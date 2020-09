L'oroscopo della settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre prevede il pianeta Venere spostarsi nel segno della Vergine, andando a migliorare non di poco il settore amoroso, mentre per l'Ariete la propria relazione di coppia procederà ancora abbastanza bene, a tratti con momenti veramente di tranquillità. Il pianeta Mercurio lascerà i nativi Bilancia, per spostarsi nel segno dello Scorpione. Il primo dei due potrebbe vedere un lieve peggioramento nei rapporti con i colleghi al lavoro, ma nulla di grave se saprà gestire bene la situazione, mentre per il segno d'acqua ci saranno ottime notizie e grandi miglioramenti sia in amore che sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana, dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: settimana interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna che entrerà nel vostro cielo tra giovedì e sabato. Venere sarà favorevole fino a sabato e inoltre Mercurio non sarà più in opposizione. Ottimo cielo dunque soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le vostre capacità di creare feeling con la persona che amate saranno notevoli e godrete di piacevoli momenti nel corso dei prossimi sette giorni, anche se Venere poi non sarà più favorevole. Se siete single un po’ di fortuna potrebbe finalmente arrivare per voi.

In ambito lavorativo l'oroscopo prevede momenti splendenti. Alcuni progetti potrebbero finalmente sbloccarsi e con Marte stabile nel vostro cielo ancora per molto tempo avrete grandi possibilità di fare carriera. Voto - 9

Toro: notizie buone e cattive per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Venere finalmente si troverà in posizione favorevole dal segno amico della Vergine. Ciò nonostante ci sarà anche il pianeta Mercurio in opposizione dal segno dello Scorpione. In ambito sentimentale dunque l'intesa di coppia tornerà a salire, e piano piano potrete vivere nuovamente una storia d'amore dove ci si racconta tutto e si scambiano interessi e opinioni.

Se siete single amore sarà anche mettersi a disposizione per gli altri senza necessariamente chiedere qualcosa in cambio. Nel lavoro sarà meglio darsi una regolata con le parole per non creare situazioni di disagio con colleghi. Ora che Mercurio sarà sfavorevole, sarà meglio andarci piano. In ogni caso, i risultati saranno ancora soddisfacenti grazie a Giove favorevole. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale in calo per voi nativi del segno, considerato che Venere sarà in quadratura dal segno della Vergine. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà una settimana di alti e bassi, ma sarebbe carino da parte vostra se siano più alti che bassi quei momenti che passerete con il partner. Se siete single potrebbero anche arrivare delle storie d'amore in questo periodo, che dovrete gestire bene se volete che vadano in porto.

Per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, questo sarà piuttosto discreto. Qualcosa si sta muovendo e voi non dovrete fare altro che cogliere l'attimo. Voto - 7

Cancro: oroscopo della settimana fortunato per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio che tornano ad esservi favorevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single potreste entrare o rientrare in contatto con persone speciali per voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile resistete solo qualche altro giorno, e vedrete che vi sentirete più tranquilli, amichevoli e gentili nei confronti del partner. Attenzione solamente alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete si farà sentire.

Nel lavoro la chiamata che state aspettando potrebbe arrivare verso il fine settimana, buttandovi in progetti lungo un po’ di tempo, intenso ma pieno di soddisfazioni se sarete in grado di lavorare sodo. Voto - 8

Leone: settimana di cambiamenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Purtroppo il pianeta Venere lascerà il vostro cielo, e Mercurio si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. Un cielo che prevede qualche nuvola in arrivo dunque, soprattutto in ambito lavorativo, con il rischio di rendere di meno in questo periodo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro charme continua a regnare nella vostra relazione di coppia, forse non così forte come prima, ma comunque soddisfacente sotto diversi punti di vista.

Insomma tutto ciò che avrete costruito sarà difficile da sfaldare al momento. Se siete single la Luna favorevole tra giovedì e sabato promette incontri fortunati, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8-

Vergine: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo secondo l'oroscopo, pronto ad esaltare ulteriormente la sfera sentimentale, già in rialzo nell'ultimo periodo. Godetevi questo periodo florido per la vostra relazione di coppia, che a partire dal prossimo sabato sarà elettrizzante. Se siete single le circostanze che si andranno a creare nelle prossime giornate vi permetteranno non solo di essere più felici, ma anche di poter trovare qualcuno da frequentare. Nel lavoro Mercurio in sestile migliorerà i rapporti con i colleghi.

