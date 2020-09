L'Oroscopo di mercoledì 16 settembre punta un riflettore sulle emozioni, che diventano concrete e profonde grazie a Luna posizionata in Vergine. Tutti i segni zodiacali di Terra sono lambiti da tanto senso pratico e un grande spirito d'iniziativa che fa fare le mosse giuste. Le previsioni astrali acquistano così un fascino particolare e racchiudono consigli utili per progredire in amore e in ambito professionale.

Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna in Vergine acuisce la voglia di dinamismo. Voi single diventate i protagonisti del palcoscenico amoroso e di certo non passate inosservati in un gruppo d'amici.

Venere aiuta a concretizzare i progetti sentimentali e anche voi in coppia, siete molto desiderosi di ricevere effusioni d'affetto dal partner. Attenzione a non chiudervi a una comunicazione preziosa per ottenere successo in ambito lavorativo.

Toro: Luna dalla Vergine risulta vostra alleata e combatte una dissonanza venusiana che rende la sfera sentimentale molto tesa. Siete alquanto insoddisfatti nei confronti dell'amore e desiderosi di apportare stravolgimenti in coppia. Attenzione voi single a non essere troppo impulsivi. Sia voi alla ricerca di nuovi amori che voi impegnati sentimentalmente, potreste fare le scelte sbagliate per poi pentirvene amaramente. Sono previsti cambiamenti benefici per la sfera lavorativa.

Gemelli: Marte regala una marcia in più sia in amore che sul lavoro, garantendo tanta determinazione e grinta dall'Ariete. La passionalità diventa spiccata e le relazioni a due già avviate diventano molto profonde e coinvolgenti. Voi single potete contare sia su quest'astro marziano che regala fascino e dinamismo, sia su alcune novità imprevedibili e positive impartite da Mercurio in posizione favorevole dalla Bilancia.

Cancro: Venere dal Leone risulta in posizione favorevole. Così i rapporti con le persone amate diventano più profondi e intensi. Via libera all'approfondimento dei rapporti già esistenti, dove anche il dialogo diventa l'arma vincente per progredire. Gli astri dal Capricorno tendono a farvi chiudere troppo in voi stessi, ma anche voi single prendete al volo alcune opportunità sentimentali sensazionali.

Sul lavoro, un dinamismo intuitivo fa superare alcuni ostacoli con una nuova grinta.

Leone: Luna nel segno della Vergine e molto vicina a voi, risulta in sinergia con Venere. Via libera all'amore e potete approfondire le sensazioni con una maggiore profondità d'animo. Si prevedono splendide novità per voi single, quindi approfittatene. Marte regala tanto fascino e charme, benefico per avviare splendide nuove conquiste amorose e consolidare gli affetti già in atto, in maniera stabile. Stanno per giungere buone notizie in campo professionale.

Vergine: alcune novità giungono in maniera imprevedibile. Cercate di accoglierle con diplomazia e in amore, siate più pazienti. Luna nel segno garantisce tanto senso pratico e grande spirito d'iniziativa per progredire anche sul lavoro.

Voi single, non forzate gli eventi. Tutto accade a tempo debito.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è buona la comunicazione, con Mercurio che viene caricato di energia positiva. Così riuscite a dimostrare verbalmente i sentimenti che provate e voi single vi approcciate all'amore in maniera più serena. Venere splende per voi dal Leone e non avete nulla da temere. Le novità giungono copiose anche in ambito professionale.

Scorpione: Luna e Sole dalla Vergine splendono per voi e garantiscono armonia in amore. Siete molto equilibrati e le scelte che fate oggi, risultano positive e preziose per il futuro. State infatti creando basi stabili per costruire il successo sia in amore che sul lavoro.

Venere in dissonanza rende un po' tesi i sentimenti, ma ricordate che dalla vostra avete un Giove fortunato per tutte le sfere vitali.

Sagittario: la congiunzione Venere-Luna dalla Vergine sprigiona rilassatezza, affetto e amore. Siete più romantici voi single e anche voi in coppia, sentite forte il desiderio di accentrare tutte le attenzioni su di voi. L'affettuosità non manca di certo anche in famiglia e siete molto portati a ricordare le esperienze passate. Mercurio promette belle novità, a patto che valutiate i pro e i contro in maniera diplomatica anche sul lavoro.

Capricorno: Marte in dissonanza mette a repentaglio le vostre sicurezze interiori, sprigionando indecisione. Ma cercate di cogliere al volo alcune novità imprevedibili e ricordate che le decisioni prese sono capaci di ribaltare le situazioni a vostro favore.

Le emozioni si fanno intense con Luna favorevole dalla Vergine, anche se siete soggetti a sbalzi d'amore repentini.

Acquario: le emozioni diventano molto intense, anche se a volte burrascose. Luna dalla Vergine spinge a osare di più in amore. Venere invece ricorda che non dovete illudervi di raggiungere le mete ambite senza sforzo. Ma la tenacia che da sempre vi è consona, aiuta e fa concretizzare i progetti amorosi con coraggio e determinazione. In amore così come in ambito lavorativo, non siate capricciosi.

Pesci: l'astro d'argento risulta in opposizione dalla Vergine e confonde un po' le idee. Siete in bilico tra il sogno e la realtà, ma attenzione a non illudervi troppo in amore. Piuttosto valutate le situazioni sentimentali con maggiore realismo e grande forza d'animo.

Soprattutto non chiudetevi in un mondo tutto vostro. Cercate di affrontare tutte le avversità con una marcia in più e tanta grinta anche in ambito lavorativo.