L'Oroscopo del giorno 16 settembre riporta interessanti novità sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative e professionali, ma solamente per alcuni segni. Curiosi di scoprire chi avrà un mercoledì fortunato e chi, invece proseguirà la settimana in affanno? In merito al segno migliore, quello dunque designato dall'Astrologia a godere della posizione top in classifica, questo mercoledì sarà senza dubbio l'Acquario. Il fortunato simbolo astrale di Aria avrà il positivo supporto di Sole e Luna, nel contesto speculari positivi al 95%. Altresì, considerati in periodo buono anche coloro nativi nei segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario, trio considerato in giornata da quattro stelle.

Per quanto concerne i rimanenti segni, gli astri annunciano un giro di boa infrasettimanale abbastanza difficile per Capricorno e Pesci, valutati nelle previsioni zodiacali di mercoledì rispettivamente con la spunta relativa al "sottotono" e con quella del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 16 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline mercoledì 16 settembre

Pronta da consultare, ecco la nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 16 settembre. Meritevoli della prima posizione tutti quegli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Acquario. Come anticipato in apertura, al segno d'Aria sarà di sostegno sia il Sole che la Luna.

Ansiosi di scoprire la posizione in scaletta dei restanti segni? Vediamo allora di dare una valutazione obbiettiva ad ogni segno, ovviamente in base alla qualità dei singoli cieli astrali.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 16 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 16 settembre preannuncia una giornata discreta: sarà abbastanza buona o problematica? Diciamo che non avrà riscontri eccessivamente negativi ma non sarà nemmeno euforica, insomma una via di mezzo. In amore, proverete delle sensazioni belle: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo.

Fate però attenzione a non strafare come al solito, anzi cercate di regolare la vostra eventuale esuberanza anche per non far passare in secondo piano la persona amata. Single, vi aspetta una giornata povera di novità sentimentali, in vista non c'è nulla o poco di interessante: passate del tempo con gli amici e provate a divertirvi in altra maniera, ok? Nel lavoro, avrete uno spirito di collaborazione molto profondo che vi permetterà di fare un buon operato. Potreste alimentare non solo i guadagni, ma anche la vostra autostima. Continuate così. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano questa parte della settimana decisamente improntata alla normale routine.

In alcuni casi il periodo partirà un poco sotto le attese, anche se le stelle non saranno troppo sfavorevoli. Secondo l'Astrologia riguardo l'amore, dovete dedicare più tempo e attenzione a tutta la sfera sentimentale. Non che di solito la trascuriate, non sarebbe da voi, ma il periodo favorirà aria nuova, quindi attrezzatevi per garantire coccole e tenerezze a chi sapete. Se avete un sogno da realizzare, questo potrebbe essere il periodo per porre basi sicure: tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore non sarà un problema, anche perché le stelle vi mostreranno cosa dire e cosa fare per consolidare la sfera affettivo-sentimentale. Single, sentirete il bisogno di qualche cosa di diverso. Qualcuno, timido, si limiterà a ritirarsi nel proprio guscio: prendersi una sorta di vacanza dalla persona che vorreste far vostra non è una buona idea.

Nel lavoro, non sarà difficile far fede agli impegni, anche se con un po' di difficoltà. Forse sarete assaliti da un senso di stanchezza. Voto 8-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre al Sagittario indica una giornata buona soprattutto in campo sentimentale. La solita routine vi renderà probabilmente un pò insofferenti, si potranno generare dal nulla piccoli momenti di tensione con il partner, forse perché vorrete fare cose differenti da quanto preventivato insieme precedentemente. Con un po' di buona volontà riuscirete a recuperare il dialogo e la serenità. Single, il morbo della gelosia potrebbe rendere più ansiosa la vostra vita costellandola di dubbi e incertezze di ogni genere: occhio ai falsi colpi di fulmine, ok?

Invece sotto il profilo professionale questo periodo sarà favorevole e schierato dalla vostra parte. Tanti pianeti amici vi renderanno socievoli e comunicativi come non mai, specialmente imbattibili in quanto a progetti vincenti. Voto 8.

Oroscopo del 16 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 16 settembre pronostica a voi del Capricorno una giornata valutata "sottotono", dunque relativamente piatta su molti fronti. In campo sentimentale, proteggetevi da eventuali ripicche o incomprensioni. Sappiate comunque che sia domani che dopodomani sembrerà che voi ed il vostro partner parliate due lingue completamente differenti.

Cercate entrambi di trascorrere la giornata come di consueto, ma con più tranquillità e soprattutto evitando di agitarvi o sentirvi a disagio; passerà. Single, se vi lascerete prendere la mano da quella vaga insofferenza per i legami, che vi tormenta da qualche settimana, finirete con il creare le premesse per una crisi d'identità: attenti! Nel lavoro, i famosi "nodi" hanno la pessima abitudine di venire al pettine quando ne fareste volentieri a meno, vale a dire sempre. Questo fa parte del gioco della vita, inutile prendersela più di tanto. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì concordano sul fatto che potrebbe maturare una giornata buona in campo sentimentale.

Non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete in ogni momento della giornata. Il vostro caro partner percepirà senz'altro il vostro sentimento e si comporterà di conseguenza, certamente ricambiando con tante tenerezze. Single, presto la ruota della vita girerà nel verso giusto e finalmente incontrerete la persona capace di stregare il vostro cuore. La Luna positiva v’infonderà un’intensa voglia di amare, o meglio, di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro, gli astri del periodo indicano che vi sentirete soddisfatti dal fatto di potervi mostrare sicuri delle vostre competenze professionali, raggiungendo obbiettivi senza impegnarvi più di tanto.

Le finanze saranno in crescita, ma le uscite continueranno a pesare sul bilancio. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre prevede in arrivo un periodo abbastanza difficile: tanto per capire, trattasi dei periodi indicati con la spunta relativa al "ko", quindi occhi e orecchie bene aperti. Nel merito, la giornata di centro settimana si presume possa portare più di qualche discontinuità in primis nei rapporti sentimentali. In amore, un cielo astrale grigio appesantirà l’atmosfera di questo nuovo mercoledì, forse rendendovi anche un pochino nervosi e/o sospettosi (di cosa e di chi sta a voi saperlo!). Starà a voi mantenere la calma e mettere uno stop al pessimismo.

Single, siete caparbi, seducenti e allegri e per questo spesso vi ritrovate letteralmente circondati da belle persone. Se siete ancora in cerca dell'anima gemella però, vi diciamo subito che in questo periodo non farete incontri molto interessanti. Infatti non avrete la testa per queste cose: magari, rimandate a domani. Nel lavoro, anche a fronte di iniziative, fantasia ed estro capaci di produrre spunti originali, oggi vi accorgerete di non avere affatto la grinta giusta per queste cose. Non disperate, certamente recupererete la prossima volta. Voto 6.