Attenzione solamente alla Luna in opposizione tra giovedì e sabato, che potrebbe mettervi in difficoltà con le vostre mansioni. Voto - 8-

Bilancia: preparatevi a salutare il pianeta Mercurio questa settimana secondo l'oroscopo. A partire dal prossimo lunedì infatti sul fronte lavorativo potreste notare qualche piccolo rallentamento nelle vostre mansioni, ma se continuate con il vostro solito ottimismo, senza perdere di entusiasmo quando le cose andranno male, e vedrete che continueranno ad arrivare buoni risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non avrete nulla di cui lamentarvi al momento e potrete contare sulla buona posizione degli astri per far felice la vostra anima gemella. Se siete single essere corteggiati è sempre un piacere per voi, e andrà a giovare molto sulla vostra autostima.

Voto - 7+

Scorpione: oroscopo della prossima settimana in grande rialzo per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio favorevoli entrambi nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la situazione migliorerà notevolmente, e finalmente riuscirete a nutrire estrema fiducia nei confronti del partner, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single non lasciatevi scappare incontri e occasioni molto particolari. Per quanto riguarda il settore professionale la vita lavorativa vi regalerà grandi soddisfazioni, e con il giusto impegno i risultati saranno molto buoni. Buone occasioni inoltre di mettere in piedi nuovi progetti molto ambiziosi o trovare un nuovo impiego.

Voto - 8,5

Sagittario: purtroppo per voi nativi del segno, a partire dalla giornata di sabato la comunicazione con il partner potrebbe diventare più difficile a causa di Venere che si troverà in quadratura dal segno della Vergine secondo l'oroscopo Cercate dunque di sfruttare il tempo che rimane che godere al meglio della vostra relazione di coppia. Inoltre approfittate della Luna in trigono dal segno dell'Ariete tra giovedì e sabato per consolidare il vostro rapporto, ed evitare così che qualcosa scalfisca il vostro rapporto. Se siete single state corteggiando bene la persona che amate, ma adesso è arrivato il momento di fare un passo avanti. Nel lavoro vi sentirete liberi da eventuali tensioni e vi darete da fare per portare a termine le vostre mansioni senza essere troppo pignoli.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo della settimana ottimale per voi nativi del segno, dato che Venere passerà in trigono dal segno della Vergine, e Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione. Gli effetti positivi di Mercurio li sentire già a partire da lunedì, con un ambito lavorativo decisamente in aumento e con un affiatamento con i colleghi migliore, perfetto se avete intenzione di dare inizio ad un nuovo progetto collettivo. In amore invece sentirete gli effetti di Venere da sabato. Trovate dunque un po’ di tempo libero in questo fine settimana per far felice la vostra anima gemella e trascorrere un po’ di tempo in più insieme. Se siete single sperate di essere corteggiati, e se vi mostrate fin da subito aperti con tutti e allegri, qualcuno potrebbe davvero avvicinarsi a voi.

Voto - 9

Acquario: torna il sereno per voi nativi del segno già a partire da giovedì, con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete, sentendo meno l'influenza di Venere, che da sabato non vi darà più fastidio. Tornate dunque a sorridere e a fare qualcosa per far fiorire nuovamente la vostra relazione di coppia, come se fosse l'arrivo di una nuova primavera o di una seconda estate. Se siete single con Mercurio sfavorevole, ogni tanto potrebbe capitarvi qualche persona sgradita, ma nulla di grave, perché potreste riuscire a trovare qualcuno da amare in questo periodo. Nel lavoro l'oroscopo annuncia l'influenza negativa di Mercurio si farà sentire di più, per cui forse sarà meglio concentrarsi su progetti individuali.

Voto - 8-

Pesci: configurazione astrale che vedrà Venere in opposizione dal segno della Vergine per un po’ di tempo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore dunque potrebbero verificarsi delle tensioni con il partner o qualche piccola discussione. Meglio evitare atteggiamenti arroganti per il momento. Se siete single potreste non essere così interessati all'amore in questo periodo. Per quanto riguarda il settore professionale invece Mercurio torna a sorridervi e a portare maggiore stabilità, se non qualche piccolo guadagno in più dalle vostre mansioni. Voto - 7-