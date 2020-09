L'Oroscopo del giorno 14 settembre è arrivato all'appuntamento con le previsioni zodiacali in questo caso relative agli ultimi sei segni della corona zodiacale. Pronti a scoprire i consigli delle stelle per la giornata di lunedì? In primo piano, come di consueto, l'astrologia applicata ai comparti inerenti i sentimenti e le attività lavorative. Quest'oggi, dunque, sotto analisi approfondita da parte degli astri i simboli rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina osservata in questo contesto, ad avere la meglio saranno in due: il Sagittario, considerato al top del giorno, e Bilancia, valutata nel periodo con cinque stelle.

Al contrario, l'astrologia non vede di buon occhio l'inizio della settimana per coloro che appartengono al Capricorno e allo Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 14 settembre su amore e lavoro.

Classifica stelline di lunedì 14 settembre

Questo lunedì è pronto a ricevere l'ok o il ko da parte dell'astrologia. Come di consueto, a tenere alta l'attenzione di appassionati o curiosi è la classifica stelline inerente la giornata del 14 settembre. A fare ottima impressione nella scaletta è il segno del Sagittario, meritatamente classificato al primo posto. Si prevede una giornata fortunata in campo sentimentale anche per la Bilancia: il predetto segno di Aria è stato classificato al secondo posto, valutato in giornata a cinque stelle.

Ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno 14 settembre per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 14 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 14 settembre indica che partirà molto bene questa parte della settimana, con un lunedì al di sopra della normale positività. In amore, saprete trovare modi alternativi ed eccitanti per farvi voler bene dal partner oppure per vivacizzare ancora di più l'intesa di coppia. Buone notizie in arrivo nel tardo pomeriggio o in serata, probabilmente via telefono o tramite un'amicizia.

Single, alcuni di voi potranno sperimentare "il capogiro" del colpo di fulmine: attenti, la voglia di novità potrebbe stuzzicarvi il cuore. Per una volta lasciate andare la testa dove vorrebbe il cuore. Sul lavoro, ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa. Battete sentieri nuovi e siate fiduciosi nelle vostre qualità. Voto: 9

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano per voi nativi una giornata da definire con un solo aggettivo: pesante. In campo sentimentale, questo avvio di settimana potrebbe tramutarsi nel peggiore dei periodi: sarà davvero un lunedì nero per l'amore? Diciamo che le premesse ci sono tutte (sulla carta, ovviamente) anche perché sarete piuttosto tesi e rigidi e avrete bisogno di scaricare varie tensioni accumulate nei giorni scorsi.

Sbaglierete di grosso se farete del partner o del malcapitato di turno la vostra valvola di sfogo, sappiatelo. Single, gli astri parlano in merito a coloro che stentano ancora a trovare la cosiddetta anima gemella: dovrete cercare di capire cosa desiderate in base a ciò che vi potrà offrire l'ambiente a voi vicino. Sappiate che le persone si giudicano solo dopo averci avuto a che fare, mai a priori... Sul lavoro, evitate di sperperare il vostro prezioso tempo in attività strampalate o fuori dalla vostra portata. Rimanete coi piedi per terra dedicandovi, se possibile, ad attività meno dispendiose. Voto: 6

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): top del giorno. L'oroscopo di lunedì 14 settembre al Sagittario indica un inizio settimana all'insegna della positività in amore, ma anche sul lavoro.

Preparatevi a vivere una meravigliosa giornata basata sui sentimenti e sul buon fare. L'astrologia del periodo consiglia di avere più fiducia nei propri mezzi specialmente in coppia. Se attualmente siete già legati ad un altro cuore, questo lunedì sarete più socievoli e aperti, come mai in questi ultimi tempi. Ogni tassello finora considerato fuori posto andrà ad allinearsi da solo nel vostro complicato puzzle sentimentale. Single, sfruttate queste tiepide sere di settembre per uscire (soprattutto fuori dal guscio). Magari molti di voi saranno un po' più spensierati e disponibili, chissà. Sul lavoro, invece, la giornata si svolgerà al meglio grazie al vostro entusiasmo e alle vostre iniziative, spesso davvero interessanti.

Voto: 10

Oroscopo e stelle del 14 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì 14 settembre indica un frangente abbastanza impegnativo. Infatti il periodo non è previsto positivo per voi del Capricorno. Il motivo andrà ricercato nella complicata situazione astrologica in cui versa il vostro settore durante il periodo messo sotto analisi. In amore, la negatività astrale di lunedì - e in parte anche di martedì - vi renderanno molto nervosi. In coppia, dunque, cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata. Con il partner sappiate cogliere i momenti opportuni per far valere eventuali vostre ragioni: non servirebbe a nulla attizzare un fuoco che arde già di suo.

Single, se state pensando a nuove interessanti conoscenze, vi invitiamo momentaneamente a desistere: tra "il pensare di fare" e "il fare" ce ne passa! Sul lavoro, chi attualmente gestisce un'attività in proprio potrebbe fare la differenza mettendo in gioco qualche bella innovazione. Questo allo scopo di coinvolgere al massimo la curiosità del cliente. Voto: 7

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano l'arrivo di un giorno non affatto male, abbastanza incline verso la più normale delle positività. Dunque, buona la parte iniziale della settimana con l'amore in discreta forma e la parte lavorativa senz'altro ben disposta a regalare qualche lieve soddisfazione.

Sappiate comunque che non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati. Tranquilli, tutto si risolverà al meglio. Single, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo le previsioni del giorno invitano al relax e alla calma. Sul lavoro, intanto, dovrete cercare di stare un poco a testa bassa e di non dare troppa importanza a chi vorrebbe fare di tutto per mettervi in cattiva luce. Nell'ambiente professionale per alcuni di voi Acquario, in questo periodo, è consigliato non fare passi falsi. Voto: 8

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di lunedì 14 settembre prevede una giornata abbastanza discreta e a tratti anche scorrevole per la maggior parte di voi Pesci.

Secondo le previsioni del momento, per quanto riguarda l'amore, preparatevi a mettere un po' d'ordine nella vostra vita di coppia, dando massima priorità alle cose più importanti. Fate di tutto per ritrovare quel calore nel rapporto, forse ultimamente un po' svanito. Saturno, in sestile al vostro Urano, sarà decisamente dalla vostra parte. Single, per voi gli astri del momento sono leggermente più complicati. In tanti sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Sul lavoro, per chiudere, dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni. Se costretti a dover scegliere, fatevi consigliare da qualche collega o amicizia fidata.

Voto: 8