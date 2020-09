L'Oroscopo di domani 9 settembre porta in primo piano la nuova classifica con le stelle quotidiane. A fare da contorno, assolutamente non meno importanti, le attesissime previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro, in questa sede riservate ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai segni sotto analisi quest'oggi. L'Astrologia applicata alla giornata di mercoledì annuncia un periodo molto fortunato per i Gemelli ed il Leone, meritatamente sottoscritti con cinque stelle indicative di buona sorte. Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni zodiacali del giorno, a dover rinunciare al generoso conforto delle stelle saranno coloro nativi del Toro e della Vergine.

Pronti ad approfondire il discorso? Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 9 settembre segno per segno.

Classifica stelline di mercoledì 9 settembre

Le effemeridi riguardanti il prossimo mercoledì hanno già tirato le somme in merito al grado di positività/negatività del periodo. Come da copione, il responso astrale è schematizzato e pronto per essere analizzato nella classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 9 settembre 2020. Ricordiamo che ad essere valutati dall'oroscopo di domani saranno tutti i primi sei segni da Ariete a Vergine.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali 9 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 9 settembre indica a voi Ariete un periodo discreto. Le stelle saranno finalmente abbastanza vicino al vostro cuore: apritelo dunque per rinsaldare un legame che langue o per allacciarne uno nuovo. Incontri insoliti potrebbero nascere sotto la Luna amica: potrebbe essere in arrivo anche una forte corrente passionale, il che sveglierà anche quei coniugi distratti che in questo momento pensano a tutto fuorché al rapporto.

Cercate quindi di cogliere al volo le opportunità che gli astri vi offriranno, magari usandole per rinsaldare la vostra unione. Voi single non abbiate paura di provare qualcosa di nuovo, diverso da ciò che siete abituati a vivere. Le vostre proposte in ambito lavorativo saranno prese in considerazione seriamente.

Puntate dunque sulla vostra determinazione e fate valere i progetti e le buone idee. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. In arrivo un mercoledì 9 settembre giudicato in linea con i periodi "sottotono". La giornata di metà settimana, dunque, potrebbe essere davvero di basso livello. In amore, intanto non dovrete pretendere troppo da vostro "lui" o "lei" cercando, per quanto possibile, di essere un po' più teneri. Alcune tensioni, soprattutto quelle interessanti l'ambito di coppia, si risolveranno quasi sicuramente da sole sul finire della giornata. Attenti però a chi vorrebbe offrire aiuto "disinteressato", che poi tanto disinteressato non è... Single, non fossilizzatevi come al solito su problemi di poco conto, quindi ininfluenti.

Consiglio: maggior attenzione alle cose che direte o andrete a fare. Nel lavoro, non sembra un periodo malaccio, anche se a tratti accusate un po' di stanchezza. Infatti, gli impegni e le attività vi sembrano così pesanti che potreste essere quasi invogliati a voler fare solo lo stretto necessario. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani annuncia tanta positività in arrivo dalla Luna nel segno, in questo periodo in aspetto di trigono a Mercurio. La voglia di vivere vi renderà particolarmente vivaci, socievoli, desiderosi di fare nuove esperienze e dedicarvi a nuovi interessi. L'amore invece sarà un tripudio di dolcezza e sensualità e la vita di coppia non presenterà particolari sorprese.

Col partner le cose procederanno tranquillamente in un'atmosfera di grande armonia. Sarà una giornata di piaceri semplici, di sensazioni speciali o di attimi di pura follia? A voi scoprirlo... Questo mercoledì sarà pieno di impegni anche per chi è single. Le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che permetterà di dedicare del tempo, oltre a trovare l'amore, anche alle cose che più vi piacciono. Sul lavoro sarete ricchi di iniziative e i vostri programmi procederanno spediti. Voto 9.

Oroscopo del giorno 9 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata di mercoledì partirà in modo positivo, seppur nella normalità. In amore la fortuna sarà abbastanza dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarla, specialmente nelle questioni con evidenti difficoltà.

Se avete una storia d'amore felice in corso, vi renderete conto che varrà la pena di investire nuove emozioni per renderla ancora più felice. Il partner sarà per voi energia pura e forza vitale: tutto ciò renderà la vita degna di essere vissuta. Single, questa parte della settimana, sicuramente soddisfacente in molti contesti, invoglia a mettere da parte la prudenza e buttarsi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. Le occasioni in questa giornata non vi mancheranno, poiché sarete davvero irresistibili. Nel lavoro, gli eventuali obbiettivi mancati, invece di demotivarvi dovranno fungere da stimolo: cercate di scoprire dove potrebbe annidarsi l’errore e ripartite di gran carriera.

Voto 8+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Partirà molto bene questa parte della settimana, con un mercoledì in linea con i vostri migliori desideri. In amore, visto che tutto o quasi filerà liscio come l'olio, non lesinate slanci affettuosi allo scopo di stupire la persona che amate, magari con un dono inatteso. In coppia pertanto ogni situazione riprenderà ad andare a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete stra-felici. Single, il fascino non vi manca di certo e Cupido sarà dalla vostra parte per aiutarvi a fare breccia in molti cuori. Le previsioni del giorno invitano ad avere maggior fiducia in voi stessi: molto presto troverete sicuramente il grande amore.

Nel lavoro, in genere affrontate i problemi con fermezza e senza esitazioni, per cui certamente il prossimo mercoledì non sarete da meno. Intuirete a colpo d’occhio le scelte giuste da fare. Voto 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. Una giornata valutata dall'oroscopo di domani 9 settembre come negativa. In campo sentimentale, le congiunzioni astrali non porteranno troppa armonia in amore. Sarebbe meglio rimandare alcune discussioni, altrimenti potrebbero esserci guai seri. Le previsioni di mercoledì consigliano quindi in amore tanta concentrazione. In coppia forse troverete da ridire sull'operato e sulle decisioni del partner, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone.

Single, in questo periodo proprio non va bene niente. Allora, lasciate stare tutto e riposatevi senza cercare di capire il perché di questa giornata storta. State calmi e sereni. Non è detto che avete bisogno per forza di un partner per stare bene. Rilassatevi e rimandate ogni cosa a momenti migliori. Nel lavoro, invece, qualche malalingua tramerà alle vostre spalle: fareste bene a dare meno confidenza a chi non ne merita e fare ciò che dovete senza distrarvi. Voto 6-.

