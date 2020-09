L'Oroscopo di mercoledì 9 settembre pone in risalto la presenza della Luna in Gemelli. Tante cose interessanti si prospettano in queste luminose 24 ore. In linea di massima, sarà la giornata adatta a prendere l'iniziativa, specialmente per i nativi dell'Ariete. Anche se l'Acquario si ritroverà a far fronte ad una giornata 'No', non mancheranno delle sorpresine. Amore, salute, soldi e lavoro, scopriamo cosa aspettarci da questa giornata attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 9 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - In questa giornata, diciamo poco fortunata, dovrete fare attenzione e tenere a freno la lingua. Sarete molto irascibili e rischierete di accendere delle discussioni spinose e tristi. Le parole feriscono quanto una lama, perciò sarà bene evitare di litigare. Sul posto di lavoro forse non andate d'accordo con dei colleghi o magari vi sentite poco valorizzati. Sfruttate queste settimane di settembre per decidere se cambiare mestiere o migliorare una vostra competenza al fine di ottenere un riconoscimento o una promozione. Possibili sorprese!

Scorpione - 11° - Ognuno porta la sua croce, perciò non guardate l'erba del vicino.

In queste 24 ore apprenderete una certa notizia che vi toccherà nel profondo. Vi renderete conto che i tempi stanno cambiando velocemente e che dovete necessariamente starne al passo. Questo mercoledì sarà buono per coloro che lavorano o che a breve riprenderanno gli studi. Sarà possibile chiudere un vecchio disguido.

Presto ritroverete il ritmo giusto, non avvilitevi se per il momento le cose sembrano andare con grande lentezza. Avete bisogno di alimentarvi meglio, occhio alla caffeina.

Leone - 10° - Ultimamente siete molto stressati, forse perché state vivendo delle giornate di profonda tensione e incertezza. Permettete alla vostra mente di elaborare e date tempo al tempo.

La giornata di questo mercoledì porrà in primo piano le questioni famigliari e affettive. Sarà possibile comunicare pacatamente e snocciolare eventuali problemi per poterli risolvere insieme. Dunque, apritevi a confidenze! Tirare fuori i turbamenti e i dolori vi alleggerirà quel peso che da fin troppo tempo vi trascinate appresso. Occhio agli sbalzi di temperatura, prediligete i cibi freschi.

Toro - 9° - L'esperienza si acquista facendo degli errori. Nessuno nasce con il sapere in mano, perciò ritenetevi liberi di sbagliare e ritentare. In queste 24 ore dovreste cercate di mantenere i nervi saldi, specie se ultimamente vedete tutto nero a causa della nostalgia post-estate. In serata sarete di gran lunga più tranquilli, qualcosa o qualcuno vi farà sorridere.

Da giorni siete in attesa di un risultato o di una risposta, ma esse arriveranno a tempo debito. In casa occorrerà fare dei cambiamenti o degli aggiustamenti: non rinviate.

L'oroscopo di domani 9 settembre, i segni di metà classifica

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani 9 settembre parla di salute e amore. Forse ultimamente non vi siete sentiti granché bene, in tal caso sarà bene ascoltare i segnali del corpo e scrollarsi eventuali pesi di dosso. In giornata, inoltre, potreste ritrovarvi ad uscire ed in tal caso incrocerete una persona di vostra conoscenza. Siete un segno timido e sognatore, ma cercate di rompere il ghiaccio per primi e partite alla conquista. L'amore vero arriverà, intanto non abbandonatevi al pessimismo.

Le situazioni di coppia procederanno a gonfie vele anche se qualcuno si sente poco compreso o desiderato.

Capricorno - 7° - Sognate di vivere in alto, magari in una casa più ampia o in una zona più tranquilla e rinomata. Nei mesi scorsi avete sofferto moltissimo, ma nonostante ciò avete rafforzato il vostro carattere. Nei prossimi giorni vi accorgerete di quanto siete diventati forti e combattivi. In questa giornata del 9 settembre sarete alle prese con dei lavoretti casalinghi e/o con la spesa domestica. Dovrete fare attenzione a dove andrete a mettere il piede! L'oroscopo si presenta valido sul piano amoroso, infatti sorrideranno le coppie stabili. Per quanto riguarda i single, sarà bene non mettere fretta a Cupido.

