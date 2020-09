L'oroscopo della giornata di domenica 27 settembre prevede energie in aumento per i nati sotto il segno dell'Acquario, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre il Leone farebbe meglio a non imporre sempre il proprio punto di vista per non risultare arrogante. Per Capricorno potrebbero arrivare nuovi accordi in ambito lavorativo, con Giove che accompagna la loro scalata verso il successo, mentre lo Scorpione dovrà imparare che essere forti non significa essere sensibili. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 27 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 27 settembre da Ariete a Cancro

Ariete: weekend non stravolgente per i nativi del segno, ma neanche così pessimo, con la Luna e Venere in posizione favorevole. Dal punto di vista sentimentale al momento va tutto bene, e le vostre capacità di saper dedicare attenzione al partner saranno notevoli. Se siete single esprimere dubbi e insicurezze non vorrà dire che siete delle persone deboli. Nel lavoro un atteggiamento positivo vi permetterà di essere più reattivi e precisi nelle vostre mansioni, soprattutto grazie a Marte in congiunzione. Voto - 8

Toro: qualche complicazione sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo, complice la Luna e Venere in quadratura. Trovare la stessa frequenza su cui viaggia il partner potrebbe non essere così facile in questa giornata, e forse fareste meglio ad attendere momenti migliori per parlare di cose importanti.

Se siete single meglio non esagerare con le parole se non volete assistere a delle sceneggiate. In ambito lavorativo il lavoro di squadra sarà importante per fare passi importanti nelle mansioni collettive. Voto - 6,5

Gemelli: ottima Luna in trigono dal segno dell'Acquario in questo fine settimana, che assieme a Venere in sestile vi concede una relazione di coppia affascinante e appagante.

Sarete in grado di mettere pace ed armonia in famiglia, come solo un buon capofamiglia riesce a fare. I single tenderanno ad avere una grande voglia di fare, senza per forza pensare all'amore. In ambito lavorativo la carriera si trova ad un punto importante, e nelle prossime giornate non potrete permettervi di commettere errori.

Voto - 8-

Cancro: soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, secondo l'oroscopo di domenica 27 settembre, cercate di non farvi prendere dal panico e quando potete, lasciatevi aiutare da chi ha più esperienza ma soprattutto più esperienza di voi. In amore ci sono giorni dove sentite che il partner non sia d'accordo con voi. Ebbene questo potrebbe essere uno di quei giorni. Se siete single i vostri piani per questa giornata potrebbero essere un po’ troppo dispendiosi. Meglio dunque volare un po’ più basso. Voto - 6+

L'Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone: quando la Luna si trova in opposizione, neanche Venere potrà darvi una mano secondo l'oroscopo di sabato. In amore dunque cercate di non imporre il vostro punto di vista, soprattutto per non sembrare delle persone arroganti nei confronti del partner.

Per quanto riguarda i cuori solitari non pensate di essere superiori agli altri, perché nessuno s'inchinerà ai vostri piedi. In ambito lavorativo la situazione sarà piuttosto stabile, anche se dovreste cercare di essere un po’ più attivi e aperti a nuove idee. Voto - 7-

Vergine: sottostare alle regole non farà per voi in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Sapete benissimo le vostre capacità e potenzialità, di conseguenza, proverete a svolgere le mansioni a modo vostro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single sarete in attesa di risposte interessanti, soprattutto voi nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile sarete molto bravi a comunicare con il partner, che sarà decisamente più disponibile nei vostri confronti.

Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo, che andrà ad esaltare la sfera sentimentale in questa giornata. La vostra relazione di coppia dunque procederà alla grande, e potrete godere di tutto l'amore del partner in questo fine settimana. Se siete single sfruttate il tempo libero che avete per ottenere piacevoli conquiste. Nel lavoro continuando ad impegnarvi come fate ogni giorno vi dimostrerete un valido punto di riferimento per i vostri colleghi. Voto - 8,5

Scorpione: le relazioni di coppia presto torneranno a riprendere quota per voi nativi del segno. Dovrete soltanto avere un po’ di pazienza e cercare di essere più disponibili nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single ricordatevi che mostrarvi forti non significa che siete anche sensibili. Per quanto riguarda il settore professionale se il vostro progetto è a un buon punto, non mollate proprio ora e datevi da fare. Voto - 7-

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: vita sentimentale al centro dei vostri pensieri secondo l'oroscopo di domenica 27 settembre. Con Venere in trigono dal segno del Leone, la vostra anima gemella sarà la cosa più importante per voi nativi del segno al momento, cercando di renderla felice in ogni circostanza. Se siete single vivere nuove avventure vi piace un sacco, e in questa giornata potreste essere a caccia di una nuova avventura. Nel lavoro non rimandate quello che potete fare oggi a domani.

Rimboccatevi le maniche dunque e impegnatevi al massimo. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di domenica interessante dal punto di vista lavorativo in quanto potrebbero arrivare nuovi ed interessanti accordi che potrebbero agevolarvi nel corso del tempo. Prendetevi del tempo per riflettere. Sicuramente con Giove dalla vostra parte, otterrete buoni risultati. In ambito sentimentale forse desiderate una pausa dalla routine, e forse potrebbe anche farvi bene. Se siete single è il momento di mettete atto ad un corteggiamento lungo e delicato. Voto - 7,5

Acquario: ci sarà un'energia maggiore in questa giornata per voi nativi del segno, grazie anche alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Potreste anche ottenere qualche piccola soddisfazione in amore, nell'attesa che Venere smetta di essere sfavorevole.

Se siete single sarete più attivi in questa giornata, cercando di vedere le cose dal lato positivo. Nel lavoro preparatevi a svolgere incarichi un po’ più pesanti, tant'è che questo periodo sarà più intenso di impegni. Voto - 7

Pesci: oroscopo di domenica piuttosto sereno per voi nativi del segno. In amore ci saranno momenti dolcissimi con il partner, che aumenteranno molto la passione in voi. Se siete single in questa giornata farete un po’ di esperienza in fatto di sentimenti. Per quanto riguarda il settore professionale la creatività è importante, qualsiasi lavoro voi fate. Dunque affrontate ogni mansione con impegno e con tenacia, e i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8-