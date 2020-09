L'Oroscopo di sabato 5 settembre annuncia l'imminente arrivo di Mercurio in Bilancia con la Luna in congiunzione a Marte in Ariete. In questo caso la domanda ricorrente è sempre la stessa: quali saranno i segni fortunati in questo primo giorno di weekend? Con piacere rispondiamo a tale quesito svelando subito i segni in odore di positività in questa parte della settimana. In questo caso le previsioni zodiacali di sabato indicano che ad avere massima fortuna in amore e nel lavoro sarà lo Scorpione, altamente sostenuto dalle effemeridi quotidiane.

Vediamo di appurare altro analizzando l'oroscopo di sabato 5 settembre segno per segno e la classifica stelline posta a fine articolo.

Previsioni zodiacali del 5 settembre

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 5 settembre annuncia la congiunzione tra Luna e Marte (nel segno). In amore, senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera quasi magica. Se state per iniziare una relazione che vi sta a cuore, potrete contare sull'appoggio delle stelle e renderla perfetta. Per alcuni di voi non è più tempo di rimpiangere o rivangare qualche episodio infelice della vita: vi aspetta tanta serenità, dovrete solo imparare a gestirla meglio. Se siete nati nella seconda decade susciterete un incredibile interesse da una persona a voi cara: sapendo essere determinati, sicuramente riuscirete nel vostro intento. Nel lavoro, la luce buona delle stelle stimolerà la voglia di riuscire e quindi la vostra ambizione.

Avrete illuminazioni improvvise, il che potrà fare la differenza. Il vostro impegno avrà riscontri sul piano economico. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato vedono la sfera sentimentale pervasa da influssi magici. Potranno nascere legami che avranno tutte le possibilità di durare a lungo: gli amori iniziati in questo periodo hanno molte probabilità di trasformarsi in qualcosa di molto importante e duraturo.

Single, avrete il modo di approfondire una conoscenza che ha suscitato la vostra curiosità sin dal primo incontro. Chi ha le idee chiare su una scelta in amore avrà la fermezza necessaria per agire e le stelle aiuteranno il suo progetto. I nati nella seconda decade sogneranno ad occhi aperti inseguendo le loro fantasie più colorate, immergendosi in una dimensione fuori dalla realtà.

Nel lavoro, successi e soddisfazioni vi pioveranno dall'alto: riuscirete a vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete orgogliosi delle vostre mansioni. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'astrologia del giorno annuncia un periodo decisamente poco performante: chiamatelo pure "sottotono". In amore, perseveranza e pazienza saranno due componenti fondamentali nel caso desideraste un rapporto duraturo, piacevole e al tempo esente dalle solite difficoltà. Sappiate prendervi qualche rischio (moderato). A volte amare significa mettere da parte le proprie priorità facendo spazio a quelle del partner. Single, piano piano si realizzerà tutto ciò che desiderate.

Basterà saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo, potete fare chiarezza in una questione difficile: come? Prendendo con convinzione "quella scelta" riguardante il vostro futuro. Nel lavoro, non forzate le situazioni che avessero ancora bisogno di maturare. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, evitate di perseverare. Voto 7.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Le stelle preannunciano un periodo discreto, pur con una quotidianità sottoposta ad immancabili alti e bassi. Bene il comparto relativo all'amore: la Luna in Ariete vi avvolgerà in un'atmosfera dolce e romantica nella quale poter abbandonare temporaneamente eventuali preoccupazioni lavorative e/o famigliari.

Qualcuno tra voi finalmente troverà del tempo da sfruttare nelle cose relative alla coppia. Single, grazie alla simpatia ed alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà irresistibile: non mancheranno momenti di passione, anche perché sarete proprio voi ad ispirarli. Nel lavoro, sarete baciati dalla fortuna. Contate pure sulla miglior riuscita che possiate desiderare per la vostra attività. Altresì, non mancheranno piccole gratificazioni d'ordine economico. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. La giornata di sabato è indicata dall'Astrologia a massima positività. In amore, grazie a Venere in avvicinamento al segno, vi sentire avvolti dal calore e dalla dolcezza di un partner: quest'ultimo si troverà sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Single, se credete nell'esistenza dell'anima gemella potreste sorprendervi scoprendo di aver incontrato la vostra. Quando Venere transiterà nel vostro segno, fatevi trovare pronti! È finito il tempo per chiacchierare, è il momento di agire e sfruttare il favore degli astri. Nel lavoro date corpo ai sogni, tirate fuori i progetti più ambiziosi perché questo sarà il momento migliore per realizzarli. Sarete favoriti e corazzati quanto basta per superare qualsiasi ostacolo o difficoltà. La situazione economica si preannuncia rosea, promettendo stabilità. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. La partenza del nuovo weekend potrebbe essere abbastanza impegnativa per voi nativi. In campo sentimentale prendete le precauzioni del caso e, se dovesse servire, mettete alle strette chi sapete.

Avete sopportato fin troppo, ora è arrivato il momento di far valere le vostre ragioni: prendete una decisione e mantenetela, vada come vada. Il segreto del successo, nella vita come in amore, è difendere le proprie idee anche a costo di perdere tutto. Single, prima che qualcosa cambi nella vostra vita sentimentale ci vorrà del tempo. Calma, Cupido non si è dimenticato di voi! Nel lavoro, gli astri consigliano di prendersela comoda e di non investire troppe energie o aspettative in questa giornata. Potreste trovarvi nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto ed ottenere poco... Voto 6.