Ariete - 6° - In giornata prenderete finalmente l'iniziativa, del resto siete rimasti troppo a lungo in disparte. Il Sole illuminerà il cammino che avete scelto di percorrere e di cui ultimamente avete dubitato. Avrete di che gioire in queste splendide 24 ore, qualcosa di bello vi accadrà. L'amore sboccia a qualsiasi età, ma in questo periodo dovete occuparvi di voi stessi e perdonarvi per tutto il male autoinflitto. Per quanto concerne la sfera professionale o finanziaria, dei problemi potranno essere risolti con l'aiuto di un valido professionista.

Gemelli - 5° - Questo è un periodo a dir poco contrastante, a volte va bene e a volte va male. Siete un segno ricco di risorse, non state mai fermi e amate i pettegolezzi.

In questo mercoledì, specie di pomeriggio, giungerà al vostro orecchio un certo gossip che vi farà storcere il naso. Chi ha dei figli piccoli, si divertirà a trascorrere del tempo insieme a loro. Andranno a gonfie vele anche le coppie innamorate che presto parteciperanno ad un certo evento. Novità in arrivo per le anime solitarie.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Sagittario - 4° posto - Valorizzate quelle che sono le vostre competenze, perché esse vi aiuteranno a trasformare in meglio la vostra vita. In questa giornata, l'oroscopo dice che dovrete tenere gli occhi bene aperti dato che potreste ricevere un consiglio proficuo. Sarà bene cogliere al volo eventuali offerte, ma tenetevi alla larga dall'acquisto di cianfrusaglie inutili.

Le vostre prospettive di carriera risulteranno redditizie, quindi dovrete premere il piede sull'acceleratore senza perdere altro tempo. Avrete voglia di fare tante cose, per cui sarà la giornata perfetta per portarsi avanti. Prevenire è meglio che curare, prendete le distanze dalla folla.

Bilancia - 3° - Le previsioni astrologiche del 9 settembre parlano di fine e nuovi inizi. Qualcosa sta cambiando e in queste 24 ore potreste sentirne i primi effetti. Avete in cantiere un progetto o una vacanza da fare a dicembre o gennaio, insomma c'è qualcosa che bolle nella vostra pentola. Siete un segno diplomatico e molto attaccato alla famiglia. Date sfogo alla vostra fantasia perché vi aiuterà a volare molto in alto.

Questo mercoledì sarà perfetto per realizzare qualcosa di insolito e per sperimentare dei piatti culinari o intraprendere un hobby interessante. Qualcuno sta per fare delle nuove amicizie.

Cancro - 2° - L’oroscopo del 9 settembre dice che avrete a vostra completa disposizione, degli ottimi aspetti planetari. Tutto vi sarà possibile in queste 24 ore, purché crediate in voi stessi. Chi è solo non dovrà scoraggiarsi. Le stelle dicono che la vostra anima gemella è molto più vicina di quanto crediate. Per quanto riguarda il lavoro, occorre oliare il meccanismo. Forse avete bisogno di rivedere il modus operandi e di adottare un approccio migliore. A volte basta un piccolo accorgimento per sistemare una stortura.

La salute ancora farà i capricci, ma non dovrete arrendervi!

Vergine - 1° - Giornata piena di forze. Sarete vitali e carichi di sprint. Riuscirete a segnare dei punti in più rispetto al solito e finalmente tornerete a vedere positivo. Finora avete affrontato delle tempeste turbolente ed avete rischiato di cadere a picco. Siccome siete un segno battagliero, avete continuato a remare per riuscire a tenere a galla la vostra barca. Ed ecco che in queste 24 ore vi prenderete l'agognata rivincita e tutto attorno a voi si placherà. Via libera alle collaborazioni, ai contratti e alle associazioni. Chi cerca un lavoro, potrà cogliere la giusta opportunità altrove.