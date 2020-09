L'Oroscopo del giorno 24 settembre, riporta in auge la solita domanda: cosa riserveranno le stelle in amore e sul lavoro? Ad essere presi in considerazione, come solitamente facciamo in questa sede, gli ultimi sei segni dello zodiaco. Pertanto, tutta l'attenzione convoglierà sicuramente in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, togliamo ogni dubbio o ansia di sapere anticipando qualcosa in merito alle previsioni zodiacali di giovedì: è previsto l'ingresso in grande stile della Luna in Capricorno. A poter godere di efficaci flussi provenienti dall'Astro della Terra saranno pochi segni.

Indubbiamente, oltre allo scontatissimo Capricorno a cui la giornata riserverà grosse opportunità in campo sentimentale, perciò preventivato al "top del giorno", senza dubbio questa parte della settimana non lascerà affatto scontenti tutti coloro appartenenti a Sagittario e Acquario, meravigliosamente valutati in giornata a cinque stelle. Invece, ad avere alcuni pianeti contro, causa di flussi astrali negativi, saranno quelli dei Pesci, nel cotesto considerati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 24 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline giovedì 24 settembre

L'Astrologia applicata ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo giovedì.

Metro di misura, logicamente, la nuova classifica stelline interessante la giornata del 24 settembre. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. Bene, dopo aver svelato già in anticipo i migliori e il peggiore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi, possiamo anche mettere in chiaro l'intera scala di valori.

A voi il resoconto dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Pesci.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 24 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno prevede l'arrivo di un giovedì a due velocità: in partenza la giornata non sarà troppo entusiasmante, al contrario della parte centrale e finale, bella e performante quasi in ogni settore. Per quelli di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. In amore conoscete bene le problematiche a cui dovete tener testa ogni santo giorno, per questo vi diciamo di non illudervi troppo in questo periodo. In coppia, il momento invita alla calma e alla riflessione: sappiate dribblare con intelligenza eventuali scontri dialettici, vedrete che la giornata non mancherà di regalare, se non soddisfazioni, almeno abbastanza tranquillità.

Single, non perdetevi d'animo, reagite, sempre se siete ancora disposti ad accettare una dolce compagnia. Nel lavoro, un po' d'entusiasmo in più non guasterebbe di certo: sapete, c'è gente che pagherebbe oro per avere in un dignitoso impiego! Chi invece fosse ancora alla ricerca di una prima occupazione, diciamo di accontentarsi (visto il periodo) di qualsiasi attività, purché onesta. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì valutano questa metà settimana a cadenza alternata: inizierà e finirà nella mediocre positività. Forse qualcuno tra voi ha appena chiuso un periodo, altri invece saranno in attesa di qualcosa di nuovo, magari una risposta sentimentale o per un colloquio d'esame o di lavoro.

Qualunque cosa sia, tranquilli, pensate positivo e comportatevi con spirito giusto, evitando timori o quant'altro: le stelle saranno riconoscenti. Intanto si consiglia in amore maggior comprensione ed altrettanta fiducia nei confronti del partner: cercate di tenere sotto controllo le parole, soprattutto verso chi amate, questo per non creare tensioni o dare in vita a spiacevoli malintesi. Cercate solamente di rilassarvi, stemperando le tensioni accumulate di recente. Single, la giornata sotto esame quest'oggi è tutta di recupero, grazie anche alla buona posizione di alcuni pianeti di settore: pronti a fare progetti per il futuro? Nel lavoro invece non lasciatevi demoralizzare da eventuali difficoltà nascenti: se doveste accusare un calo di energia, cercate di stare calmi e chiedete sostegno a qualche collega.

Perché volete fare sempre tutto da soli? Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 24 settembre al Sagittario indica una giornata decisamente all'altezza delle aspettative. Anzi, vi diciamo anche di più: gli astri saranno talmente legati (in modo positivo, ovviamente.) al vostro segno che il periodo potrebbe risultare tra i migliori, se non "il migliore" dell'intero mese di settembre. Pronti a gongolare oppure resterete titubanti? In amore, questo giovedì regalerà tantissime emozioni a molti nativi. Forse, potrebbe essere vissuto a fasi alterne da coloro che hanno come segno ascendente un Gemelli piuttosto che un Leone o un Pesci: a questi diciamo di accontentarsi, sapendo che il prossimamente arriverà un periodo decisamente meno accettabile...

