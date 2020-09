L'oroscopo di domenica 13 settembre annuncia per i nativi sotto il segno dei Pesci momenti importanti dal punto di vista sentimentale, necessari per crescere emotivamente, mentre Venere in trigono per il segno del Sagittario porterà focosi sentimenti e un affiatamento di coppia notevole. La Luna in Cancro regala un fine settimana discreto sia in amore che al lavoro, mentre Toro troverà il modo giusto per lavorare al meglio delle proprie possibilità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 13 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 13 settembre 2020 segno per segno

Ariete: Mercurio in opposizione e la Luna in quadratura dal segno del Cancro completano un fine settimana sottotono per quanto riguarda il settore professionale.

Dovrete conquistarvi la fiducia dei vostri colleghi se ci tenete a fare una buona impressione. Bene invece la sfera sentimentale, grazie a Venere in posizione favorevole che protegge la vostra relazione di coppia. Cercate di trovare il tempo per rendere felice la persona che amate. Se siete single recupererete quella stabilità necessaria per stabilire un dialogo molto importante. Voto - 7+

Toro: oroscopo di domenica molto equilibrato sia in amore che sul posto di lavoro, grazie alla Luna in sestile dal segno del Cancro. Vi sentirete piuttosto soddisfatti della vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Potreste fare inoltre qualcosa di veramente carino per consacrare la vostra storia d'amore.

Se siete single non saltate a conclusioni sbagliate e siate più razionali. Sul fronte lavorativo il vostro metodo sarà efficace in questa giornata, e vi garantirà un periodo davvero proficuo. Voto - 8

Gemelli: vi sentirete piuttosto istintivi in questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale il Sole in quadratura dal segno della Vergine e Venere in sestile dal segno del Leone vi suggeriranno di rimanere incollati alle vostre certezze, non sbilanciandovi troppo verso l'astratto.

In altre parole preferirete amare il partner senza osare o chiedere troppo. Se siete single avrete un'irrefrenabile voglia di fuggire dalla realtà ed entrare in un mondo tutto vostro. Nel lavoro ci saranno tante cose da fare in questa giornata, una tra queste sarà non perdere tempo in mansioni secondarie.

Voto - 7,5

Cancro: ottima Luna secondo l'oroscopo che accende questa giornata di domenica dal punto di vista sentimentale. Non mancherà infatti il romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia, tanto che vi sentirete fieri di quanto avete costruito insieme al partner finora. Se siete single potrete contare su sentimenti ed emozioni che vi spingeranno a prendere la scelta più adeguata. Il lavoro invece fatica a decollare al momento a causa di Giove in opposizione. Meglio non insistere su certe mansioni al momento. Voto - 7+

Leone: ampie vedute, spirito di iniziativa e capacità di mettervi in relazione con i colleghi, vi permetteranno in molti casi di ottenere ciò che volete in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica 13 settembre.

Buona anche la sfera sentimentale con questa Venere stabile nel vostro cielo. Avete trovato il giusto metodo per far felice il partner ed emanerete un’energia positiva che conquisterà la fiducia del partner. Se siete single essere ambiziosi va bene, ma mettete in conto anche i possibili rischi. Voto - 8,5

Vergine: un po’ sofisticati sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di domenica, ma non per questo non sarete in grado di raggiungere discreti risultati. Dovrete solamente cercare di essere un po’ meno puntigliosi in dettagli che potreste anche trascurare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in sestile promette un weekend che porta il sereno nella vostra relazione di coppia, dunque godetevi questi momenti, perché saranno da ricordare.

Se siete single avrete tanto tempo davanti a voi, dunque non abbiate fretta di crescere. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che prevede Mercurio in congiunzione al vostro cielo, perfetto per mettere a segno discreti successi in ambito lavorativo. Solamente discreta invece la sfera sentimentale, anche se giorno dopo giorno state riguadagnando punti preziosi che riporteranno in auge il vostro rapporto. Non abbattetevi dunque e continuate su questa strada. Se siete single in questo periodo le amicizie si riveleranno particolarmente efficaci, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Scorpione: ancora una giornata sottotono per voi nativi del segno, con Venere in quadratura dal segno del Leone, ma una Luna favorevole dal segno del Cancro, che però non può aiutarvi per sempre.

In amore infatti non sarà facile andare sempre d'accordo con il partner, e dovrete risolvere ciò che non va tra di voi al più presto. Se siete single ricordatevi che ogni tanto dovrete dare qualcosa anche voi agli altri. Per quanto riguarda il lavoro se i vostri colleghi non vogliono accettare i vostri consigli, lasciate che sbaglino con le loro stesse mani. Voto - 6,5

Sagittario: una buona configurazione astrale per questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Con Venere in trigono dal segno del Leone la vostra relazione di coppia procederà divinamente, alimentando la passione che scorre nella vostra relazione di coppia, come se fosse il fiore più bello e prezioso del vostro giardino. Se siete single qualcuno potrebbe accorgersi del vostro atteggiamento premuroso.

In ambito lavorativo avrete a che fare con quelle mansioni più creative che solamente voi sarete in grado di risolvere. Voto - 8

Capricorno: il successo che state cercando sarà il vostro obiettivo primario in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Siete abbastanza vicini al traguardo e preferirete fare qualche sacrificio in più pur di riuscire ad agguantare una posizione più avvantaggiata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi single inizia un nuovo periodo e che cercherete di godervi al meglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa con il Sole favorevole una bella sorpresa al partner sarà una buona idea. Voto - 7,5

Acquario: qualche dubbio in amore potrebbe farsi sentire in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica 13 settembre, a causa di questa Venere in opposizione che proprio non vi dà tregua.

Ebbene, forse prendere per un po’ le distanze potrebbe essere una buona idea, per cercare di far riaccendere l'entusiasmo. Se siete single meglio non illudersi troppo al momento. Sul fronte lavorativo invece al momento avrete molte idee e mantenendo la concentrazione potrete ottenere buoni risultati. Voto - 6,5

Pesci: fine settimana dominato da momenti molto importanti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una romantica Luna in trigono dal segno del Cancro che vi farà crescere emotivamente, portando avanti con entusiasmo la vostra relazione di coppia. Se siete single è arrivato il momento di usare un po’ di più la logica e non solo il cuore. Per quanto riguarda il settore professionale non vi farete problemi a gestire gli incarichi più pesanti.

Voto - 8-