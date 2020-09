Le previsioni astrologiche prevedono un inizio settimana leggermente sottotono per il Toro, che potrebbe far fatica a riprendere il ritmo lavorativo. Il Leone potrebbe fare i conti con degli imprevisti, ma già dalle prossime giornate è previsto un recupero. Per Ariete bene l’amore. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo della settimana, da lunedì 7 a domenica 13 settembre, per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo della settimana, dal 7 al 13 settembre, per tutti i segni

Ariete: Venere in aspetto positivo, già da domenica, lascia presagire delle giornate interessanti per i sentimenti e i nuovi incontri.

La passione è forte, ma qualcuno potrebbe farsi tentare da piccole trasgressioni, meglio essere cauti. Bene il lavoro, attenzione però a non domandare troppo, non è il momento giusto per avanzare delle richieste. Weekend di totale relax.

Toro: la nuova settimana inizia leggermente sottotono per il segno. Non ci sono problemi dal punto di vista fisico, ma solo un po' di pigrizia. A partire dalla giornata di mercoledì 9 si recupera, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa, dove ci sono questioni da sbrigare o conti da far quadrare. Fine settimana all'insegna del romanticismo.

Gemelli: l'inizio della settimana è caratterizzato da un po' d'instabilità emotiva, qualcuno potrebbe essere reduce da un weekend di conflitti sentimentali e familiari.

Da giovedì 10 si può recuperare, il fine settimana regala divertimento e spensieratezza e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: l'oroscopo della settimana consiglia al segno di tener vicino le persone care o i collaboratori di fiducia. La loro presenza, infatti, può aiutare al fine di trovare alcune soluzioni da tempo ricercate, per quanto riguarda la sfera pratica o lavorativa.

Meglio non stare troppo sulla difensiva, potreste causare inutili incomprensioni con il partner. Attenzione alle spese.

Leone: la nuova settimana potrebbe iniziare con il piede sbagliato e i nativi potrebbero trovarsi a fare i conti con un imprevisto o un rallentamento. Meglio non farsi prendere dal panico e agire prontamente per risolvere la situazione.

Sono giornate leggermente sottotono per i rapporti interpersonali. Potreste sentirvi incompresi e di conseguenza assumere un atteggiamento critico e polemico. Recupero nel fine settimana.

Vergine: questa seconda settimana del mese inizia in maniera vantaggiosa per gli affari e la sfera lavorativa, qualcuno potrebbe ricevere un'interessante proposta in un'altra città all'estero. Anche i guadagni potrebbero aumentare, magari grazie a una promozione. Migliorano i rapporti con gli altri, c'è maggior serenità. Incontri nel weekend. Bene il fisico.

Bilancia: settimana interessante ma anche impegnativa per il segno, che non sa come dividersi per dedicare le giuste attenzioni alla famiglia, al partner e al lavoro.

Gestire tutto non sarà semplice e nel fine settimana si potrebbe risentire di un pesante calo di energie. Nel lavoro si potrebbero presentare delle occasioni importanti, non lasciatevi cogliere di sorpresa. Mostratevi pronti al cambiamento.

Scorpione: le giornate iniziali della settimana potrebbero essere piuttosto turbolente per quanto riguarda l'amore. Infatti, potrebbero esserci dei contrasti nel rapporto con il partner o con un ex. Al contrario è un momento più fortunato per la sfera lavorativa, anche se le stelle consigliano di muoversi con attenzione: meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario: una nuova settimana è appena iniziata e il segno è pronto a rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

In ambito lavorativo è il momento di chiedere: le stelle favoriscono i creativi, chi ha dei progetti da concretizzare o coloro i quali desiderano aprire un'attività, ma anche i giovani e gli studenti. Weekend per due.

Capricorno: un'idea vincente potrebbe cambiare il corso della settimana, catapultandovi in una nuova realtà lavorativa. Meglio abbandonare i progetti irrealizzabili e concentrarsi su qualcosa di nuovo, più adatto ai tempi moderni. La gelosia potrebbe rappresentare un grande ostacolo durante le prossime giornate, cercate di non farvi condizionare da inutili paranoie.

Acquario: settimana impegnativa dal punto di vista professionale, dove qualcuno potrebbe sfidare la vostra autorità.

Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando di lasciarsi guidare dalla rabbia o dal nervosismo. Lo stress lavorativo potrebbe avere delle ripercussioni sulla salute fisica e la qualità dei rapporti interpersonali e sentimentali, ma nel weekend si può recuperare.

Pesci: nelle prossime giornate potrebbero nascere delle incomprensioni in famiglia o con il partner, meglio risolverle il prima possibile, evitando di trascinarsi dietro inutili rancori. Da giovedì si recupera, le stelle diventano gentili e curano le ferite dei giorni precedenti, favorendo chiarimenti e riappacificazioni. Bene il lavoro, ma nel fine settimana sarà meglio staccare un po' la spina.