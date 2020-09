L'Oroscopo di lunedì 7 settembre si presenta piuttosto valido per la maggior parte dei segni zodiacali. Grazie al cielo astrale di buona rilevanza, sarà possibile incominciare la settimana con lo spirito giusto. Ostacoli, imprevisti, ritardi non mancheranno di certo in queste 24 ore, ma una ritrovata voglia di agire e reagire spingerà a non darsi per vinti. Amore, salute, famiglia, felicità, scopriamo subito che cosa aspettarci da questa domenica attraverso le previsioni delle stelle e l'annessa classifica, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 7 settembre: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° in classifica - Non fingete che il problema non esiste. Affrontate ogni insidia a testa alta, del resto non avete nulla di cui vergognarvi. Le cose importanti della vita si contano sulle dita di una mano. Separate ciò che conta da quello che ha meno importanza. Queste saranno 24 ore perfette per seminare un nuovo progetto o per incominciare un lavoro/studio. Si prevede del gran caos sia in strada che sui mezzi pubblici, se possibile andate a piedi. L'oroscopo dice che qualche nativo del Toro deve compiere una scelta: sono tempi difficili a livello economico e salutare.

Sagittario - 11° - Questa sarà una giornata altamente nervosa, ma anche se la mattinata comincerà con il piede sbagliato, nel tardo pomeriggio tutto si riaggiusterà.

Da tempo siete in attesa di un certo ordine, o di una risposta oppure di un risultato che però giungeranno entro venerdì. Un famigliare o un collega, vi chiederanno un piacere oppure un consiglio. Cercate di non andare in escandescenze e non cedete alle provocazioni. La salute risulterà abbastanza valida nel suo complesso anche se potreste avere dei problemi alla pressione.

Capricorno - 10° - Lunedì che parte con qualche riserva. Avrete delle questioni da concludere definitivamente. Anziché rimandare a lungo le cose, cercate di mettervi un punto. Questo è un periodo intricato, siete in combutta con dei sentimenti contrastanti e non sapete cosa volete con esattezza. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre.

Non avrete molto spazio di azione in queste caotiche 24 ore di inizio settimana. Arriverete piuttosto stanchi e provati a tarda sera e non vedrete l'ora di mettervi a letto.

Vergine - 9° - Può capitare a chiunque di inciampare durante il cammino, quello che conta è rimettersi in piedi e procedere senza freni verso il traguardo. Imparate a porvi frequentemente dei nuovi obiettivi prima che essi siano stati raggiunti: solo così non finirete nella rete dell'apatia e della nostalgia. In queste 24 ore, l'oroscopo vi vedrà alle prese con un certo ritardo. Durante la stagione estiva è accaduto qualcosa di significativo che vi dà da pensare.

L'oroscopo di domani 7 settembre: i segni di metà classifica

Ariete - 8° in classifica - A volte nella vita è necessario fare un passo indietro per fermarsi a riflettere. Magari in questo periodo vi sentite come un treno ad alta velocità e vorreste stoppare per riprendere fiato. In tutto questo andirivieni è molto importante che vi ricordiate di sognare e di sperare in un futuro luminoso e positivo. Anziché guardare il lato negativo della medaglia, sforzatevi di apprezzare maggiormente ciò che avete. In questa giornata potrebbe capitarvi qualcosa di bello e al contempo inaspettato. Comunque sia, dovrete tenere gli occhi bene aperti e non lasciarvi sfuggire alcuna occasione.

Bilancia - 7° - Le previsioni astrologiche del 7 settembre parlano di grandi ritorni, ma anche di traffico.

La vostra estate sta per volgere definitivamente a conclusione, presto ogni cosa finirà nel dimenticatoio. Bene o male, dovrete voltare pagina e dedicarvi alle vostre consuetudini. Ripristinare il solito ritmo non sarà un gioco da ragazzi, specie se c'è stata una perdita, ma ci riuscirete: tempo al tempo. L'oroscopo della suddetta giornata invita a non rimuginare troppo a lungo sulle cose, altrimenti rischierete di perderle definitivamente. L'amore necessità di un accorciamento delle distanze.

