L'Oroscopo di domenica 13 settembre regala sensazioni amorose appaganti e tanta fortuna a ciascun segno zodiacale. Luna in Cancro acuisce la sensibilità e potenzia gli affetti, sprigionando romanticismo. Via libera all'amore dunque, sia per i single che per tutti i simboli zodiacali in coppia. Mercurio in Bilancia promette belle sorprese, mentre Nettuno in Pesci acuisce una spiritualità che fa vivere le emozioni in modo profondo e introspettivo. Di seguito le previsioni astrali per tutti.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Marte subisce la quadratura astrale di Luna dal Cancro. Forse siete di cattivo umore e molto nervosi.

Attenzione a non scattare per un nonnulla e ricordate che Venere splende per voi, introducendo belle sensazioni appaganti e tanto charme. In amore, non assumete comportamenti fanciulleschi e cercate di essere più coscienti di ciò che fate.

Toro: sgombrate il cuore dai ricordi passati che fanno male e progredite nel presente con fiducia. State preparando le basi per beneficiare di un futuro migliore e gli astri dal Capricorno, compreso Giove fortunato, sono vostri complici. Si prevedono dei cambiamenti radicali, ma valutate di più l'opinione delle persone a cui tenete, senza imporre la vostra volontà a tutti i costi.

Gemelli: la perseveranza e la tenacia diventano le armi vincenti per ottenere successo in amore.

Marte risulta vostro alleato e siete carichi di energia positiva. Beneficiate anche dell'aiuto di Venere in Leone che garantisce belle soddisfazioni affettive, a patto che utilizziate i ricordi passati trasformandoli in esperienze utili per evolvere in positivo.

Cancro: continua il transito di Luna nel segno che rafforza i valori tradizionali, garantendo un'affettuosità dolce e materna.

Siete molto portati a vivere bei momenti in famiglia e gli attimi di grande intensità emotiva non mancano di certo nel focolare domestico. Voi single ricordatevi di uscire e di andare incontro a splendide opportunità amorose.

Leone: siete molto simpatici e ben voluti da tutti, con Venere nel segno che incrocia le sue energie positive con Mercurio in Bilancia.

Uno spiccato savoir-faire diventa prezioso per concretizzare i progetti sentimentali e ottenere successo in amore. Via libera a un dialogo positivo per l'amore, sia che siate single che in coppia.

Vergine: state costruendo una nuova vita in due e occorre che procediate insieme voi in coppia, condividendo le idee con armonia. Iniziate da ora e datevi da fare. Urano viene incontro anche a voi single con le sue rivoluzioni radicali. Siete molto romantici con Luna complice dal Cancro. Attenzione solo a non creare ingorghi con la moltitudine di pensieri che si affollano nella vostra mente.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alti e bassi fanno capolino nella vostra vita e a volte apparite malinconici e rancorosi.

Possono sorgere degli intralci all'attuazione dei vostri piani amorosi, ma confidate nella vostra diplomazia che fa trovare sempre la soluzione giusta al momento giusto. Giove risulta comunque un pianeta positivo dal Capricorno, anche se in quadratura e cerca di elargire fortuna, a patto che non siate superficiali in amore.

Scorpione: Luna dal Cancro quasi sfida a farvi andare oltre la superficialità delle cose, scavando in profondità nel vostro animo e in quello altrui. C'è un universo da scoprire e Nettuno dai Pesci conferisce poteri psichici profondi, capaci di illuminare anche l'angolo del cuore più nascosto. Via libera all'immaginazione e all'intraprendenza in amore.

Sagittario: siate più leggeri in amore e apritevi al divertimento voi single.

Forse alcune iniziative sono ostacolate da Nettuno e Sole dissonanti, ma passate oltre e spazzate via ogni malumore con l'ottimismo che non vi abbandona mai. Venere elargisce amore dal Leone, anche se vi rende un tantino capricciosi. Ma le possibilità di fare conquiste amorose sono ampie, quindi bando all'indecisione e agite.

Capricorno: attenzione ad alcuni pettegolezzi che aleggiano intorno a voi e possono darvi fastidio. Mercurio in quadratura sprigiona un chiacchiericcio che cerca di inclinare i rapporti amorosi e blocca un po' il fluire delle nuove emozioni. Ma affrontate tutto con eleganza e indifferenza. Occhio ai litigi introdotti da Marte, che rende i sentimenti un po' tesi in coppia.

Acquario: accettate la sfida di Urano dal Toro che fa rivoluzionare la vita in maniera improvvisa e radicale? Abbiate il coraggio di apportare i giusti cambiamenti a tutte le sfere vitali. L'amore risente di alcuni alti e bassi impartiti da Venere in opposizione che produce contrattempi. Ma analizzando la vostra interiorità, trovate le risposte giuste nel vostro cuore.

Pesci: Nettuno nel segno viene sostenuto da una Luna molto dolce e affettuosa, posizionata in Cancro. Così diventate molto sensibili e una grande intuizione sentimentale fa captare al volo anche la minima sfumatura di pensiero altrui. Siete più comprensivi nei confronti degli altri, ma attenzione che questo transito fa assorbire le sensazioni altrui come una "spugna emotiva".

Circondatevi di persone positive.