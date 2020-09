L'oroscopo di martedì 29 settembre prevede un periodo di calma per i nativi sotto il segno del Leone, soprattutto in ambito sentimentale con Venere in congiunzione ancora per un po’, mentre Ariete sarà abbastanza sicuro delle proprie capacità sul posto di lavoro. Bilancia dovrà cercare di essere un po’ più coraggiosa quando si parla di sentimenti, mentre la Luna in Pesci renderà agguerriti coloro che sono alla ricerca del vero amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 29 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 29 settembre segno per segno

Ariete: Oroscopo della giornata di martedì discreto dal punto di vista professionale per voi nativi del segno.

Con Marte in congiunzione e Mercurio che non vi darà più fastidio, il periodo si prospetta promettente, e vi sentirete sicuri delle vostre capacità quando avrete davanti dei compiti da svolgere. In amore essere ottimisti e sperare che tutto vada sempre bene a volte potrebbe essere un male per voi cuori solitari. Meglio ridimensionare le vostre aspettative. Se avete una relazione stabile prevarrà la passione e il romanticismo tra voi e il partner. Voto - 8-

Toro: Luna che passa in sestile dal segno dei Pesci secondo l'oroscopo, perfetta per regalare emozioni alla vostra dolce metà. Lasciate prevalere il vostro istinto d'amore e ogni tensione presto sparirà. Se siete single dovrà passare un po’ di tempo prima di andare avanti.

Abbiate pazienza. In ambito lavorativo la voglia di intraprendere nuove sfide vi intriga. Sfoggiate pure tutte le vostre abilità, e anche se qualche collega non sarà dalla vostra parte a causa di Mercurio, andate comunque avanti. Voto - 7,5

Gemelli: con questo Sole in trigono dal segno della Bilancia, e questa Venere in sestile dal segno del Leone, l'oroscopo di martedì 29 settembre si rivelerà favoloso sotto diversi punti di vista.

In amore potreste vivere momenti esaltanti se vi lascerete andare, e la vostra relazione potrebbe diventare più importante in questo periodo. Se siete single sfruttate questo periodo favorevole prima che Venere si metta contro di voi. Nel lavoro guardatevi attorno e vedrete che nuove idee non tarderanno ad arrivare.

Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con la Luna e Mercurio in trigono dal segno dei Pesci e dello Scorpione, ma Giove e Saturno ancora opposti. Nel lavoro dunque meglio evitare di farsi rimproverare per nulla, anche se i rapporti con i colleghi non sono ostili. Per quanto riguarda la sfera sentimentale a parte qualche piccolo problemino di famiglia da risolvere, la vostra relazione di coppia procede come ogni famiglia normale. Se siete single sarete perfettamente in grado di spiegare le vostre ragioni a chi di dovere. Voto - 7+

Leone: situazione di calma al momento per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo, anche se Venere è ancora favorevole.

Preferirete prendervi una pausa da tutto l'amore i baci e gli abbracci con il partner, cercando di introdurre argomenti più seri. Se siete single la concorrenza è molto agguerrita, quindi datevi da fare per essere voi i numeri uno. Nel lavoro al momento le cose non funzionano al meglio, e con Mercurio in quadratura non sperate di migliorare dall'oggi all'indomani. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di martedì che prevede una brutta Luna in opposizione per voi nativi del segno, che dal punto di vista sentimentale potrebbe mettervi in difficoltà. Potrebbe essere un po’ più complicato per voi esprimere bene i vostri sentimenti, e forse per una volta potreste semplicemente essere più comprensivi e cauti nei confronti del partner.

Se siete single dovrete fare un po’ di mente locale e capire cosa va bene e cosa no. Nel lavoro ci sono incarichi che non vi entusiasmano, ma dovrete farli lo stesso se volete portare buoni risultati. Voto - 7-

Bilancia: soprattutto voi single in questa giornata dovrete cercare di essere più coraggiosi in fatto di sentimenti. In fin dei conti, se non vi fate avanti, non troverete mai la persona giusta. Coloro che invece hanno una relazione stabile godetevi il momento finché dura, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro date un tocco di classe alle vostre mansioni, qualcosa che renda unico ciò che fate. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di martedì 29 settembre notevole per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci, e Mercurio in congiunzione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia potrebbe diventare più profonda in questo periodo, riuscendo a discutere di argomenti importanti con il partner. Se siete single Venere presto tornerà vostra amica, e potreste sperare in qualche incontro fortunato. In ambito lavorativo prima di precipitarvi in nuovi progetti, riflettete un momento e cercate di organizzarvi al meglio. Voto - 7+

Sagittario: in ambito sentimentale potreste anche assistere a qualche evoluzione positiva, che sicuramente potrebbe portare più in alto la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single godetevi questo periodo spensierato e se riuscite a trovare l'amore, tanto meglio.

Nel lavoro la vostra energia positiva è molto evidente, grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che vi aiuta a gestire al meglio i vostri incarichi. Voto - 8

Capricorno: con Marte contrario, la vostra vita sentimentale andrà vissuta con più tranquillità, soprattutto per evitare possibili incomprensioni con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i cuori solitari resistere a certe tentazioni sarà difficile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete in forma e avrete un atteggiamento molto positivo, riuscendo a svuotare la vostra agenda da tutti i vostri impegni in un batter d'occhio. Voto - 8+

Acquario: un sistema di lavoro più ortodosso potrebbe essere ideale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì, soprattutto se ci tenete a raggiungere i risultati sperati.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale soprattutto se siete single uscite di casa più spesso e con il sorriso e vedrete che qualcuno potrebbe sorridervi a sua volta. Se invece avete una relazione stabile avrete bisogno di sentirvi necessari, per far felici il partner e per non causare litigi. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì 29 settembre favoloso per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione al vostro cielo, assieme a Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione. Sul fronte amoroso arriveranno novità intriganti nella vostra relazione di coppia che aumenteranno non di poco l'intesa di coppia. Se siete single contare sulle persone che amate sarà importante per voi, soprattutto se si tratta di persone molto importanti.

In ambito lavorativo con Mercurio a vostro favore risolvere incarichi più complessi sarà un'impresa alla vostra portata. Voto - 9