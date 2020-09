L'Oroscopo del 29 settembre rivela che sarà un martedì alquanto interessante. Molti segni zodiacali avranno a che fare con l'influsso della Luna in Pesci, che smuoverà la situazione generale. Lavoro, casa, famiglia e soldi, tutto ciò sarà sotto i riflettori per le prossime 24 ore. I nativi del Cancro saranno impegnati, ma avranno molta energia da investire. La giornata riserverà novità, sorprese ed emozioni: andiamo ad approfondire il discorso attraverso le previsioni dell'oroscopo del 29 settembre e annessa classifica, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 29 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° - Cambiare atteggiamento o routine potrebbe aiutarvi a trovare quella scossa che bramate da tempo. Siete un po' stufi di fare sempre le stesse cose, a volte avete la sensazione che non state andando da nessuna parte. Avete voglia di colorare e arricchire la vostra quotidianità, ma non avete idea di come farlo. Cominciate a fare qualcosa d'insolito, solo così potrete notare dei cambiamenti. Recentemente ci sono stati degli allontanamenti o dei litigi, forse con fratelli/sorelle o genitori. Sfruttate questa giornata per riconciliarvi: non vale la pena perdere un legame importante per questioni materiali.

Vergine - 11° - Siete un segno molto curioso e questo è positivo, poiché in futuro vi spingerà ad andare a fondo in una certa vicenda.

Le questioni in sospeso vi irritano, in special modo in queste 24 ore in cui la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Continuate a perseverare, prima o poi raggiungerete la vetta. In giornata avrete a che fare con una certa responsabilità economica o finanziaria. Vi ritroverete in fila in un luogo pubblico, forse per saldare delle bollette o per effettuare pagamenti importanti.

Comunque sia, cercate di stringere i denti e di non pensare alle vostre finanze scarseggianti.

Capricorno - 10° - Spesso siete tristi perché vi sentite diversi, ma esserlo significa anche essere unici e rari. Non siete soliti a omologarvi e in passato ciò potrebbe avervi causato delle difficoltà. Andate avanti per il vostro percorso, seguite l'istinto e sfidatevi sempre senza arrendervi mai: "Chi la dura la vince".

Per quanto concerne questa giornata l'oroscopo non vi premia, ma la vostra tenacia vi permetterà di arrivare a fine serata con la vittoria in pugno. Chi ha un'attività in proprio ha difficoltà a sostenere le spese, poiché ci sono più uscite che entrate. Non disperate: entro dicembre cambieranno un sacco di cose. Le stelle parlano di progetti domestici in cantiere, forse un trasloco o una ristrutturazione.

Toro - 9° - Giornata con dei piccoli problemi, ma non dovete fasciarvi la testa prima di esservela rotta. Cercate le occasioni migliori esplorando nuovi sentieri, non limitatevi a percorrere strade già battute. Non è detto che quello che ha funzionato per una persona possa sortire i medesimi risultati anche per voi.

Quindi cominciate a pensare fuori dagli schemi. Tirate fuori la vostra personalità, perché sarà quella a farvi notare. Coloro che sono single devono imparare ad accettare la solitudine e a stare bene con sé stessi. Quando avrete imparato a convivere con i vostri silenzi, allora sarete pronti per incontrare il vero amore.

L'oroscopo del giorno 29 settembre: i segni di metà classifica

Ariete - 8° - Aspettatevi un 29 settembre nella media, in cui dovrete lavorare a testa bassa e senza distrazioni. L'oroscopo vi vede navigare in un mare d'incertezze, forse non siete più convinti di una decisione presa o la vostra vocazione è cambiata. Entro dicembre diverse situazioni si definiranno e sarà possibile mettere via quei disagi che provate quotidianamente.

Ogni giorno è quello giusto per darsi da fare. Anziché limitarvi a sognare, cominciate a muovervi nella giusta direzione. Nessuno può dirvi come dovete vivere la vostra vita, quindi accettate i consigli, ma prendete voi la decisione finale sul da farsi.

Cancro - 7° - Giornata altamente indaffarata, come tutti i martedì della vostra vita. In genere detestate le prime giornate della settimana, in quanto richiedono grosso sforzo e soprattutto tanta concentrazione. Tutto sommato sarete energetici e ciò vi permetterà di terminare tutto il prima possibile e di staccare la spina. La vostra serata sarà tranquilla e molto appagante. Preparate una lista di cose da fare, tenete tutto sotto controllo, così non rischierete di rimanere indietro.

