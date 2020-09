Il mese di ottobre è pronto a entrare nel vivo, portando con sé un oroscopo pieno di novità e non poche iniziative. Il weekend compreso tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre, sembra voler portare alla luce situazioni irrisolte per coloro nati sotto al segno del Sagittario, soprattutto per quel che concerne la vita di coppia ed i sentimenti in generale. L'Ariete affronterà un fine settimana un po' sottotono, accusando una stanchezza che già da qualche giorno si sta accumulando. Al contrario, il segno della Bilancia potrà godere di un'ondata non indifferente di forze rigenerate e ricaricate, così come la Vergine riuscirà a esprimere i propri sentimenti senza doversi minimamente sforzare.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, quello dell'Ariete si presenta come un fine settimana poco energico, soprattutto se si considera la stanchezza accumulata nei giorni precedenti. Le novità non mancano di certo, positive o negative che siano, e riuscire a stare dietro a ogni singola voce non è possibile. La testardaggine di questo segno zodiacale non gli permette di trascorrere delle giornate in maniera allegra e ad aumentare la sua confusione mentale vi è anche la fragilità che spesso tenta di nascondere al prossimo.

Toro - se c'è ancora qualcuno con delle perplessità in fatto di relazioni amorose e situazioni sentimentali varie, questo è il momento adatto per tirare fuori i propri sentimenti e mostrarli alla persona prescelta.

Se vi sono state incomprensioni nei giorni precedenti vi si potrà avanzare qualche proposta particolare per chiarire il tutto e rendere ancora più saldo il rapporto con il proprio partner. In ambito lavorativo non ci sarà nulla di cui potersi lamentare.

Gemelli - la vita di coppia, specialmente in questo periodo, non sembra essere così semplice e le discussioni ancora in atto non permettono quasi un avvicinamento né uno scambio di coccole con la dolce metà.

L'unico consiglio plausibile, secondo questo nuovo oroscopo del weekend, è quello di stringere i denti ed evitare di tirare troppo la corda. La persona che si ha accanto è quella giusta e rischiare di perderla non è assolutamente consigliabile. Ottime novità sul lavoro.

Cancro - la positività sembra proprio essere nell'aria e tra le giornate comprese tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre ci si potrà cimentare in qualcosa di costruttivo.

Nutrire i propri sentimenti e coltivare quelle che sono le proprie passioni ed i propri hobby aiuterà a trovare una serenità sempre maggiore con sé stessi. Questo equilibrio ben lontano dalla precarietà permetterà al Cancro di rendere più unici che mai i rapporti con le persone care.

Leone - attenzione a non farsi schiacciare dal peso forse troppo opprimente dello stress accumulato nella settimana ancora in atto. Riuscire a trattenere i propri istinti e tenere a freno la lingua risulterà qualcosa di improponibile per il segno del Leone e ciò non farà altro che mettere a dura prova i rapporti interpersonali con coloro che sono sempre vicini a questo segno zodiacale. In amore ci si dovrà aspettare di tutto e sul lavoro bisognerà risultare più attivi che mai.

Vergine - l'amore, come già accade da qualche giorno, sembra aver deciso di avvolgere completamente la figura di coloro nati sotto al segno della Vergine. I rapporti con le persone amate non sono mai stati così saldi e sinceri: in caso di difficoltà si potrà sempre fare affidamento su chiunque. La sincerità e la spontaneità di questo segno lo rende forse uno tra i più dolci e fortunati di tutto il periodo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo l'oroscopo di questo primo fine settimana del mese di ottobre, i nati sotto al segno della Bilancia riusciranno a godere dell'aiuto particolare di una ricarica non indifferente di energie nuove e rinnovate. Le relazioni interpersonali non verranno intaccate in alcun modo e la situazione sentimentale con il partner subirà un'ondata positiva di amore e fortuna.

Se si ha in mente di fare il passo decisivo, questo potrebbe essere il momento più adatto.

Scorpione - la fortuna, come già accade da qualche giorno a questa parte, ha deciso di volgere il proprio sguardo in direzione dello Scorpione, rendendolo uno tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione. Chi è alla ricerca del vero amore, soprattutto se non ha adocchiato una persona in particolare, farebbe meglio a concentrare le proprie energie altrove e rendere più produttivo il proprio lavoro. Importanti novità potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni.

Sagittario - il cuore è uno degli organi più fragili e più importanti di tutto l'organismo. Questa fragilità non è semplicemente fisica e può essere palpata in maniera astratta quando si attraversa una delusione in ambito sentimentale.

I rapporti con le persone amate potrebbero essere intaccati in maniera superficiale, ma quando i problemi e le discussioni raggiungono la sfera della vita di coppia si può avvertire quella strana pesantezza in grado di spegnere gli animi.

Capricorno - notizie positive in arrivo. Chi ha dovuto affrontare giornate stressanti ed irruente nei giorni precedenti potrà finalmente godersi qualche attimo di meritato relax. I frutti del proprio raccolto verranno raccolti ben presto ed il Capricorno potrà mostrarli a chiunque quasi fossero un trofeo di cui andare fiero (ed in un certo qual modo possono realmente essere considerati come tali). In amore non vi è nulla da temere, così come sul lavoro nessuno potrà lamentarsi di quanto è stato fatto.

Acquario - questo nuovo mese sembra essere fatto proprio per i nati sotto al segno dell'Acquario. Le relazioni amorose prenderanno il volo e renderanno le prossime giornate le migliori di tutto il periodo. Attenzione però alla gelosia: riuscire a metterla da parte potrebbe rendere più semplice affrontare eventuali battibecchi. Godersi ciò che la vita di coppia riesce a donare risulterà essere un qualcosa di meraviglioso.

Pesci - attenzione a tutte quelle futili discussioni che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia e non solo. Venere ha deciso di abbandonare questo segno zodiacale già dalla giornata di lunedì e sfortunatamente per i Pesci, non gli si avvicinerà almeno fino alla giornata di domenica.

L'unico consiglio plausibile, in situazioni come questa, è di non voler avere costantemente ragione.