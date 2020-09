L'Oroscopo di mercoledì 23 settembre presenterà moltissime emozioni per tutti i segni zodiacali. Alcuni si concentreranno sui successi lavorativi, mentre altri preferiranno occuparsi di questioni amorose. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Venere e in quadratura a Nettuno, mentre Mercurio si troverà in opposizione a Marte, in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 23 settembre dei zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 settembre: Toro innamorato, Cancro emozionato

Ariete: deciderete di abbandonare, momentaneamente, le sfide quotidiane per dedicarvi alla ricerca della vostra serenità. Non sarà facile staccare la spina dagli impegni, soprattutto da quelli lavorativi, perché i sensi di colpa minacceranno di invadere il vostro cuore. Con il passare delle ore, però, vi renderete conto che pace e tranquillità saranno i due elementi principali per ricaricare le energie. Presto, sarete pronti a tornare più attivi che mai! Per trascorrere una serata piacevole, potreste organizzare una cenetta per il partner e provare a dare vita a una dolce atmosfera romantica.

Toro: supererete con facilità qualsiasi ostacolo nel vostro rapporto di coppia.

Sarete pronti a mettere in gioco i vostri sentimenti pur di dimostrare la sincerità delle vostre emozioni. Il partner apprezzerà i piccoli gesti che gli dedicherete e proverà a ricambiare con gioia. Al contrario, in amicizia, potrebbero esserci alcune incomprensioni. Tenderete a far ascoltare la vostra voce, ma forse lo farete con un po' troppa energia.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non essere eccessivamente permalosi: ci saranno sfide più importanti per le quali varrà la pena lottare.

Gemelli: dovrete prestare molta attenzione agli incontri che farete. Non tutte le persone, infatti, saranno degne della vostra fiducia. Ci sarà chi, fingendosi amico, parlerà male alle vostre spalle e proverà a mettervi i bastoni tra le ruote.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non passare al contrattacco, ma di pensare solo ai vostri interessi. La vendetta, seppure desiderata, non farà altro che peggiorare la situazione e crearvi ancora più rabbia. Sul posto di lavoro, le cose procederanno serenamente e sarete capacità di gestire tutto al meglio!

Cancro: vivrete dei momenti molto intensi con il vostro partner. Vi sembrerà di stare all'interno di un delizioso film romantico e non avrete alcuna intenzione di uscirne. Verrete travolti dall'amore e dalla passione e tutto il resto vi sembrerà privo di sento. Emozioni così profonde lasceranno il segno nella vostra anima e vi faranno sentire frastornati per il resto della giornata.

Ci penseranno i diversi impegni lavorati a creare un nuovo contatto con la realtà. Svolgerete i vostri incarichi con cura e dedizione e sarete sempre pronti a donare un sorriso a colleghi e amici.

Oroscopo del 23 settembre: Leone allegro, organizzazione per la Bilancia

Leone: verrete travolti da un'allegria irrefrenabile. Non ci sarà un motivo particolare, ma riuscirete a cogliere il bello in tutto ciò che farete. Sarete soddisfatti della vostra vita lavorativa e andrete alla ricerca di nuovi hobby. Potreste scoprire di essere in grado di fare più cose rispetto al previsto. Sfiderete voi stessi in diverse attività e vi porrete degli obiettivi non facili da raggiungere. Si tratterà di una competitività positiva perché vi consentirà di migliorare voi stessi.

Il rapporto con gli altri sarà presente, ma potrebbe essere meno profondo di quanto desiderato.

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per abbandonare alcune brutte abitudini e ricominciare a prendervi cura di voi stessi. Avrete paura di dover sacrificare troppo della vostra vita, ma l'inizio di questo nuovo percorso potrà solo rinvigorirvi. L'attenzione verso la dieta e verso la forma fisica, infatti, vi permetteranno di sentirvi meglio con voi stessi. Vi divertirete durante svariate sessioni di shopping e sarete contenti di coinvolgere amici che non sentivate da tempo. In amore, forse, ci saranno alcune incomprensioni da risolvere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere fedeli alla vostra personalità.

Bilancia: proverete a pianificare tutto nei minimi dettagli. Il vostro obiettivo sarà quello di ridurre possibili imprevisti. Vorrete vivere una giornata serena e che segua i vostri ritmi, ma qualcosa potrebbe cambiare le carte in tavola. La cosa migliore sarà prepararvi, emotivamente, a reagire a eventuali cambi di programma. Dietro a queste modifiche non dovrà nascondersi necessariamente qualcosa di negativo. Un amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto e chiedere i vostri preziosi consigli. Forse, non vorrete assumervi responsabilità eccessive, ma non vi sentirete disposti a lasciarlo in difficoltà.

Scorpione: vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa allontanare la monotonia quotidiana.

Deciderete di darvi nuove possibilità e inizierete a valutare l'idea di iscrivervi a un corso o a uno sport. La vostra indipendenza emotiva sarà un punto a vostro favore perché vi consentirà di sentirvi liberi, però non tutti accetteranno questo apparente distacco. La famiglia, in particolare, potrebbe tentare di richiamare la vostra attenzione. Per fortuna, avrete in mente idee molto chiare e non vi farete manipolare da nessuno. Potrebbero esserci delle novità riguardanti la questione lavorativa, ma dovrete essere pronti ad adattarvi.

Previsioni astrologiche di domani 23 settembre: Sagittario nostalgico, Acquario affettuoso

Sagittario: i ricordi vi permetteranno di compiere un tuffo nel passato.

Sarà entusiasmante osservare come, nel corso del tempo, siete riusciti a cambiare alcuni aspetti di voi. Guardando indietro, vi renderete conto di essere soddisfatti degli obiettivi raggiunti, ma di non poter ancora cantare vittoria. La costruzione della vostra felicità personale richiederà del tempo e sarà soggetta a numerose oscillazioni. Per fortuna, sarete circondati da amici che vi dimostreranno tutto il loro affetto. L'empatia con il partner potrebbe subire un'impennata negativa, ma si tratterà solo di qualcosa di momentaneo.

Capricorno: tenderete a concentrarvi troppo sui possedimenti degli altri. Desidererete cose che, al momento, non potrete ottenere. Questo vi getterà in una situazione di ansia e sconforto.

Cercherete di impegnarvi di più sul posto di lavoro, ma vi sentirete sottoposti a una pressione eccessiva. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sulle cose davvero importanti: amore, amicizia e fiducia nel futuro. Il partner cercherà di essere il più empatico possibile, ma più volte si troverà sul punto di perdere la pazienza.

Acquario: vi sembrerà di essere sotto a uno splendido incantesimo d'amore. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner e, nessuno, sarà in grado di distogliere la vostra attenzione dal rapporto di coppia. Il lavoro, gli amici e gli impegni domestici costituiranno solo una distrazione al vostro sogno romantico. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non chiudervi in una bolla e di non dimenticare tutto il resto.

Gli affetti più cari, infatti, potrebbero sentirsi infastiditi da questo atteggiamento. Se vi organizzerete, riuscirete a trovare il giusto equilibrio.

Pesci: vi metterete alla ricerca di qualcuno che possa toccare le corde più profonde del vostro cuore. Non vi accontenterete di un tipo qualunque perché vorrete costruire qualcosa di serio. La condivisione assumerà un ruolo del tutto nuovo all'interno della vostra esistenza e questo vi spingerà a modificare alcune abitudini quotidiane. Sul lavoro, tenderete a concentrarvi su progetti futuri e non vi fermerete all'idea di portare a termine l'incarico del giorno. Inoltre, lavorare sulla vostra crescita personale vi consentirà di avere numerose nuove opportunità.