La Luna in Pesci potrebbe causare sonnolenza pomeridiana, non disdegnate i pisolini. Salute in ripresa, anche se state mettendo su dei chili.

Bilancia - 6° - Settembre è stato un mese di forti incertezze, non a caso avete dubitato di qualsiasi aspetto della vostra vita, dai soldi all'amore. Tuttavia, l'oroscopo di ottobre dice che il mese porterà maggiori sorprese, ma già in queste 24 ore noterete delle cose in più. L'amore sembra essere in ripresa, c'è meno scontrosità e permalosità. Dunque aspettatevi un martedì esplorativo. Curiosi come siete, sarete ben decisi a percorrere un sentiero inesplorato e a valutare un aspetto che sinora avete sempre sottovalutato. Occhio a non sbilanciarvi, non è facile destreggiarsi tra obblighi familiari ed esigenze sentimentali.

Scorpione - 5 - L'oroscopo del giorno 29 settembre dice che sarà una giornata di forze. La vostra caparbietà vi sta spingendo a essere più avanti rispetto agli altri. Aspettatevi un martedì nervoso, sarete agitati per qualcosa d'importante. Forse dovrete sostenere una difficile prova, ma cercate di mantenere la calma. A dicembre avrete un cielo astrale fantastico e potrete splendere come una stella. Tutte le questioni potranno essere concluse, evitate solamente d'infilarvi nei pasticci. Con i vicini sarà meglio fare buon viso a cattivo gioco. Allargate le vostre conoscenze, magari attraverso la lettura di libri nuovi o dei corsi.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli - 4° - Le previsioni delle stelle di questo 29 settembre annunciano risvolti interessanti all'interno della sfera sentimentale e familiare.

Anche sul piano lavorativo o finanziario qualcosa cambierà. Imparate a lasciarvi andare, ultimamente siete stati tesi e nervosi, perché il maltempo e il freddo vi hanno costretto a rinunciare a qualcosa d'interessante. Avete bisogno di un'attività nuova e stimolante, soprattutto se non lavorate o siete in pensione. Coloro che hanno finito la scuola, ma che non riescono a trovare un impiego, soffrono e vorrebbero mettersi in gioco. Tuttavia le stelle intravedono l'avvicinarsi di situazioni al cardiopalma, che vi porteranno a spiccare il volo.

Sagittario - 3° - Giornata perfetta per sistemare i conti, chiudere delle situazioni importanti e ridefinire l'agenda. Sarà un martedì simpatico. Siete un segno molto impegnato e questo vi porta ad avere i nervi tesi con conseguenze sulla pressione e sull'umore in generale.

Fortunatamente in queste 24 ore avrete a che fare con un oroscopo eccellente. Prima di effettuare un acquisto prendete in considerazione altre piattaforme rinomate o ulteriori negozi, al fine di risparmiare e trovare l'occasione migliore. I vostri sforzi saranno ripagati meritatamente. Chi ha vissuto un amore travolgente e lo ha perso riuscirà finalmente a voltare pagina. Arrivi o partenze in vista, dovrete muovervi.

Leone - 2° - I migliori risultati non si ottengono stando seduti sul divano, quindi se volete smuovere la vostra vita dovete iniziare voi a farlo per primi. I soldi, l'amore e il successo non piovono dal cielo. Sfruttate queste fortunatissime 24 ore per osare e premere il piede sull'acceleratore.

Con un collega o una persona a voi vicina ci sono state delle incomprensioni, ma in questo martedì farete pace. Snellite i vostri impegni. Non siete obbligati ad accontentare sempre tutti, quindi imparate a dire "no". Bollette o mutui da pagare, ce la farete.

Pesci - 1° - La Luna nel segno vi aiuterà a sbrigare il prima possibile i vostri doveri quotidiani. Arriverete a fine giornata soddisfatti e pieni di desiderio. In amore potrete compiere un passo in avanti, del resto già da tempo vi sentite pronti a spiccare il volo. Non accontentavi della mediocrità e non ascoltate chi insinua che i vostri sogni sono impossibili. Questa sarà un'ottima giornata per rivedere e rivalutare i vostri obiettivi, in tal modo potrete decidere come procedere opportunamente verso il vostro traguardo.

Osate e sfidate le vostre paure, solo così potrete crescere e prosperare. Una persona a voi cara vi dirà che vi vuole bene.