Durante la giornata di domani, l'ingresso di Venere in Leone porta grande serenità al segno per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali, al contrario potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai nativi del Toro. Sono 24 ore di grande energia e vitalità per la Bilancia, mentre per i Pesci è raccomandabile cautela e soprattutto riposo.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domenica 6 settembre 2020 per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata di recupero per il segno.

Venere in posizione favorevole dona nuova linfa all'amore, all'interno dei rapporti di coppia si possono accorciare le distanze e ritrovare la serenità, anche gli incontri sono favoriti. Cautela per quanto riguarda il fisico, meglio non esagerare.

Toro: Venere in aspetto contrastante potrebbe fare dei dispetti al segno durante la giornata di domenica 6 settembre. In amore così come in famiglia e all'interno dei rapporti interpersonali potrebbero nascere accesi contrasti. Le stelle consigliano di scegliere con cura le parole e i toni da usare per non ferire qualcuno che vi sta a cuore.

Gemelli: Venere lascia presagire 24 ore bollenti e sensuali. Sarà il momento di prendersi una pausa dagli impegni e dal tran tran della vita quotidiana, dedicandosi a sé stessi e alla cura delle persone amate.

Si può organizzare una gita o una serata per due, anche gli incontri sono favoriti per i single.

Cancro: la giornata di domenica 6 settembre potrebbe rivelarsi ricca di agitazioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Gli astri consigliano di muoversi con cautela, evitando gli sperperi di denaro.

Contrasti in amore.

Leone: l'oroscopo lascia presagire una giornata molto vantaggiosa per il segno, che accoglie Venere nel proprio cielo. Per tutto il corso del mese di settembre l'amore sarà protagonista, c'è aria di novità e cambiamento, le stelle favoriscono i progetti di coppia, ma anche i nuovi incontri.

Vergine: sono 24 ore di alti e bassi per il segno. Questo è un momento di recupero, ma Venere ha deciso di stuzzicarvi e durante questa giornata si nasconderà a voi, creando piccole agitazioni. Recupero con l'inizio della settimana.

Bilancia: quella di domenica 6 settembre è una giornata piena di energie e vitalità per il segno che può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi di Venere. E' un buon momento per l'amore e i rapporti con gli altri, anche gli incontri sono favoriti per i single. Mercurio protegge gli affari.

Scorpione: gli influssi opposti di Venere metteranno i bastoni tra le ruote al segno durante questa giornata. Sono 24 ore sottotono per il fisico, ma anche per l'amore. Meglio restare a riposo ed evitare di accendere inutili contrasti.

Sagittario: l'oroscopo di settembre lascia presagire un mese vantaggioso per il segno e questa giornata non sarà da meno. Il favore di Mercurio e Venere assicura la buona riuscita delle questioni professionali, ma anche la tranquillità del cuore. Incontri fortunati.

Capricorno: dopo una settimana faticosa, ricca di impegni e questioni da sbrigare, il segno può godersi una giornata di serenità e recupero. Il consiglio delle stelle è di dedicarsi al coniuge e alla famiglia, un po' trascurati durante le giornate precedenti. È un buon momento per il fisico, meglio però non esagerare a tavola.

Acquario: Venere provocante assicura 24 ore di recupero per quanto riguarda l'amore. Tuttavia le turbolenze non sono del tutto passate, dunque meglio muoversi con cautela, la lite potrebbe essere dietro l'angola.

Bene il fisico. Nervosismo sul lavoro.

Pesci: l'ingresso di Venere in Leone regala una giornata serena al segno per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri, si tratta comunque di una serenità passeggera, poco stabile. Un soffio di vento è sufficiente a far crollare tutto. Attenzione al fisico, qualcuno potrebbe accusare alcuni malesseri.