna in Vergine.

Un po' meno fortunati invece, altri segni che andremo a svelare immediatamente nella scaletta sottostante.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 16 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 16 settembre al segno dell'Ariete indica un mercoledì vincente in ogni campo, in primis in quello affettivo/sentimentale. Il già avvenuto transito della Luna nel segno della Vergine, preziosa alleata in amore, invoglierà ad inventarsi situazioni nuove e stimolanti non solo per stuzzicare il partner ma anche per rendere entusiasmante il rapporto. In particolare, con la Luna amica la giornata si prospetta molto emozionante: sarete pronti a cogliere le tante occasioni che vi verranno offerte dalle stelle? Sarete di certo molto dolci e riuscirete a trasmettere i vostri sentimenti al partner nonché in ogni piccola cosa che farete. Single, una persona che credevate di aver perduto si ripresenterà: e che gran sorpresa!

Accettate la proposta per un viaggio: perché ciò che vi attende sarà difficilmente esprimibile a parole. Le stelle, all'unisono, hanno deciso che per i nati nella prima e seconda decade è arrivato il tempo della raccolta: ci sono in vista incontri e conoscenze nuove. Nel lavoro, potrete contare su ottimi risultati professionali, ma tutto dipenderà dalle circostanze e dall'intervento di qualcuno capace di offrire aiuti concreti. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì preannunciano una giornata semplice ed abbastanza lineare, anche se potrebbero intervenire attimi di indecisione potenzialmente fatali. In amore, trascorrerete una giornata tranquilla: apprezzerete i piccoli piaceri quotidiani e avrete la soddisfazione di veder portare a termine i vostri impegni a livello familiare.

In coppia perciò, sarà una giornata all'insegna della distensione e del dialogo, sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner. Single, i sentimenti e l'amore saranno in cima alla lista dei vostri interessi e sarete esposti al pericolo di un innamoramento o di un colpo di fulmine. Frequenterete persone ed ambienti differenti dal vostro e sarete molto felici. Nel lavoro, ritroverete la grinta perduta, la cui mancanza vi ha fatto commettere un po' di errori. In particolare avete sottovalutato l'importanza di un dettaglio o la bravura di un collega che vi ha superato. Ora potrete ricominciare da dove vi eravate interrotti, dovrete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate: questa giornata sarà positiva su tutta la linea.

Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo questo mercoledì è previsto "sottotono". Ebbene, anche se la giornata dovesse iniziare con toni bassi, nel corso della parte finale tutto tenderà a rientrare nella normale consuetudine. Qualche problema in amore: la Luna vi contrasterà un po' e difficilmente riuscirete a mantenere la calma, soprattutto nelle questioni domestiche. Vi scontrerete sicuramente con uno o più familiari, forse per questioni riguardante il denaro. Single, magari l'umore sarà meno frizzante del solito o la vostra compagnia non sarà spumeggiante come vi piacerebbe che fosse, in compenso vi accorgerete che un atteggiamento più posato regalerà maggior credibilità negli altri.

Oltre a riposarvi, sfruttate l'intuito: sarà un supporto per affrontare le beghe giornaliere e vi farà vivere in modo più equilibrato in tutte le situazioni. Nel lavoro, anche qui incontrerete ostacoli, scocciatori ed imprevisti. Ma non fatevi abbattere, perché avrete tutte le risorse per vincere. Voto 7.

L'oroscopo di mercoledì 16 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì presume possa andare a gonfie vele quasi tutto il periodo. In questo momento abbandonatevi pure all'ebbrezza delle sensazioni: questo è il suggerimento del giorno, direttamente consegnato dalle stelle. Lasciate andare dubbi e paure facendo un'auto analisi sul vostro futuro: vivrete senz'altro con più con gioia il momento.

In amore, la serenità in famiglia sarà molto importante per voi. Presentatevi con un piccolo dono ai figli ed al partner, sarà un buon modo per rendere il clima gioioso, portando alle stelle anche l'intesa con il partner. Ovviamente mettendo in secondo piano eventuali litigi dei giorni passati. Single, la fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte, soprattutto in amore. Mostratevi aperti a nuovi incontri e trascorrete una serata serena inseme ad i vostri amici. Nel lavoro, gli ottimi aspetti di Luna e Urano (trigono) vi aiuteranno a tutto campo nelle relazioni sociali. Potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o progettare viaggi di lavoro. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★.

L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un mercoledì 16 settembre abbastanza portato alla positività, a patto di non provocare quel filo di negatività pur sempre in agguato. In amore, il vostro partner si sveglierà col piede giusto: approfittatene per proporgli qualcosa di originale che non avete ancora fatto assieme e mettete un po' di pepe nella vostra relazione. Sappiate altresì che potreste lasciarvi assorbire da mille pensieri e la distrazione potrebbe essere dominante in questo giorno: qualche difficoltà soprattutto in ambito familiare. Single, non mancheranno le occasioni di svago e di divertimento, per vivere con più trasporto e serenità le relazioni sentimentali. Sarà la giornata perfetta per dichiararvi alla persona che vi piace: mettete da parte la timidezza e proponetevi per un appuntamento galante.

Nel lavoro, potete contare su un buon giorno, professionalmente parlando, ricco di sorprese, novità, soddisfazioni e successi vi pioveranno dall'alto, senza fare troppi sacrifici. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 settembre, prevede una giornata davvero efficace, ottima per consolidare amicizie acerbe, rapporti affettivi e di lavoro. Secondo l'Astrologia del periodo, per quanto riguarda l'amore, diverrete più sereni e pacati, pronti a coltivare pensieri profondi e/o ad elaborare progetti di ampio respiro. In campo sentimentale, con la Luna e Sole a favore, potrete dedicare un po' di tempo anche a voi stessi. State attraversando un momento felice e sarà corretto che vogliate celebrare ogni momento con la persona amata mettendo tutto all'insegna della unicità e specialità.

La Luna nel segno vi farà sentire al settimo cielo e sarete travolti da una grande passione: qualsiasi pensiero regalerà gioia ad ogni momento passato con il partner. Single, il vostro fascino saprà colpire e la vostra simpatia non mancherà di fare breccia esattamente là dove voi vorrete. Molto divertenti saranno i programmi serali: conoscerete persone simpatiche con cui allacciare una bella amicizia. Nel lavoro, avrete dalla vostra parte un notevole spirito d'iniziativa, tanto che il vostro operato acquisterà una particolare importanza. Anche le opportunità di guadagno saranno notevoli, specie se avete un'attività autonoma. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.