Gemelli - 6° - In giornata finirete per desiderare della tranquillità. Sarete molto impegnati, sia in casa che fuori. Qualche fortunato si è concesso le vacanze fuori stagione, ma presto bisognerà rientrare.

Avrete molte cose da fare, ma non esitate a chiedere una mano. Non potete continuare ad occuparvi di ogni cosa, avete diritto di riposare e vivere la vita serenamente. In questo periodo siete in cerca di risposte d'amore, magari volete di più dal partner o dalla persona che vi fa battere il cuore. Chi è single, entro dicembre dovrebbe vivere un'emozione in più! In giornata, cercate di non esagerare con la caffeina e i dolci, anche se non sarà facile resistere perché siete un segno golosissimo.

Pesci - 5° - Lunedì che parte sotto dei buoni auspici. Finalmente vi lascerete prendere dalla frenesia dei vostri sogni ed entrerete in una specie di vortice positivo. Calcerete via il pessimismo dalla vostra abitazione e sarete pronti a tuffarvi in nuove avventure.

Chi lavorerà, si concederà quattro chiacchiere con i colleghi in compagnia di un aperitivo o un caffè. Apprenderete un pettegolezzo interessante, ma non fomentate ulteriori gossip. Sarà meglio che vi focalizziate su una cosa alla volta, il multitasking non porta nulla di buono.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni

Cancro - 4° in classifica - L’Oroscopo del 7 settembre dice che sarete alle prese con alcuni lavori importanti e irrimandabili. Non amate accumulare le faccende, quindi se c'è una cosa da fare, voi la fate e basta. La scorsa settimana è cominciata malissimo, tuttavia, questa andrà diversamente. Ritroverete quella cosa che avevate perso o forse rivedrete delle vecchie amicizie.

Sarete ben contenti di poter assaporare la vita di tutti i giorni, infatti, ripenserete a qualche mese fa quando siete stati costretti a starvene chiusi in casa in compagnia delle vostre preoccupazioni attanaglianti. Cercate solamente di non pretendere troppo da voi stessi: il vostro corpo necessita ancora di altro tempo per riprendersi!

Scorpione - 3° - Buone previsioni in questo lunedì. Già da tempo l'amore è nell'aria: dietro l'angolo potreste trovare l'anima gemella! Non dovete scoraggiarvi, soprattutto se da poco avete chiuso una storia importante. La sofferenza fa parte della vita, abbracciatela anziché respingerla. Quando il tempo sarà maturo, riuscirete a tornare in carreggiata e sarete più forti che mai.

Comunque sia, aspettatevi 24 ore a dir poco interessanti con i giusti incontri e le buone occasioni da cogliere al volo. Se siete in cerca di un'occupazione, sinceratevi di avere abbastanza requisiti altrimenti considerate l'idea di fare un corso o di tornare a studiare. La cultura non ha età!

Leone - 2° - In questo splendido lunedì vi sentirete molto energici e pieni di vita. Ritroverete il sorriso perso a causa di alcune tempeste che si sono abbattute di recente su di voi. Anziché seguire la massa, affidatevi al vostro impareggiabile istinto. Nessuno possiede quelle risposte che cercate, perciò date conto solamente a voi stessi. Accettate eventuali consigli, ma ricordate che l'ultima mossa spetta esclusivamente a voi.

Forse in questo periodo avete bisogno di ricevere una grossa scossa, magari vi sentite apatici o scoraggiati. Tuttavia, in questo lunedì inizierà una ripresa: dentro di voi è già in atto una trasformazione.

Acquario - 1° - L’oroscopo di domani 7 settembre parla di sorrisi e occasioni interessanti. Sarete piuttosto sereni, nonostante le migliaia di cose da sbrigare. Se avete superato i 50, potreste sentirvi un po' confusi e nostalgici, ma sul vostro orizzonte sentimentale ed economico si intravedono numerose emozioni in arrivo. Questa sarà una giornata favorevole per le ricerche, per avanzare proposte o richieste, per mettersi in viaggio verso casa o per le vacanze fuori stagione. Sfruttate i venti favorevoli per realizzare quel vostro sogno nel cassetto.

Non vedete l'ora che arrivi l'autunno, vi mancano le serate attorno al caminetto scoppiettante e in compagnia di un buon film.