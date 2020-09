L'Oroscopo del 23 settembre è pronto a mettere in chiaro come evolverà il terzo giorno della settimana. Carta del cielo alla mano, l'Astrologia di oggi ha pochi dubbi in merito ai segni migliori del periodo. Ansiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare sul pieno appoggio delle stelle? Il periodo in analisi vede prossimamente l'ingresso della Luna dal comparto del Sagittario a quello del Capricorno, pronta a congiungersi in un abbraccio stellare con Giove, pianeta già presente in loco. Splendida la presenza del Sole in Bilancia, già avvenuto questo martedì ma i cui effetti saranno maggiormente fruibili (per i segni interessati) proprio dalla giornata di mercoledì in poi.

In questo caso, a risultare pienamente supportati dagli astri del periodo saranno Bilancia e Sagittario valutati con cinque stelle. Anche se non proprio alla stregua dei primi due in classifica, le previsioni zodiacali di mercoledì si annunciano buone anche per Capricorno, Acquario e Pesci, tutti valutati con le quattro stelline della discreta sufficienza. Sotto le attese intanto, quindi leggermente in crisi, cli amici nativi nel segno dello Scorpione, nel frangente sottoscritto con le tre stelle del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 23 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline mercoledì 23 settembre

Ansiosi di vedere quali saranno nel complesso i segni al "top" e quelli "flop" previsti per questo prossimo mercoledì di metà settimana? Bene, diamo pure lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 23 settembre.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 23 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 23 settembre indica una giornata calma e serena, certamente un invito a fare le cose che più invogliano, sicuri delle loro positiva riuscita. In amore, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione aperta. In coppia, date spago al feeling: se siete stanchi o sotto tensione per "x" motivi, coccolate e fatevi ricambiare dalla persona amata, vero toccasana per l'umore. Single, giocatevi pure qualche buona carta o un eventuale "asso nella manica": il tempo promette e sarebbe un peccato non approfittare. Momento particolarmente soddisfacente oltre che per i sentimenti, soprattutto per la parte riguardante il lavoro, ovviamente per coloro impegnati in attività produttive: tirate pure fuori qualche buona intenzione, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un periodo come pochi fin'ora: calma, non stiamo dicendo qualcosa di positivo nei vostri confronti, anzi. Viste le sole due stelline da "ko", raccomandiamo massima attenzione nelle cose che andrete a fare, ok? Vediamo come comportarsi nel corso della giornata. In amore, quasi certamente vi ritroverete a confrontarvi con le solite paure in merito al rapporto: mettete da parte dubbi o sensazioni non verificate e state sereni, perché fasciarsi la testa prima di averla rotta? Single, l'oroscopo di mercoledì prevede sotto le attese la giornata. Il consiglio è quello di attendere con pazienza tempi migliori, soprattutto perché non avrete molte opportunità per mettervi in rilievo, specialmente se siete persone desiderose di fare nuove amicizie.

Nel lavoro, incertezze e confusione potrebbero rendere complicata la giornata. Cercate di sopperire a ciò, magari mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà. Voto 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 23 settembre al Sagittario indica l'arrivo di una splendida giornata. Preparatevi a fare qualcosa di abbastanza importante destinata (forse) a regalare notevoli soddisfazioni. In amore, la giornata evolverà in massima parte sulla buona fortuna, sul dialogo e in certe situazioni anche sulla passione sfrenata. Con il partner alcune differenti posizioni, in merito a ciò che sapete, tenderanno ad appararsi sulla positiva soluzione. In serata fatevi trovare sentimentalmente disposti ad accogliere una richiesta della persona amata.

Single, il periodo potrebbe offrire a più di qualche nativo l'opportunità di fare una conoscenza davvero speciale. Questa potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini di un rapporto d'amore felice e duraturo: auguri! Nel lavoro infine, non aspettatevi troppo. Diciamo che il periodo sarà positivo, comunque non tale da poter fare salti di gioia. Voto 9.

Oroscopo del 23 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 23 settembre predice questa parte della settimana al di sopra della buona sufficienza, a partire dai rapporti affettivi, passando per le amicizie fino ad arrivare alla famiglia. In amore, il consiglio delle stelle è soprattutto uno, rivolto a coloro che attualmente sono in coppia: cercate di essere un po' più vicini al partner, specialmente in questi giorni (sapete bene il perché...).

Infine, mettete pure una pietra sopra a quel passato che a volte ritorna, senza rimuginarci sopra come spesso fate: dice il proverbio: "Acqua passata non macina più.". Single, se non vi sbrigate a correre ai ripari, una discussione iniziata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente pesante. Pertanto armatevi di pazienza e fate quello che vi dice il cuore. Nel lavoro, la situazione potrebbe essere migliore rispetto ai sentimenti: non fatevi scrupoli se dovete apportare cambiamenti o modifiche alla vostra attività. Occhio solo a valutare bene eventuali spese. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì annunciano una giornata in generale nella norma.

La parziale positività del momento infatti, consentirà di sbarcare il periodo senza troppi intoppi o situazioni negative. In amore, forse riuscirete a passare un po' di tempo in più con il vostro partner: approfittate per fare quello che di solito non fate mai. Novità di un certo rilievo si prevedono tra fine pomeriggio ed inizio sera. Single, per voi il quadro astrale è abbastanza incerto. Anche se non negativo, il periodo si annuncia normale per le intenzioni a livello amoroso: concentratevi su quello che avete sottomano, non sulle cose che vorreste. Guardando solo al futuro potreste rischiare di non godere pienamente del presente, sappiatelo! Nel lavoro invece, l'oroscopo di domani invoglia a dare più spazio alle iniziative di un certo interesse, a patto di stare con i piedi per terra, controllando ogni cosa a puntino.

Voto 8-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 23 settembre indica un periodo discreto. Infatti la giornata non darà molte preoccupazioni o stress, visto che è stata valutata in linea con la normalità più assoluta. Parlando in generale, cercate di essere voi stessi senza problemi, evitando comunque di toccare quei soliti tasti dolenti in certe situazioni o in quelle cose che solo voi conoscete. In amore, il partner o una persona attualmente di vostro interesse, potrebbe mettere alla prova il vostro grado di sincerità chiedendovi conferma circa le vostre vere intenzioni: siate il più possibile sinceri. Single, il voler ottenere le cose con troppa forza di volontà potrebbe essere controproducente, sappiatelo, Cercate di mettere in campo un po' più di fiducia in voi stessi, potreste avere qualche inattesa soddisfazione.

Nel lavoro, giornata stabile, spezzata da momenti buoni ed altrettanti frangenti poco positivi: tranquilli. Voto 8.