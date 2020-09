L'Oroscopo di mercoledì 30 settembre presenterà intense emozioni e numerose novità per tutti i segni zodiacali. Sarà fondamentale osservare il movimento degli astri per capire come i diversi ambiti delle nostre vite verranno influenzate. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Luna e Nettuno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Venere sarà in trigono a Marte, mentre Marte si troverà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 30 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 30 settembre: Toro spericolato, nuovo look per il Cancro

Ariete: la vita in famiglia potrebbe diventare un po' turbolenta. Ci saranno delle incomprensioni da risolvere, ma non sarà facile raggiungere un accordo. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mantenere un atteggiamento pacato ed empatico. Nervosismo e rabbia, infatti, non faranno altro che peggiorare la situazione e aggiungere ulteriori malintesi. Una persona, in particolare, potrebbe essere un po' più difficile da convincere, però, entro la fine della giornata, sicuramente, riuscirete a trovare il modo per farlo. Il gesto di un amico potrebbe sorprendervi.

Toro: abbandonerete ogni tipo di prudenza perché riterrete che, in amore, un po' di follia possa dare la dinamicità necessaria per andare avanti.

Il vostro intuito non fallirà perché il partner non potrà fare a meno di partecipare alle vostre idee. L'affinità di coppia aumenterà e potrebbe essere il momento giusto per rivelazioni importanti. L'impegno sul lavoro subirà un piccolo calo a causa di alcune preoccupazioni famigliari. Questo cambiamento non passerà inosservato agli occhi dei colleghi, che inizieranno a parlottare tra loro.

Attenzione a riporre fiducia nelle persone giuste.

Gemelli: desidererete avere tutto sotto controllo, ma non potrete impedire agli imprevisti di verificarsi. Questo potrebbe mettervi di cattivo umore, però, per fortuna, sarete circondati da persone che saranno pronte a donarvi tutto il loro affetto.

Il partner, soprattutto, proverà a starvi accanto in ogni momento. La sua dolcezza vi sorprenderà e lascerà un’emozione profonda nel vostro cuore. Sentirvi così amati vi farà tornare il sorriso e aumenterà le vostre prestazioni sul luogo di lavoro. Sarete pronti a tornare più attivi che mai e a superare gli ostacoli che si presenteranno sulla vostra strada.

Cancro: avvertirete il bisogno di cambiare il vostro aspetto esteriore. Vorrete fare in modo che gli altri vi vedano in modo diverso perché sarete stufi dell'immagine che avete dato fino a questo momento. Saranno sufficienti poche mosse per rinnovare il vostro fascino: un nuovo taglio di capelli, colori vivaci e sbarazzini, un atteggiamento sicuro e fiero.

Inoltre, potreste approfittare del cambio di stagione per rinnovare il vostro guardaroba. Girare per i negozi vi permetterà anche di rilassarvi e di curare il vostro benessere personale. Sarà più divertente farlo con un amico.

Oroscopo del 30 settembre: Leone impaziente, nostalgia per la Vergine

Leone: non riuscirete più a essere pazienti, avrete fretta di realizzare subito i vostri desideri e questo potrebbe spingervi ad agire impulsivamente. Potreste essere travolti da un forte nervosismo che renderà i vostri rapporti con gli altri più difficoltosi. Sarà fondamentale non bruciare le tappe e cogliere le occasioni quando si presenteranno. In alcune circostanze, potrete forzare un po' la mano, ma dovrete capire quando sarà il caso di lasciar perdere.

In amore, forse, non vi sentirete liberi di esprimere i vostri sentimenti più profondi: sarà utile lavorare sulla complicità di coppia.

Vergine: verrete travolti da pensieri nostalgici e dal desiderio di fare un tuffo nei ricordi passati. Un pizzico di tristezza potrebbe riversarsi su di voi, ma dovrete essere abili nel tornare al tempo presente. Concentrarvi sul momento attuale sarà la terapia più efficace perché vi consentirà di pianificare progetti per il futuro e di cambiare ciò che riterrete non adatto a voi. In amore, la situazione subirà un piccolo miglioramento, ma ancora non riuscirete a rilassarvi. Ci vorrà del tempo affinché tutto torni alla normalità. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trascorrere il tempo con un amico fidato.

Bilancia: il vostro cuore verrà illuminato da una ventata di allegria. Vi sentirete pronti a sorridere di fronte alla giornata che avrete davanti e a vedere il bello in ogni cosa che farete. Questo atteggiamento positivo non potrà fare a meno che attirare la compagnia degli altri. Tutti vorranno starvi accanto e condividere con voi la felicità. Potrebbe essere il momento giusto per fare il primo passo con il partner desiderato. Sarà importante mantenere la calma e non farvi prendere dal panico. Non importa il risultato, importa il coraggio che impiegherete per raggiungerlo.

Scorpione: verrete travolti dal desiderio di viaggiare e di visitare posti sconosciuti. Purtroppo, l'attuale emergenza sanitaria costituirà un ostacolo per voi, ma nessuno potrà vietarvi di viaggiare con la fantasia e con l'aiuto di Internet.

Sperimenterete un nuovo modo per acquisire conoscenze, forse, non diventerà la vostra strategia preferita, ma sarete felici di aver provato. Il partner vi riempirà di attenzione, ma voi non apprezzerete molto i suoi gesti. Preferirete godere della vostra libertà e non avere qualcuno troppo ossessivo.

Previsioni astrologiche del 30 settembre: Sagittario sicuro, creatività per i Pesci

Sagittario: sarete molto sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Questo atteggiamento vi porterà a ottenere dei risultati positivi sul lavoro, però, potrebbe rendervi poco modesti. Odierete essere contraddetti e penserete di aver ragione su ogni argomento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di assumere un comportamento più umile perché rischierete di trovarvi in situazioni imbarazzanti.

Il partner sarà pronto a starvi vicino, ma richiederà anche determinate attenzioni. Sarà fondamentale comprendere le sue esigenze per mantenere l'armonia creatasi tra voi.

Capricorno: darete un valore particolare al coraggio. Non sopporterete ascoltare le lamentale delle persone che vi circonderanno perché preferirete frequentare persone con caratteri decisi e sicuri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di seguire il vostro istinto, ma di non dimenticare gli amici che vi hanno sempre supportato. Potreste aiutarvi ad allontanare i cattivi pensieri tramite qualche attività divertente da fare insieme. In amore, avrete qualche difficoltà nel gestire la situazione: ricordatevi di non perdere il controllo.

Acquario: dovrete combattere contro un umore altalenante. Da una parte, vi sentirete pronti a vivere la giornata con gioia, però, dall'altra, avrete la sensazione di avere troppe problematiche da gestire. Sarà fondamentale affidarvi all'affetto delle persone che vi amano, questo vi farà sentire carichi di emozioni positivi e pronti a godere di nuove occasioni. Sul posto di lavoro, potrebbe esservi affidata una nuova mansione da svolgere. Forse, in un primo momento, vi troverete un po' in difficoltà, ma poi recupererete il controllo della situazione.

Pesci: avrete un animo creativo e desideroso di vivere nuove esperienze. Le 24 ore di domani saranno troppo poche per riuscire a sperimentare tutto ciò che vorrete provare.

Verrete travolti da un vortice di originalità e speranza che vi porterà a fare nuove amicizie. Potreste iniziare a pensare a un modo per lavorare con la vostra arte. Non sarà un percorso facile, ma i social network vi offriranno un ottimo punto di partenza. Il consiglio di un amico esperto in questo campo vi aiuterà ad apprendere nuove cose. In amore, potrebbero esserci delle belle novità in arrivo.