Oroscopo sabato 5 settembre

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 5 settembre si prevede buono, visto che a fine pomeriggio arriverà un ottimo Mercurio nel segno.

Il periodo però potrebbe risultare allineato agli altri giorni vissuti in precedenza in quanto gli effetti di Mercurio saranno più marcati domenica. In amore piccole novità, sorprese ed emozioni vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti. In tanti vi sentirete pieni di vita e per questo riuscirete a trasmettere la vostra energia anche a vostro lui o alla vostra lei. Single, gli astri del momento favoriranno storie stuzzicanti che andranno a pennello a chi fosse in cerca di avventure: entrerete nel gioco? Visto il buon periodo, si consiglia di provare a "tastare il polso" alla fortuna, non si sappia mai! Nel lavoro, invece, la mente sveglia e i riflessi all'altezza delle situazioni non deluderanno: giocando bene le vostre carte arriveranno gli ambiti risultati.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni astrali del momento indicano che partirà in quinta marcia questo vostro sabato di fine settimana. In qualche caso continuerà a farsi sentire il sensuale respiro della Luna, prossima alla congiunzione con Marte in Ariete. Chi avesse in corso situazioni in via di definizione potrà approfittare del periodo per appianare eventuali divergenze. In amore, sarà favorevole il mix astrale di questa giornata. Potrete approfittare dei tanti gesti carini da parte del vostro partner per ricaricare il rapporto sentimentale di nuova energia. Single, sprizzerete gioia e allegria da tutti i pori: ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri ma soprattutto a quelli di chi sapete...

Nel lavoro infine, si continua nella solita routine: cercate di incoraggiare iniziative nuove, potrebbero essere per voi scelta vincente. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. La partenza del weekend si prevede ottima per voi del Sagittario. In amore intanto, tutto bene a patto di mettere in riga quelle piccole questioni ancora da sistemare. Senz'altro alcune situazioni meritano un po' di attenzione in più da parte vostra. Allora affrontate ogni cosa con spirito costruttivo, anche perché è nel vostro interesse. Single, il favore degli astri allieterà efficacemente la vostra vita sociale, procurando occasioni di svago e benessere. Sarete circondati da persone solari, positive e anche voi risulterete in linea con chi avete accanto.

Nel lavoro, logicamente per chi è costretto malgrado il periodo di relax, la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati. Alla fine però, tutto ciò che avrete fatto di buono sarà ripagato. Voto 9.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. La giornata si presume possa essere un po' critica, soprattutto all'inizio. Infatti, il periodo è stato classificato con il "ko", indice di periodo poco performante. In amore, il partner non farà altro che creare pretesti per discutere: lasciatelo sbollire, gli animi si placheranno da soli se non darete troppa importanza alle punzecchiature. In alcune coppie sarà necessario apportare opportune correzioni allo scopo di porre fine ad eventuali crisi iniziate tempo fa.

Single, imparate ad essere meno egoisti negli approcci: siate il più possibile vicino ai desideri della persona che vorreste accanto nella vita, piuttosto che ai vostri. Nel lavoro intanto, quasi tutto proseguirà come al solito, con l'attività a pieno regime otto ore su ventiquattro. Ogni tanto riposatevi! Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di sabato annunciano abbastanza buono il periodo. Vi anticipiamo che potreste non essere di ottimo umore, soprattutto al mattino. Forse avrete piccoli inconvenienti da risolvere oppure incombenze da portare a termine. In amore, avrete dei momenti magnifici ma anche altri di grande confusione: forse sarebbe meglio parlarne approfonditamente con il partner cercando di sbrogliare il bandolo alla matassa. Single, la giornata di inizio weekend sarà decisamente improntata alla normalità consueta a cui siete già da parecchio abituati. La vostra mente sarà aperta e ben disposta alle novità e alle esperienze nuove. Nel lavoro intanto, in ottimo aspetto la parte finanziaria. Qualche nuova entrata in più potrebbe far comodo? Ottime probabilità di fare un buon affare. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del 5 settembre preannuncia una giornata vivace sotto tanti aspetti. In amore, la sintonia con il partner sarà ai massimi livelli e i dialoghi saranno sereni e distesi. In crescita si presuppone possa essere la complicità affettiva nella coppia, certamente fonte di benessere e garanzia di longevità del rapporto. Approfittate della felice disposizione delle stelle per ammorbidirvi e assumere un atteggiamento più dolce. Basta poco per ottenere un miglior equilibrio nella vita a due, sappiatelo. Single, il feeling con la persona che vi stuzzica è in continua evoluzione. Cogliete qualsiasi momento buono per dimostrare a quest'ultima il vostro affetto: ma fatelo! Nel lavoro infine, occorrerà un’attenta organizzazione specialmente negli affari, anche perché Venere e Sole sono già pronti a voltarvi le spalle. Concentratevi sugli impegni del momento e, soprattutto, affrontateli con metodo. Voto 9.

Classifica stelline 5 settembre

La classifica stelline interessante la giornata di questo sabato 5 settembre è pronta per essere valutata. Curiosi di sapere quante stelle avrà il vostro segno? Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Toro, Leone, Sagittario, Pesci;

★★★★: Ariete, Cancro, Bilancia (Mercurio nel segno), Acquario;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine, Capricorno.

Il prossimo incontro con le previsioni zodiacali e la classifica riguarderà domenica 6 settembre.