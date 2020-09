L'Oroscopo di mercoledì 23 settembre approfondisce i transiti planetari e lo fa in chiave fortunata, analizzando in particolare la presenza di Luna in Sagittario e Sole in Bilancia. L'astro notturno acuisce il senso di indipendenza e sprigiona ottimismo, grande socievolezza e intelligenza. Quello diurno invece mira ad approfondire un dialogo costruttivo sia materialmente che emotivamente. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sole in Bilancia nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: accogliete alcune piacevoli sorprese impartite da Marte che non smette di garantire successo in amore e grande dinamismo sul lavoro.

Gli astri vi mettono in guardia da alcune difficoltà amorose che richiedono una decisione da parte vostra. Un cambiamento è in atto e occorre demolire vecchi schemi o situazioni passate che non si adattano al presente, per accogliere eventi più fortunati.

Toro: Sole splende per voi dalla Bilancia e invoglia a fare sempre di più, mettendo in pratica i desideri e progredendo sia in amore che in campo professionale. Spiccata è la comunicazione anche grazie alla presenza di Mercurio in Bilancia che rafforza una consapevolezza interiore utile per dialogare con gli altri in modo più profondo e bello. Bando a ogni tipo di insicurezza impartita da Venere in quadratura e avviate evoluzioni fortunate per tutte le sfere vitali.

Gemelli: i Nodi lunari nel segno approfondiscono i ricordi passati e Luna in opposizione vi rende ipersensibili alle influenze esterne. Se arginate un po' i ricordi e ne ricavate una nuova consapevolezza per evolvere, facendo di essi un bagaglio di esperienze da cui imparare, riuscite anche a beneficiare di Sole in Bilancia.

L'astro diurno illumina il cammino amoroso e quello lavorativo con un nuovo ottimismo, divenendo maestro interiore e garantendo diplomazia e successo.

Cancro: attenzione alla nuova posizione di Sole in quadratura che crea alti e bassi in amore. Luci e ombre si alternano in modo confusionale e occorre avere le idee ben chiare sul vostro compito da svolgere, i vostri desideri da attuare e come agire per progredire in tutte le sfere vitali.

Bando all'apatia, all'insicurezza o alla tristezza e avviate un viaggio interiore più caldo e accogliente.

Leone: in ambito lavorativo, svolgete un lavoro di squadra e siete più aperti all'ascolto dei colleghi. In amore, Sole garantisce una bella vitalità e dà il via libera a sensazioni davvero appaganti. Siete più giudiziosi anche voi single e valutate i pro e i contro in modo più equilibrato e ordinato.

Vergine: Sole si trasferisce nel domicilio astrologico prossimo al vostro e avvia una meditazione costruttiva capaci di illuminare gli angoli più bui del cuore. Così possono salire a galla anche emozioni celate da tempo. Le energie spesso ristagnano ed è giunto il momento di affrontarle prima dolcemente, poi dando uno strappo decisivo al passato.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: benvenuto Sole nel segno che garantisce tanta diplomazia e senso del giudizio. Siete molto equilibrate e diventate un punto di riferimento per i familiari o le persone a cui volete bene. Mercurio in congiunzione all'astro diurno, acuisce la comunicazione sia con i colleghi che in amore. Così potete pronunciare le parole giuste, quelle che garantiscono successo.

Scorpione: la situazione risulta un po' instabile in amore e alcune nuvole rabbuiano l'orizzonte sentimentale. Venere agisce in dissonanza e sprigiona noia in amore. Alcuni cambiamenti sono in atto e seppur dolorosi servono per crescere, per acquisire maggiore consapevolezza e ricchezza emotiva.

Affrontate tutto con gioia, anche alcuni alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: continua il transito di Luna nel segno che acuisce il senso di libertà, l'ottimismo. Siete più vitali e pronti a stringere rapporti anche con il lontano, collegandovi in modo intellettivo e perspicace. Questa Luna acuisce infatti la comunicazione a distanza, così potete stringere legami lavorativi produttivi anche con l'estero. Sono favoriti gli amori a distanza.

Capricorno: Sole dalla Bilancia risulta in quadratura e caldo e freddo interiore si alternano, introducendo ora speranze ora dubbi nel viaggio interiore. Forse il bagaglio emotivo che state sostenendo è troppo pesante e fa da zavorra al progredire sentimentale.

Che ne dite di alleggerire il tutto? E non chiudetevi a un dialogo positivo anche per il lavoro.

Acquario: le comunicazioni con gli altri sono potenziate da Mercurio e Sole in congiunzione dalla Bilancia. Le tendenze astrali danno l'opportunità di esprimere i sentimenti che provate. Le idee e i progetti non mancano in tutte le sfere vitali. Approfonditele al meglio e progredite con una nuova consapevolezza dinamica e intelligente. Buona è la concentrazione in ambito professionale.

Pesci: finalmente Sole ha rotto l'opposizione dalla Vergine e riscalda di più i cuori dalla Bilancia, quasi invogliandovi a concretizzare i sogni amorosi con maggiore successo. Via libera a un dialogo costruttivo per l'amore.

Siete alquanto insofferenti alla solita routine e in cerca di nuovi stimoli più entusiasmanti. Accettate un invito importante per la sfera sentimentale. In ambito professionale, Giove dal Capricorno apporta fortuna.