L'Oroscopo di domani 22 settembre è pronto a svelare come andrà la giornata. Sul piatto della fortuna, amore e lavoro visto con gli occhi della buona Astrologia, in questo contesto applicata ai segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco. In questo caso ad essere messi sotto esame saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come si evince dal titolo dell'articolo di oggi, ad avere grosse sorprese in amore (logicamente positive, intendiamoci!), saranno principalmente gli amici nativi dell'Ariete, nel frangente considerati in periodo da "cinque stelle" alla pari di coloro appartenenti al Leone.

Proseguendo nelle anticipazioni troviamo Cancro e Toro entrambi in affanno, questo martedì considerati rispettivamente con la spunta relativa ai periodi "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 22 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 settembre 2020

Un nuovo martedì è alle porte: vediamo di rendere fruibile una scala di valori da sfruttare per coloro nativi nei sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto; ovviamente rapportando quest'ultimi con la qualità più o meno positiva messa in conto dall'Astrologia alla giornata. Bene, andiamo dunque a dare lo spazio che merita alla nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 22 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Senz'altro, a fare un'ottima figura il secondo giorno della settimana numero quattro dell'attuale mese saranno gli amici appartenenti all'Ariete e al Leone che, come già anticipato in apertura, avranno il conforto del primo posto in vetta alla classifica.

In seconda posizione, valutati nel periodo a quattro stelle, Gemelli e Vergine, seguiti a breve distanza dal Cancro al terzo posto. Ultimo posto in classifica per il Toro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 22 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 22 settembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata splendida in ogni situazione. Diciamo che avrete buone probabilità di finire il periodo con un grosso sorriso sulle guance. In amore, la Luna e Venere speculari positivi al 80% renderanno la giornata particolarmente intensa e felice. Le coppie proveranno a dare un senso compiuto alla relazione, cercando di parlare del futuro o di progetti che fino a ieri sembravano irrealizzabili. Questo darà uno slancio ad entrambi, rendendo la giornata perfetta. Single, che fantastica giornata! In molti avrete voglia di muovervi, comunicare, innamorarvi. I vostri desideri saranno ordini, quindi non ci sarà niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale ed in allegria.

Una telefonata ed un invito inaspettato, oltre a mettervi di buonumore, vi daranno un'ottima occasione per mettervi in bella mostra con la persona a voi cara. Momenti molto piacevoli vi attendono in questo martedì. Lavoro e professione saranno il vostro cavallo di battaglia: potrete stringere accordi importanti, realizzare un sogno nel cassetto, perché avrete tutta la lucidità e l'energia necessaria per farlo. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano l'arrivo di una giornata poco performante, in primis verso le situazioni sentimentali. La specularità negativa di Mercurio all'indirizzo del vostro segno invaliderà l'ottimo trigono da Giove. In amore, una serie d'intoppi vi metterà di fronte ad una realtà ben diversa da quella immaginata e sperata.

Prendete le dovute cautele: le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non colpevolizzatevi. Ci sarà nell'aria un odore di capricci, per motivi futili, avrete bisticci e discussioni sui programmi della serata, che non però valgono tanta ostinazione verso il partner. Single, non tutte le notizie in campo affettivo saranno piacevoli: una novità per niente gradita richiederà un immediato chiarimento, che comunque uno volta fatto andrà a buon fine. Nel lavoro, la tendenza alla negatività della giornata segnerà una battuta d'arresto sulla strada della carriera; improvvisamente vi sentirete insicuri ed incapaci di autogestirvi. Puntate decisi sulla collaborazione e sul confronto per ottenere qualcosa di più.

Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un martedì discreto in tutti i campi. A dare un piccolo aiuto sarà la Luna, parzialmente positiva al segno, peccato per quel Mercurio speculare negativo, altrimenti potevate incassare una splendida giornata a cinque stelle. In amore, sarà un periodo tranquillo per la vita coppia. Cullati dalle abitudini consolidate, non cercherete vie di fuga: il ritmo consueto del momento vi rassicurerà e vi rallegrerà. Single, ci vuole una sosta, dopo le turbolenze dei giorni precedenti: accogliete con piacere questo martedì, in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio d'indurvi alla necessaria riflessione su alcune situazioni inerenti la vostra vita.

Nel lavoro, novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'istinto: questo vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione sarà in evoluzione ma bisognerà saperla gestire con metodo ed organizzazione. Voto 8.

L'oroscopo del 22 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. In arrivo un martedì sottolineato dalla dicitura poco gradita relativa ai frangenti '"sottotono". Il perché sarà tutto da imputare ad astri discontinui, nell'occasione sempre in bilico tra essere sufficientemente positivi o parzialmente negativi. La giornata messa sotto osservazione pertanto non darà certo spazio di movimento, specialmente in campo sentimentale.

Infatti in amore dovrete cercare di non ingaggiare una lotta con la persona amata solo per averla vinta. Le stelle non vi aiuteranno ad essere particolarmente ricettivi agli stimoli dell'amore perciò la vita di coppia potrebbe essere un po' oziosa e spenta. Single, le stelle consigliano di rilassarsi, dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda sugli obiettivi che vi siete prefissati nella vita. Un'insospettabile arguzia introspettiva vi aiuterà a far chiarezza nelle questioni irrisolte, magari vi permetterà di trovare quella soluzione giusta che cercate. Nel lavoro, dovrete intensificare gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso. L'obbiettivo dovrà essere quello di arrivare a fine giornata alleggeriti e con la coscienza a posto.

Sfoderate tutta la vostra riserva di energia e senso pratico, dedicandovi ai vostri compiti senza tregua. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano che arriverà in grande stile questo nuovo periodo, privilegiando le cose che farete oppure favorendo la risoluzione di eventuali problemi anche complessi. Di certo quasi tutta la giornata richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in campo sentimentale. In amore si profila un ottimo periodo, ovviamente da spendere con la persona del cuore: cogliete al volo le belle opportunità offerte dalle stelle, infatti non si escludono piccoli colpi di fortuna, sorprese, doni graditi e un mare di coccole da parte del partner.

Single, buon giorno, anche per gli affari di cuore. Ad un'insolita audacia, si aggiungerà un grande fascino; in fatto di conquiste e di conferme, la giornata supererà di gran lunga le vostre più rosee aspettative. Nel lavoro, con un cielo positivo come quello indicato, aspettatevi belle novità. Tenete d'occhio il telefono e controllate la posta elettronica: perché potreste ricevere notizie importanti. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 22 settembre, indica che il prossimo giorno in calendario sarà poco al di sotto della attese. A farne maggiormente le spese saranno i nativi con ascendente Toro o Capricorno. Marte in Ariete sarà ancora in parte speculare negativo, fortunatamente sarà tenuto un poco a freno da un'ottimo Pianeta del calibro di Urano, nel frangente speculare positivo al 70%.

In campo sentimentale, sarà un giorno molto interessante, avrete voglia di dedicare tempo ed attenzioni solamente al partner. Sarete più liberi e sereni vicino alla vostra metà. Single, con le stelle che finalmente cancelleranno le inquietudini ed i nervosismi, l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Liberate la fantasia una volta per tutte e vivrete attimi irripetibili che difficilmente potrete dimenticare! Nel lavoro, potrete contare su influssi astrali positivi; tutto filerà via liscio, con tanto di piacevoli sorprese, nella vostra professione. L'impulso diretto verso obiettivi concreti e di valore diventerà costruttivo e vi assicurerà gli appoggi giusti. Voto 8.

