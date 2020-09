L'Oroscopo del giorno 29 settembre svela belle novità in arrivo per due dei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere cosa riserverà di interessante l'Astrologia in merito al prossimo martedì? In primo piano quest'oggi i reparti della vita riguardanti amore e lavoro, analizzati come sempre in questa sede ad uso e consumo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A poter contare su un martedì davvero speciale, soprattutto in campo sentimentale, di certo saranno gli amici appartenenti al segno del Capricorno e dei Pesci, entrambi considerati in giornata a cinque stelle.

Buone notizie dagli astri anche per altri due simboli astrali considerati in periodo positivo, Scorpione e Sagittario, nel contesto valutati in giornata routinaria. Sul lato negatività invece, le previsioni zodiacali di martedì segnalano il momento poco affidabile per i nati in Bilancia e Acquario, segni classificati rispettivamente "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 29 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 29 settembre

L'imminente arrivo del prossimo martedì impone di sapere come sarà l'andamento della giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

In questo caso a fornire le giuste risposte sarà, come di routine, la nostra classifica stelline interessante martedì 29 settembre. Come visto inizialmente l'Astrologia vede il periodo molto positivo per gli amici del Capricorno e dei Pesci. Decisamente meno buono il giorno in esame, invece, per quelli della Bilancia e dell'Acquario, rispettivamente considerati al penultimo e ultimo posto nella classifica parziale relativa agli ultimi sei segni.

A questo punto cosa dovranno aspettarsi i simboli astrali rimasti? Andiamo a scoprirlo subito analizzando insieme il responso dettato dalle effemeridi, come sempre interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 29 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno 29 settembre si annuncia a voi del segno non proprio interessante, forse con piccoli intoppi a cui dedicare un po' di attenzione in più. Diciamo che a dettar legge sarà un periodo "sottotono", a tratti flemmatico e poco convincente: datevi un obiettivo alla vostra portata e concentratevi solo su quello, ok? In amore, per coloro in coppia, una sana terapia a due basata su una dialettica sincera e a cuore aperto potrebbe riservare ottime soddisfazioni. In linea di massima quindi, sappiate che sarete decisamente nel mirino degli astri, dunque momento non facilissimo: evitate di essere troppo frettolosi, siate accorti nei riguardi del partner o per qualcuno saranno dolori. Single, a voi è richiesta una sola cosa: riuscire ad essere il più possibile coerenti ciò che andrete a fare o dire.

Infatti la persona che sapete ama molto la sincerità in un rapporto, onde per cui... In merito al lavoro, l'Astrologia prevede un andamento a corrente alternata, senza che possiate individuarne la ragione precisa. Intoppi potrebbero venir fuori dal nulla per poi svanire d'improvviso. Portate pazienza e state calmi. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì svelano una giornata a ritmo ridotto, generalmente allineata alle altre vissute in precedenza. Si profila dunque un periodo nella routine più assoluta. Per coloro che sono sempre sempre indaffarati, il consiglio è quello di stare attenti a mettere sul fuoco troppe cose assieme: il rischio potrebbe essere quello di distogliere lo sguardo da cose più importanti.

In amore alcuni progetti avanzano molto bene: dovete solo fare attenzione a non andare contro agli interessi di qualcuno, ok? Forse in alcune situazioni quello che volete voi non coincide affatto con quello che desidera la persona che amate: riflettete. In coppia quindi sappiate che riuscirete ad evitare di sprofondare in uno dei vostri tremendi malumori solo sapendo guardare oltre. Dunque, concentrate l'attenzione sulle cose concrete, non solo sulle illusioni. Single, quasi sicuramente non mancheranno piacevoli sorprese o incontri dell'ultima ora, sperati o quantomeno inaspettati. Nel lavoro, non aspettatevi le agognate "buone nuove". Invece, seguite senza esitazioni i suggerimenti del vostro intuito, sicuramente vi guiderà indicando il modo migliore per agire.

Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di martedì 29 settembre al Sagittario indica questa parte della settimana vestita con i colori della normalità più assoluta. In generale quindi, il periodo evolverà nella solita routine giornaliera che ben conoscete: poco male! In fondo sempre meglio un periodo neutro che uno negativo, non trovate? In amore si prevede una giornata discreta, soprattutto per quelle coppie già felici o con pochissimi problemi da risolvere: per gli altri? Arriveranno senz'altro momenti adatti per sperimentare nuovi stuzzicanti approcci, specialmente per i single un po' "datati". In alcune situazioni la giornata sarà determinante per coloro che hanno chiuso da poco una storia: fate passare un po' di tempo e poi riprovate ancora un'ultima volta; se è destino bene, altrimenti pace (il mondo è grande e le opportunità per innamorarsi non una, ma altre mille volte, non mancano di certo...).

Giornata abbordabile anche nel comparto lavoro: gli astri metteranno a vostra disposizione qualche buona occasione, da sfruttare soprattutto da coloro che attualmente lavorano alle dipendenze. Voto 8.

Oroscopo di martedì 29 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 29 settembre predice che partirà certamente a gonfie vele questo secondo giorno della settimana. I vostri pianeti di settore, rappresentati da Giove, Plutone e Saturno saranno ancora sostenuti dall'ottimo trigono con Urano e dal sestile con la Luna e Nettuno in Pesci. In amore, fascino, simpatia e spontaneità in aumento: risulterete amabili più che mai nei confronti del partner, l'intesa volerà alta nel cielo delle emozioni.

Per quanto riguarda l'ambito famigliare, le cose continueranno a girare per bene. La giornata partirà con grande slancio e il desiderio reciproco di affetto, stabilità e sicurezza permetteranno a molti di vivere un martedì davvero speciale, tutto all'insegna della serenità. Single, potreste portare a buon fine quel desiderio che avevate nel "cassettino della memoria" già da un pezzo. L'unica cosa da fare è quella di avere più grinta e molta più fiducia in voi stessi, il resto arriverà piano piano. Nel lavoro invece, ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive invoglieranno a dare il massimo. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di martedì preannunciano che sarà un giorno abbastanza impegnativo per voi nativi.

Probabile, ma non assolutamente certo: in mancanza di riferimenti validi, non esponetevi inutilmente in questioni non impellenti o fuori dalla vostra competenza. In particolare dovreste dedicare più tempo e attenzione alle cose o situazioni di un certo interesse sia in ambito famigliare che lavorativo. Non che di solito le trascuriate, non è da voi, ma la giornata in questione porterà qualche difficoltà in più a cui porre massima concentrazione. In amore, avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche voglia di trasgredire. Anche all'interno del rapporto di coppia più navigato potrebbe sorgere dal nulla un impellente bisogno di novità. Pronti a migliorare la qualità e l’intesa con la persona amata?

Single, potreste accusare una strana irrequietezza, come se ciò che avete fatto sin d'ora non sia quello a cui effettivamente puntavate: da rivedere alcune convinzioni. Nel lavoro invece, un progetto rischia di andare fuori delle attese per una mancata valutazione a priori delle cose. Mettete pure da parte l’orgoglio e accettate i consigli di chi ha più fiuto di voi. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 29 settembre si annuncia positivo, anzi, più che ottimo per molti di voi del segno. Questa parte della settimana avrete le stelle dalla vostra, pertanto sarà il momento migliore per decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa inerente le questioni più importanti.

In amore, tutto dovrebbe filare via liscio come l'olio. In coppia, malgrado le ottime referenze planetarie tutte dalla vostra, a coloro con ascendente negativo (Ariete, Bilancia o Acquario) non si escludono discussioni per motivi di denaro: soldi, sempre e solo i maledetti soldi che non bastano mai! Calma, ragionate... Il pomeriggio sarà il momento clou, dunque da sfruttare bene e subito per riportare la calma all'interno del menage. Single, per realizzare i vostri obiettivi questo martedì potrete contare su un apporto di vera concretezza, fiuto e determinazione. In molti casi la giornata sarà favorevole eventualmente per proporre o accettare avance o proposte a sfondo passionale. Nel lavoro, riuscirete finalmente ad operare con profitto e a mettere a frutto le vostre competenze.

La professione e le finanze vi daranno belle e sonanti soddisfazioni. Voto 9.