Oggi intanto la musica potrebbe cambiare: la Luna in Capricorno vi farà dono di una maggior forza, rendendovi dolci e passionali soprattutto in ambito di coppia. Single, una persona di fiducia, oppure una semplice amicizia, potrebbe richiedere il vostro aiuto: non tiratevi indietro, siate felici di dare una mano se e quando potete, ok? Nel lavoro, l'Astrologia annuncia a molti di voi una giornata positiva: pronti a mettercela tutta? Certo che si, poi a fine giornata potrete assaporare quella bella sensazione che vi fa sentire appagati e soddisfatti. Voto 9+.

Oroscopo del 24 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di giovedì predice che un frangente preventivato molto positivo: diciamo che meglio di così potevate sperare.

Lasciatevi dunque trasportare da una sana voglia di scoprire altre possibilità, oppure di sperimentare nuove fonti di ispirazione, chissà che non possa nascere qualcosa di positivo da poter sfruttare al meglio. In amore, l'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Capricorno invoglia senz'altro a gongolare. Quando si ha a disposizione un bellissimo cielo astrale, come in questo caso, non bisogna avere paura di rischiare qualcosina, evitando di chiudervi in difesa. Chi ha "seminato bene" nei giorni scorsi, parlando di single, adesso potrebbe gustare i frutti dei suoi sforzi: il riferimento ovviamente è per eventuali azioni di sfondamento portate avanti ad oltranza in campo sentimentale.

La serata promette bene e in molti potreste davvero fare le cosiddette ore piccole. Nel lavoro, questo periodo favorirà proposte o occasioni soprattutto a chi fosse disponibile ad allontanarsi da casa. A tutti gli altri diciamo: sappiate vedere il "bicchiere mezzo pieno". Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì annunciano uno splendido periodo per voi del segno. In generale fantasia e buona immaginazione, entrambi uniti ad un sano ottimismo, saranno i regali da parte delle stelle per tanti nativi in Acquario. In amore, contate pure su una giornata ottima sotto vari punti di vista. Oltre a trascorrere ore serene con la persona a cui volete bene, riuscirete a conciliare alcuni aspetti della vostra vita che fino a ieri vi hanno dato qualche grattacapo.

Single, la Luna sarà al vostro fianco restituendo fiducia nelle vostre capacità. Trascorrerete una giornata fantastica, in questo periodo che non sempre è stato tutto "rose e fiori". Sostanziali cambiamenti potrebbero interessare il rapporto con alcune amicizie: diciamo che migliorerete la sintonia con alcuni e con altri taglierete nettamente. Nel lavoro, le previsioni del giorno, consigliano di sfruttare al massimo l'efficacia del periodo. I progetti e le idee non mancheranno di dare soddisfazioni soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio. Ottima la capacità di programmare, riordinare e sistemare a vantaggio della buona organizzazione. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo di giovedì 24 settembre preannuncia una giornata fiacca sotto tanti punti di vista. In molti casi il periodo potrebbe mostrare decisamente il pessimo lato relativo ai frangenti "sottotono". Pertanto facile ipotizzare che qualche ostacolo lo troverete, ma la vostra forza di volontà, unita alla costante esperienza accumulata, vi consentirà di procedere abbastanza in sicurezza. In amore, potreste andare incontro ad attimi di vera e propria confusione: tagliate la testa al toro ed agite secondo quanto dettato dal vostro buon intuito! Cercate pertanto di impegnarvi, magari sforzandovi di anticipare il destino: avrete a disposizione delle occasioni, ma sinceramente non siamo in grado di dire se potranno essere da voi sfruttate a pieno.

Pensate positivo e tirate avanti a testa alta, sempre. Single, avvertirete la voglia impellente di uscire dalla morsa delle abitudini conclamate, osando come mai avete cercato di fare fino ad ora. Il fascino di una persona per voi "speciale", forse vi porterà a sognare ad occhi aperti. Nel lavoro, per chiudere, se doveste incontrare una persona di un certo peso professionale, anche se non vi sentiste di essere alla pari non temete: andrà tutto secondo i piani stabiliti. Voto 7.