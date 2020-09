L'Oroscopo del giorno 22 settembre annuncia un evento astrale di rilievo, pronto a dare spettacolo nel cielo astrale di questo martedì. Desiderosi di sapere di cosa si tratta? Bene, togliamo subito ogni curiosità in merito svelando immediatamente l'arcano: trattasi del passaggio del Sole in Bilancia, previsto per le ore 13:30, quindi ad inizio pomeriggio. Ottime le aspettative per il prestante segno di Aria, soprattutto nei settori riguardanti i rapporti interpersonali, l'economia familiare o in eventuali progetti da mettere in moto.

Il periodo sotto osservazione, come da titolo in esclusiva per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, porterà fortuna non solo a Bilancia bensì anche a Sagittario e Pesci, in questo caso valutati con le cinque stelle della buona sorte.

Sotto le attese invece, il martedì, per quelli nati in Scorpione e Capricorno, preventivati in giornata difficile. Cosa dovranno aspettarsi gli altri segni? Tutto messo in chiaro nelle le previsioni zodiacali di martedì.

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 22 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 22 settembre

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo martedì. In bella vista come di consueto, la nostra scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. A dare lustro alla nuova classifica stelline interessante la giornata di martedì 22 settembre tre segni additati come super-fortunati.

Meritatamente classificato nella prima posizione uno specialissimo segno, tra l'altro già anticipato in apertura: Bilancia. Invece al secondo posto troviamo Sagittario e Pesci seguiti in terza posizione dall'Acquario. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di martedì?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia - Sole nel segno;

: Bilancia - Sole nel segno; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali di martedì 22 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 22 settembre indica questo martedì di inizio settimana con i contorni dei periodi radiosi. In questo contesto a portare nuova linfa ai rapporti d'amore, come pure a quelli legati alle amicizie importanti, sarà un meraviglioso duo astrale: Plutone e Saturno, entrambi in trigono al Sole in entrata nel segno. In amore, i problemi che avete avuto nei giorni scorsi saranno facilmente superabili, a patto di impegnarsi seriamente. I singoli potranno contare su una marcia in più: tanta energia e voglia di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Nel lavoro, visto il buon momento, vietato sciupare eventuali occasioni: date ascolto agli astri, potrebbero trasformarsi in qualcosa di veramente importante.

Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì hanno già messo in preventivo un periodo abbastanza "sottotono". A dare più di qualche grattacapo di certo sarà la negativa specularità di Marte in Ariete, in questo momento sotto diretta opposizione al Sole. Vediamo cosa fare. In amore, sappiate gestire le situazioni pericolose provenienti da una persona del Cancro o del Sagittario. Parlando di coppia, l'Astrologia prevede qualche difficoltà in più nei vostri confronti: prima di aizzarvi verso il partner, calmatevi, respirate e fate un piccolo esame mentale. Sapete, spesso tendete a far pesare affanni e risentimenti sulle spalle della persona amata. Nel lavoro, forse andrà leggermente meglio: potrebbero arrivare proposte fattibili, a patto di avere riscontri positivi riguardo all'andamento previsto sul lungo termine.

Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 22 settembre al Sagittario indica che il prossimo giorno in calendario non sarà eccessivamente difficoltoso. Tanta energia arriverà da Venere, nel frangente ancora in ottimo trigono alla Luna. In amore dunque, serenità garantita da un pizzico di fortuna che non guasta mai: favoriti gli approcci per coloro che sono single, mentre chi è in coppia potrà contare su quel "qualcosa in più" che mancava da un po' di tempo. Via libera, quindi, a sogni nel cassetto o progetti di vita a medio/lungo termine sia in coppia che da single. Molti di voi, cuori solitari, non avrete difficoltà eccessive riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo.

Nel lavoro, alcuni progetti in via di definizione potrebbero subire un piccolo stop a causa di alcuni cavilli burocratici: consultate un buon sindacato oppure un CAF. Voto 9.

Oroscopo del giorno 22 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 22 settembre preannuncia un periodo davvero poco armonioso nell'insieme. Mercurio e Marte risulteranno entrambi poco gradevoli in termini di flussi astrali, vista la loro negatività in quanto entrambi in quadratura ai vostri Giove, Plutone e Saturno. In amore, allora, cosa doversi aspettare? Diciamo che potrebbero manifestarsi situazioni tali in grado di generare conflitti e parapiglia all'interno di rapporti affettivi, non solo d'amore ma anche in direzione delle amicizie o nell'ambiente parentale.

Gli astri suggeriscono cautela. Single, in campo affettivo/sentimentale forse avete ancora qualche problema da affrontare o da risolvere in modo definitivo. Chi di voi ha avuto in passato situazioni poco felici in amore, probabilmente potrebbe ritrovarsi nuovamente in difficoltà: aprite gli occhi! Nel lavoro vorreste cambiare lavoro o chiedere un aumento? Qualsiasi cosa, fatelo. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di martedì indicano che partirà nella norma questo secondo giorno dell'attuale settimana. In generale gli astri saranno in prevalenza stabili. L'opportunità offerta dalla buona specularità in cui versa Venere, al momento in trigono alla Luna, arriverà a spot per via di Marte in quadratura a Mercurio.

In amore, iniziate pure a pensare a qualcosa di speciale da fare in questo periodo, magari prendendo sul serio le raccomandazioni di un amico di famiglia: fate oggi le cose meno importanti, lasciando ad altra data quelle di un certo rilievo. Single, quasi sempre un disarmante sorriso può cambiare gli esiti ad una giornata poco promettente: calma, con un po' di ottimismo si riporterà ogni cosa su livelli accettabili. Nel lavoro, l'oroscopo di domani invita a lasciar correre quelle situazioni instabili che hanno caratterizzato le giornate scorse. Sappiate che non ne vale assolutamente la pena. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 22 settembre annuncia l'arrivo di una giornata ottima, capace di restituire il sorriso anche a qualcuno di voi che nel frattempo l'avesse perso.

Questa parte della settimana, vista con l'occhio attento di chi studia con passione l'Astrologia, presenta un cielo particolarmente benevolo: la splendida coppia formata da Giove e Plutone si troverà in ottimo sestile al vostro Nettuno. In amore, situazione generale in miglioramento: se avete avuto o avete ancora in corso discussioni e tensioni di qualsiasi tipo, si annunciano schiarite nel corso della giornata. Single, la vostra vita sentimentale vi recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetterete di essere così timidi ed infinitamente modesti. Le previsioni del giorno, in merito al lavoro, danno spunto per tentare qualcosa di nuovo: provateci. Una buona notizia vi metterà di buon umore.

Voto 9.