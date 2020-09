È una giornata molto interessante per l'Acquario, qualcuno potrebbe fare un incontro interessante per il futuro. Il Sagittario ritrova la carica e la grinta necessarie ad investire su se stesso e soprattutto nel lavoro potrebbe ottenere molto. Giornata di alti e bassi per i pesci, che potrebbero risentire di qualche lieve malessere fisico, contrasti in amore per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 23 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 23 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata interessante per i rapporti interpersonali e i nuovi contatti, qualcuno potrebbe ricevere delle proposte vantaggiose anche dall'estero. Bene l'amore. Cautela dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi ai denti.

Toro: giornata di soluzioni per il segno, per quanto riguarda l'ambito familiare e sentimentale. È il momento di dire ciò che pensate, per troppo tempo potreste aver tenuto per voi dei grandi pensieri e ora rischiate di venirne risucchiati, nuove opportunità lavorative.

Gemelli: la nuova settimana è iniziata con delle difficoltà per quanto riguarda l'amore e anche durante la giornata di mercoledì 23 settembre dei contrasti potrebbero nascere all'interno della coppia, soprattutto per chi da tempo cerca di trascinare un rapporto instabile.

Al contrario è un buon momento per la carriera, ideale per avanzare delle proposte.

Cancro: questa giornata potrebbe portare delle ottime notizie per quanto riguarda il lavoro, il presagio delle stelle si rivolge soprattutto a coloro i quali sono alla ricerca di un'occupazione e ai giovani. Momento sottotono per il fisico, meglio cercare di non somatizzare lo stress e ritagliarsi dei momenti di riposo.

Leone: le stelle continuano a proteggere la sfera sentimentale, è un buon momento per fare progetti di coppia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Un imprevisto, come un guasto o un ritardo, potrebbe ostacolare il segno, costringendolo a rimandare alcuni impegni.

Vergine: durante le prime giornate della nuova settimana il segno è stato molto preso da alcune questioni lavorative e pratiche.

È un ottimo momento in tal senso, il cielo è ricco di opportunità. Tuttavia la giornata di mercoledì 23 settembre sarà da dedicare all'amore, alla famiglia e alla cura della casa. Energia e voglia di fare non mancano.

Bilancia: non si arresta la carica donata al segno dal Sole. È un buon momento dal punto di vista fisico. Energico, spensierato e ottimista il segno ritrova stabilità ed equilibrio e anche la gestione dei rapporti interpersonali e dei legami sentimentali diventa più semplice.

Scorpione: è una giornata impegnativa, potrebbero esserci delle questioni bancarie e finanziarie da risolvere. Glia stri consigliano di muoversi con cautela, evitando le decisioni di impulso e ragionando attentamente sui pro e i contro di ogni nuova iniziativa.

Bene l'amore.

Sagittario: è il momento per il segno di investire su se stesso e le proprie capacità. In ambito lavorativo è un ottimo periodo per migliorarsi, crescere, avanzare delle proposte o lanciarsi in nuovi progetti. L'amore è sereno e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: il segno ritrova la propria pace interiore, la voglia di mettersi in moto e fare piani per il futuro. Sia in amore che in ambito lavorativo le stelle sono favorevoli e proteggono le iniziative che nascono durante la fine di settembre.

Acquario: quella di mercoledì 23 settembre potrebbe essere una giornata sorprendente per il segno. Qualcuno infatti potrebbe fare un incontro molto importante per il futuro.

È un momento di recupero per il fisico, anche se le stelle continuano a raccomandare prudenza.

Pesci: questa potrebbe essere una giornata di alti e bassi per il segno, qualcuno potrebbe accusare dei lievi malesseri fisici, come emicrania e spossatezza. In ambito professionale potrebbe essere difficile riuscire a trovare la lucidità e la costanza necessaria a completare il lavoro iniziato, meglio rimandare. Possibili contrasti in amore.