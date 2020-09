L'Oroscopo di martedì 8 settembre analizza il transito di Luna in Toro, che garantisce benessere emotivo e buone opportunità in campo lavorativo. Tutti i segni zodiacali di Terra sono al lavoro per creare basi solide, capaci di stabilizzare l'amore e costruire un futuro più stabile anche dal punto di vista professionale. Venere in Leone acuisce la personalità e l'orgoglio di tutti i simboli zodiacali di Fuoco che accettano le sfide in amore con una nuova grinta e tanta positività. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte viene influenzato favorevolmente dalla vicinanza di Luna e Urano.

Così le emozioni volano e diventano dirompenti. C'è tanta voglia di fare per progredire in amore. Siete affascinanti e magnetici, quindi di certo non passate inosservati in un gruppo di amici. Attenzione però a non essere troppo possessivi voi in coppia. Desiderate stare al centro dell'attenzione, ma ricordate che anche il partner ha bisogno delle vostre attenzioni. Ottimi risultati si ottengono in campo lavorativo.

Toro: Luna garantisce concretezza in amore e ricercate sicurezza, rendendo i rapporti sentimentali più stabili. Siete alla ricerca di un benessere emotivo che non tarda ad arrivare. Urano nel segno avvia cambiamenti preziosi per l'amore e piuttosto eclatanti anche per voi single.

L'affettività diventa avvolgente e possessiva. Buono il lavoro con Saturno dal Capricorno che fa prendere le decisioni giuste.

Gemelli: cercate di fare splendere il Sole in voi. Forse risultate poco vitali e avete perso un po' la direzione giusta, quella che porta all'amore e fa sopraggiungere la felicità.

Non siate testardi voi in coppia e non lasciatevi prendere da pensieri pessimistici voi single. Urano e Luna molto vicini a voi introducono nuove idee originali, tutte da attuare nelle sfere vitali per progredire.

Cancro: si prevedono nuovi inizi per voi e siete alla ricerca di maggiori sicurezze in amore.

Attenzione quindi a non lasciarvi prendere dall'ansia e cercate di vivere le novità in modo più elastico e disinvolto. Luna dal Toro e in sinergia con Urano, avvia cambiamenti positivi per l'amore. Sole splende per voi dalla Vergine e punta un riflettore sulla concretezza, su un modo di essere più pratici che giova anche al lavoro.

Leone: Venere nel segno invoglia a contrastare l'influsso di Urano dal Toro che blocca un po' le emozioni. Che ne dite di essere più coraggiosi? Fate sul serio e dichiarate voi single ciò che provate a una persona che vi fa battere forte il cuore. La forza d'animo non manca anche a voi in coppia e Mercurio dalla Bilancia avvia comunicazioni costruttive. In ambito lavorativo, il vostro amor proprio passa al primo posto e fa tradurre i progetti in azioni costruttive.

Vergine: Sole e Luna risultano in armonia, quindi garantiscono pace interiore e una grande introspezione che fa intraprendere la direzione giusta, quella che porta alla serenità e alla felicità. Comunicate i sentimenti che provate agli altri, così sbloccate alcune situazioni amorose un po' tese. Sanate le incomprensioni e le difficoltà anche voi single, ricordando che alcuni cambiamenti risultano essenziali per progredire. Buono il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni problemi in famiglia o in coppia possono offuscare un po' il cielo amoroso. Ma non disperate, Mercurio rischiara il tutto con l'intelligenza e la diplomazia. Fate splendere il Sole in voi e vivete gli affetti con maggiore vitalità, aprendo cuore e mente alle novità che presto sopraggiungono.

Siate più comunicativi e tutto va al meglio anche sul lavoro.

Scorpione: Luna e Urano interferiscono dal Toro e possono provocare scoppi d'ira improvvisi. Tendete ad accumulare tensione nella vostra interiorità e se non riuscite a nascondere bene ciò che provate, queste tensioni salgono a galla con grande sorpresa di chi vi sta accanto. Bando quindi alla testardaggine che non giova all'amore e illuminate il tutto con i raggi solari rivitalizzanti dalla Vergine. Buono il lavoro che promette cambiamenti positivi e graduali.

Sagittario: ricevete l'influenza benefica di Luna dal Toro che insieme a Urano, tutto rivoluziona in maniera imprevedibile ed eccitante. Si prevedono splendidi incontri amorosi per voi single.

Incorporate alcune sensazioni nuove e investitele per ottenere felicità in futuro. Gli astri dal Capricorno fanno ricucire i rapporti, anche per voi in coppia. In ambito professionale, puntate tutto sulla comunicazione.

Capricorno: Venere in Leone quasi sfida a non avere paura d'amare e a fare alcune scelte risolutive per la sfera affettiva. Che ne dite di osare? Fierezza e coraggio non mancano di certo. Solo Marte blocca un po' quella vitalità, quella grinta che serve per fare un salto nel buio costruttivo e benefico per l'amore. Luna risulta dalla vostra parte ed esorta a vivere il tutto con maggiore concretezza, con tanta voglia di progredire. Anche sul lavoro, siate più dinamici.

Acquario: attenzione a Luna e Urano dissonanti che introducono veri e propri "tumulti emotivi".

Così siete alla ricerca di un qualcosa che spazzi via un'eccessiva insoddisfazione. È prevista insofferenza anche in amore e Venere opposto non è di certo vostro alleato. Marte introduce tanta grinta, per superare il tutto con coraggio e determinazione. Attenzione a non lasciarvi prendere dall'ira anche sul lavoro.

Pesci: buone le possibilità di vivere gli affetti con maggiore concretezza, passionalità e profondità d'animo. Luna risulta favorevole dal Toro e diventate più tenaci nel portare avanti i progetti a cui ambite. Pazienza e concretezza diventano le vostre armi vincenti, per progredire anche in ambito lavorativo. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da alcuni ricordi passati che possono bloccare voi single.