Un nuovo fine settimana sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Andiamo a scoprire quali saranno le novità che le previsioni astrologiche hanno in serbo in lavoro e in amore nella giornata con l'Oroscopo del 19 settembre 2020.

Ariete: in amore situazione astrologica che non va a cambiare rispetto alla giornata di ieri. Non tutto sarà semplice da superare. Nel lavoro sentite una maggiore forza. Non ci sono ancora grandi successi, ma la situazione migliore.

Toro: per i sentimenti, se vivete una storia importante e c'è qualcosa da risolvere, meglio parlare in questa giornata.

Da domani le cose andranno ancora meglio. Nel lavoro, per chi può il consiglio è quello di prendersi qualche momento di relax.

Gemelli: a livello sentimentale, se dovete parlare con una persona questo è un momento favorevole. È una giornata migliore rispetto alle scorse settimane. Nel lavoro meglio non dare spazio a polemiche inutili, in questi giorni avete comunque bisogno di maggiore tranquillità.

Cancro: in amore c'è una fase di maggiore stanchezza e nervosismo. Rimandate discussioni alla giornata di domenica. A livello lavorativo non mancheranno delle occasioni, portate solo maggiore prudenza in quello che fate.

Leone: a livello sentimentale le storie che hanno vissuto degli allontanamenti possono recuperare.

Nel lavoro fase di maggiore stress, non tutto però per colpa vostra.

Vergine: per i sentimenti giornata positiva per i single, gli incontri saranno favorevoli. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore agitazione da tenere sotto controllo.

Previsioni e oroscopo del 19 settembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna da sfruttare in questo momento. Alcune storie potranno essere recuperate. Nel lavoro non è escluso che arrivi una proposta, dovete però capire da che parte stare.

Scorpione: a livello amoroso momento importante e la Luna presto sarà nel segno. Difficile in questi giorni non andare incontro a qualcosa di positivo. A livello lavorativo, se state aspettando una conferma questa potrebbe arrivare a breve.

Sagittario: in amore Venere favorevole aiuta gli incontri. Evitate però di mettere troppa carne al fuoco. Nel lavoro situazione non esaltante, ma presto si ripartirà.

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata dovete tenervi lontani dalle complicazioni. Nel lavoro, se siete alla ricerca di consigli e soluzioni queste ore aiutano.

Acquario: per i sentimenti fine settimana da vivere con tranquillità. Qualcuno però potrebbe andare contro di voi. A livello lavorativo alcune trattative sono difficili da seguire.

Pesci: in amore cercate di risolvere i problemi nati di recente. La giornata di domenica comunque porterà qualcosa in più. Nel lavoro non è un periodo negativo, ma sono diversi problemi da cercare di superare.