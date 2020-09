L'oroscopo di mercoledì 9 settembre riserverà emozioni e novità per tutti i segni zodiacali. Osservando la volta celeste e gli aspetti planetari, sarà possibile scoprire come gli astri influenzeranno la sfera amorosa, lavorativa, sociale e personale di ciascuno di noi. Nel cielo di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, la Luna in trigono a Mercurio e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 9 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 9 settembre: timore per Gemelli e fiducia ritrovata per il Cancro

Ariete: avvertirete un lieve brivido diffondersi nel vostro corpo. Non si tratterà di una sensazione di paura, ma del desiderio di mettervi alla prova. Rifiuterete una routine monotona a favore di azioni più divertenti e imprevedibili. La vostra vivacità si farà sentire anche sul lavoro e avrà delle ripercussioni positive sul vostro rendimento. Forse, con questo atteggiamento, attirerete l'invidia delle persone che vi circonderanno, ma una semplice risata vi aiuterà a mandarla via e a riportare il focus sul vostro benessere.

Toro: finalmente, riuscirete a dare senso a una situazione che, per troppo tempo vi ha tormentati.

Vi sembrerà di essere usciti da una bolla fatta di sapone e di poter riconquistare la vostra vita. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di usare tutte le vostre risorse per riuscire ad affermarvi. Dietro a ogni talento si nasconderà la possibilità di conquistare qualcosa di nuovo. Sarete un punto di riferimento importante per gli amici perché avrete, in ogni occasione, dei consigli preziosi da dare.

Per alcuni aspetti, potrete trarre giovamento dalle vostre stesse parole.

Gemelli: dovrete prendere delle decisioni molto importanti, soprattutto in ambito lavorativo. Avrete paura di assumervi troppe responsabilità perchè temerete di compiere una mossa sbagliata. Per riuscire nei vostri intenti, dovrete fare appello al lato più razionale di voi.

Lucidità e concentrazione vi consentiranno di muovervi anche in territori sconosciuti. La persona amata potrebbe avere qualcosa da ridire sul vostro atteggiamento, ma voi andrete dritti per la vostra strada.

Cancro: avrete bisogno di recuperare fiducia nelle vostre capacità. Forse, accadranno degli avvenimenti che vi faranno vacillare, ma basterà poco per ritrovare la vostra forza interiore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non fingervi troppo sicuri: un'analisi accurata della situazione vi spingerà, spontaneamente, ad agire per il meglio. Una persona speciale potrebbe aiutarvi molto dal punto di vista emotivo.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 settembre: Leone istintivo e nostalgia per Bilancia

Leone: rilegherete in un angolo la razionalità e vi affiderete solo al vostro istinto. Ci saranno delle situazioni, infatti, che richiederanno decisioni dettate dal cuore e dalle sensazioni. In un primo momento, molti potrebbero non comprendere il perché delle vostre azioni, ma con il tempo le vostre parole si riveleranno profetiche. In amore, avrete voglia di trovare il partner ideale, ma deciderete di non accontentarvi della prima persona arrivata: preferirete una lunga ricerca a una breve, ma errata.

Vergine: avrete bisogno di lasciarvi alle spalle tutte le sofferenze vissute. La cura della vostra mente diventerà una delle priorità principali perché vi consentirà di rimettervi in gioco e di tornare in forma.

Dentro di voi, avvertirete la forte necessità di prendervi cura degli altri. Continuerete a lottare anche per chi non potrà essere salvato. Sarà importante valutare bene a chi dare il vostro aiuto perché potreste trovarvi in situazioni molto complicate da gestire.

Bilancia: la mente vi consentirà di fare un tuffo nel passato. Sarà emozionante pensare a ciò che vi siete lasciati all spalle, ma proverete anche un po' di nostalgia. Avrete molte aspettative per il futuro, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trasformare quesata curiosità in una smania ossessiva. Al contrario, sarà importante concentrarvi sui mattoncini che aggiungerete nella costruzione della vostra personalità.

Scorpione: non avrete molta voglia di affrontare questa giornata perché troverete molti impegni ad aspettarvi. Potreste avvertire un sovraccarico di stress e cercare sollievo nelle relazioni sociali. Delegare ad altri non sarà una tra le vostre opzioni, ma un'organizzazione accurata vi consentirà di porvi in una posizione di vantaggio rispetto alle incombenze quotidiane. Attenzione a non esagerare con la diligenza: avrete bisogno anche di prendervi alcuni momenti solo per voi.

Previsioni astrologiche di domani 9 settembre: Sagittario empatico e Acquario fiducioso

Sagittario: l'amore vi renderà più felici e inclini al dialogo. Sarete soddisfatti di voi stessi e degli altri. Non avrete difficoltà nell'entrare in empatia con le persone care e cercherete di aiutarle in tutti i modi possibili.

Questo atteggiamento vivace e produttivo vi sarà molto utile anche sul posto di lavoro perché vi consentirà di affrontare, con entusiasmo, ogni singola sfida. in amore sarete aperti e pronti ad affrontare qualsiasi tipo di conversazione.

Capricorno: avvertirete il bisogno di fortificare il vostro contatto con la natura. Sarete stufi della velocità della vita urbana e preferirete ritirarvi, per qualche ora, in un luogo tranquillo. Questo vi consentirà di approfondire il contatto con voi stessi e di riflettere su molte questioni importanti. La vostra vita sociale potrebbe subire delle modifiche a causa delle decisioni che prenderete. Però, tra queste, ci potrebbero essere anche dei risvolti molto positivi.

Acquario: tenderete a fidarvi molto degli altri. Cercherete di vedere solo la parte migliore delle persone, ma sarà il momento di aprire gli occhi. Alcune esperienze vi consentiranno di capire di essere su una strada pericolosa che potrebbe mettere a rischio il vostro equilibrio emotivo. Sarà necessario trovare un punto d'incontro tra il vostro altruismo e il bisogno di prendere le distanze da determinate situazioni. Potreste prendere una decisione che vi farà soffrire, ma il tempo vi darà ragione.

Pesci: la presenza di amici e famigliari non basterà per mitigare l'ansia che vi colpirà. Vi sentirete tesi a causa di questioni lavorative e sentimentali. Avrete voglia di lasciarvi andare a un bel pisolino restauratore, ma saprete di dover agire ancora su molti elementi.

Con un po' d'astuzia, riuscirete a risolvere quasi tutti i problemi e a ritrovare la serenità. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di agire non dimenticando mai la razionalità.