L'oroscopo di lunedì 14 settembre prevede una grande energia per i nati sotto il segno del Toro, ma un po’ d'insicurezza potrebbe mettere loro in difficoltà, mentre Gemelli potrebbe riuscire a trovare qualcosa di più in comune con una persona che piano piano diventa sempre più importante. Con Mercurio in posizione favorevole, Bilancia sarà più ottimista sul posto di lavoro, mentre per Sagittario non mancheranno flirt e passione con il partner, grazie a Venere in trigono dal segno del Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 14 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 14 settembre 2020 segno per segno

Ariete: inizio di settimana grandioso per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere entrambi in trigono dal segno del Leone. Con questo cielo, dal punto di vista amoroso i vostri sentimenti verranno a galla e il partner apprezzerà decisamente il vostro modo di amare. Se siete single vi piacerà provare nuove esperienze e pavoneggiarvi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo sarete alla ricerca di qualche incentivo che possa aiutarvi a svolgere in maniera ottimale i vostri incarichi. Voto - 8+

Toro: oroscopo di lunedì 14 settembre ahimè poco convincente per voi nativi del segno. La Luna e Venere in quadratura rappresenteranno un vero e proprio ostacolo in questo periodo, e in amore potrebbe iniziare a mancare il dialogo tra voi e il partner, quel dialogo per voi fondamentale per risolvere ogni problema.

Se siete single il vostro modo di essere attraenti potrebbe non convincere. Nel lavoro infine le energie non vi mancheranno per svolgere le vostre mansioni, ma la vostra insicurezza potrebbe spingervi più volte a chiedere aiuto. Voto - 6

Gemelli: tanta fortuna per voi nativi del segno in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale voi single potreste scoprire di avere molte più cose in comune di quanto pensiate, e potrebbe scattare qualcosa dentro di voi. Coloro che invece sono già impegnati avranno voglia di mettersi in luce, e far brillare la loro relazione come se fosse la prima volta. In ambito lavorativo se riuscite a distrarvi da quel chiodo fisso, pensando ad altro, non avrete problemi ad ottenere dei risultati.

Voto - 8+

Cancro: inizio settimana discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore concedetevi pure qualche sfizio insieme al partner, che possa far bene soprattutto alla vostra storia d'amore. I cuori solitari saranno un po’ nostalgici e in attesa di coccole da parte di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro chiuso un incarico, ne comincia un altro, e voi non vedete l'ora di concedervi una pausa. Voto - 7

Leone: era da un po’ di tempo che le cose in amore non giravano così bene, e con la Luna in congiunzione fino a martedì, insieme a Venere potrete godere di momenti fantastici insieme alla vostra anima gemella. Sentitevi dunque fortunati ad avere una relazione così piacevole e produttiva.

Se siete single amate questa persona che in questa giornata non avrete paura di farlo sapere al mondo. In ambito lavorativo continuate con le vostre solite faccende. Presto potrete ricevere notizie interessanti. Voto - 8,5

Vergine: ottima giornata dal punto di vista lavorativo secondo l'oroscopo di lunedì. L'aiuto di Giove si sta rivelando fondamentale per voi nativi del segno, e non vi farete problemi ad esprimere spesso il vostro punto di vista cercando di collaborare con gli altri colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il Sole in posizione favorevole vi rende aperti e collaborativi con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi cuori solitari potreste prepararvi a delle svolte interessanti.

Voto - 8-

Bilancia: giornata molto interessante per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di lunedì, grazie a Mercurio in congiunzione al vostro cielo, utile per prestare attenzione ad ogni dettaglio. Ci saranno momenti dove solamente voi sarete in grado di risolvere alcuni problemi e ne sarete entusiasta. Per quanto riguarda la sfera sentimentale al momento non avrete nulla di cui lamentarvi, e potrete anche sfoggiare il vostro fascino osando un po’. Se siete single avere qualcuno che vi aiuti a trovare l'amore non vi dispiacerà affatto. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di lunedì difficile da gestire per voi nativi del segno. Quando la Luna e Venere si alleano contro di voi, in amore diventa quasi un’impresa andare d'accordo con il partner.

Se siete single ricordatevi che siete i soli responsabili delle conseguenze delle decisioni che prendete. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi delle occasioni da cogliere al volo, ma dovrete anche mantenere la calma per sfruttarle al meglio. Voto - 6+

Sagittario: giornata soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in trigono dal segno del Leone, che vi permetteranno di aumentare l'affiatamento di coppia. Non vi mancherà dunque l'entusiasmo e la voglia di condividere tutto l'amore che avete in corpo con la vostra anima gemella. Se siete single potrete finalmente sfogarvi e dire ciò che pensate. In ambito lavorativo potreste avere la fortuna di ricevere il parere di una persona più esperta, che saprà guidarvi verso il successo con i suoi consigli.

Voto - 8

Capricorno: oroscopo di lunedì discreto per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Con il Sole in trigono dal segno amico della Vergine riuscirete a raggiungere un buon equilibrio amoroso con il partner, tra dare e ricevere, tra parlare e ascoltare. Se siete single non c'è niente di male a parlare con chi vi piace, dunque fatevi avanti, senza necessariamente essere galanti. Sul fronte lavorativo al momento dovrete prendere del tempo per risolvere quelle mansioni più urgenti, ma con Giove in congiunzione sicuramente ce la farete. Voto - 7,5

Acquario: potreste non avere grandi aspettative al momento soprattutto dal punto di vista sentimentale, considerato che al momento la situazione non è delle più rosee.

Ebbene, a volte dovreste essere semplicemente voi stessi e far comprendere al partner che siete la sola cosa più importante. Se siete single la strada per conquistare il vostro amore è in salita, ma piano piano arriverete in cima. Nel lavoro una buona dialettica vi aiuterà con i vostri incarichi. Voto - 6+

Pesci: vivrete questo periodo con estrema leggerezza secondo l'oroscopo di lunedì per vivere in armonia con la vostra anima gemella. Ciò nonostante non sottovalutate le cose più semplici, che solitamente fanno felice il partner e mostrate sempre tutto il vostro amore. Se siete single state alla larga da chi si pavoneggia delle sue conquiste. Non sono il genere di persone che fanno per voi. Sul fronte lavorativo la vostra professionalità sarà particolarmente apprezzata dai vostri colleghi, e non vi farete problemi a dare loro una mano.

Voto - 7,5