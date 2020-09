L'Oroscopo di mercoledì 16 settembre avrà in serbo numerose novità per tutti i segni zodiacali. Gli astri avranno la capacità di influenzare la sfera amorosa, lavorativa e familiare di ciascun segno. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno, in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone, mentre Mercurio sarà in quadratura a Giove e Venere in opposizione a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 16 settembre per i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di mercoledì 16 settembre: Ariete sotto stress

Ariete: avrete molti pensieri da gestire e potreste sentirvi eccessivamente stressati. Potrebbe essere il momento giusto per trovare nuove valvole di sfogo. Non dovrete temere di non essere all'altezza delle situazioni perché la vostra determinazione vi aiuterà ad affrontare tutto con fermezza. Ci saranno delle sorprendenti novità in ambito sentimentale: starà solo a voi cercare di cogliere al volo l'occasione e di sfruttare l'atmosfera del momento.

Toro: avrete la sensazione che vi manchi qualcosa all'interno della vostra relazione sentimentale. Cercherete di approfondire il rapporto di coppia e non vi arrenderete davanti alle resistenze del partner.

Vi sentirete pronti a lottare per proteggere il vostro cuore e non permetterete a nessuno di ferirvi più del necessario. Sul posto di lavoro sarete pronti a dare una grande prova delle vostre capacità: se vi impegnerete, con il tempo, potreste qualificarvi per una posizione migliore.

Gemelli: il vostro incantesimo d'amore potrebbe interrompersi a causa di alcune discussioni.

Per salvaguardare l'amore di coppia sarà necessario non far prendere piede alla rabbia. La comprensione dell'altro e la capacità di mettere in discussione i vostri punti di vista potrebbe darvi la possibilità di riportare la pace nella relazione. Rimanere concentrati su questioni pratiche vi aiuterà a non farvi travolgere dall'ansia e dallo stress.

Cancro: un fulmine a ciel sereno potrebbe rovinare i vostri piani per la giornata. Sarete costretti ad adattarvi agli imprevisti, ma le vostre capacità organizzative vi aiuteranno a non perdere la calma. Il partner, forse, troppo preso dai suoi problemi, non vi sarà vicino come vorreste. Cercherete di attirare la sua attenzione, ma alla fine sarete costretti ad accettare questo suo atteggiamento. Sarà importante riflettere accuratamente sui vostri sentimenti.

Oroscopo del 16 settembre: Leone combattivo e Scorpione leale

Leone: sarà il momento giusto per combattere le vostre paure. Non sarà facile mettere in discussione alcuni dei punti saldi della vostra esistenza, ma cambiare determinati schemi mentali vi aiuterà ad adattarvi più facilmente alle diverse situazioni.

In amore, sarete determinati a migliorare il vostro feeling di coppia. Non per questo, però, accetterete compromessi che non sarete disposti a tollerare. Una piccola sorpresa potrebbe rivoluzionare la vostra giornata.

Vergine: dovrete prendere una decisione difficile in ambito sentimentale. Vi sentirete pressati, ma saprete di dover agire per tutelare voi stessi e il vostro benessere. Dal punto di vista lavorativo, al momento, non ci saranno novità in vista, ma la situazione potrebbe cambiare velocemente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dormire sugli allori e di non perdere la speranza per un futuro più attivo.

Bilancia: sarete completamente rapiti dagli impegni lavorativi.

Vi troverete costretti a trascurare amici e partner per raggiungere i vostri obiettivi. Non sarà facile portare avanti un atteggiamento così distaccato, ma vi renderete conto di non avere alternative. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di parlare alla persona amata della situazione: sicuramente sarà in grado di venirvi incontro. Anche gli amici potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati, ma attenzione alle gelosie inopportune.

Scorpione: niente potrà scalfire la vostra lealtà nei confronti degli amici più cari. L'amicizia, per voi, avrà un ruolo prioritario e neanche l'amore sarà in grado di eguagliarlo. Potreste dover gestire alcune problematiche sul posto di lavoro: il rapporto con i colleghi sarà complesso e insoddisfacente.

Ci saranno alcune questioni da chiarire, ma la vostra determinazione vi accompagnerà in questa sfida. Sarà fondamentale fare attenzione alle malelingue.

Previsioni astrologiche di domani 16 settembre: Sagittario nostalgico e Capricorno fantasioso

Sagittario: i ricordi vi spingeranno a compiere un tuffo nel passato. Alcuni di essi saranno dolorosi e difficili da accettare, mentre altri vi riempiranno il cuore di gioia. Sarà importante concentrarvi solo sulle cose positive in modo da affrontare la giornata con grinta. Potrebbe essere il momento giusto per tornare ad aprire il vostro cuore all'amore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non prendervi troppo sul serio e di non abbandonare il vostro umorismo.

Capricorno: darete libero sfogo alla vostra fantasia. La userete per lavorare su nuovi idee durante le ore di lavoro, ma anche per allontanare i cattivi pensieri. Avrete bisogno di staccare dagli impegni quotidiani e di dedicare del tempo solo a voi stessi. Potreste organizzare una cenetta romantica da condividere con il partner. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi dominare dalle influenze negative.

Acquario: sentirete il bisogno di tornare a essere padroni della vostra vita. Dovrete fare delle scelti importanti che vi porteranno ad affrontare situazioni non facili. In amore, non sarà il momento giusto per fare progetti: le recenti discussioni con il partner, infatti, creeranno delle difficoltà comunicative tra voi.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi prendere dal panico: a tutto c'è una soluzione, vi basterà solo riflettere per trovare quella più opportuna!

Pesci: deciderete di rimettervi in forma, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Proverete a sperimentare un nuovo tipo di dieta e userete lo sport per bruciare le calorie in eccesso. Forse non vi sentirete abbastanza determinati per portare a termine questo percorso, ma i vostri dubbi verranno presto dissipati. Potrebbe essere il momento giusto per dedicare tempo alla vostra relazione amorosa: vi darà una carica mai vissuta prima.