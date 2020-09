Il primo mese autunnale può portare degli alti e bassi all'interno della vita dell'Ariete. Se da una parte il segno può fare affidamento sugli influssi sensuali della Luna e di Venere, dall'altra parte questo quadro astrale ricco di stimoli non è privo di insidie e le incomprensioni sono dietro l'angolo. Meglio evitare inutili dubbi e scenate di gelosia. Anche in ambito lavorativo gli astri consigliano di scendere dal piedistallo e di impegnarsi per migliorare la propria attività ed affinare una strategia. Alti e bassi per il fisico, faticosi i cambi lunari. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per i nati sotto il segno dell'Ariete, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per l'Ariete

Amore: il mese di ottobre 2020 inizia con un cielo molto interessante per quanto riguarda l'amore, ma anche eccessivamente carico di stimoli, che potrebbero finire per rivoltarsi contro l'Ariete. La Luna Piena accompagnata dagli influssi di Venere rendono il primo weekend del mese ideale per i viaggi, gli incontri e i progetti di coppia. Il plenilunio è un momento molto eccitante per l'amore e gli incontri che si fanno in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro, tuttavia questo quadro astrale ricco di incipit potrebbe insinuare qualche dubbio al segno, rendendolo eccessivamente geloso e polemico e favorendo la nascita di contrasti e polemiche, soprattutto per chi ha un rapporto già instabile.

Non c'è motivo di essere diffidenti, se la carica amorosa non è forte come i mesi precedenti, non significa per forza che ci sia un'altra persona, bensì è colpa di una Venere minimalista e domestica.

Lavoro: i consigli dispensati per la sfera sentimentale, valgono anche per l'ambito lavorativo, dove l'oroscopo consiglia di rimandare le iniziative più impegnative, le nuove proposte e i nuovi progetti, ma soprattutto evitare di attaccare briga solo per il gusto di farlo.

Piuttosto meglio cercare di accrescere le proprie capacità e affinare le proprie strategie, gli influssi di Mercurio in Scorpione potrebbero aiutare il segno ad individuare delle vie alternative e a trovare la propria strada. Il Pianeta risulta inoltre un ottimo consigliere in campo professionale, aiutando ad individuare le iniziative migliori su cui investire.

Cautela in ambito economico: meglio tenere a bada la tentazione di investire in Borsa o in speculazioni azzardate.

Salute: l'oroscopo di ottobre 2020 consiglia all'Ariete grande cautela anche per quanto riguarda il fisico e la salute. I cambi lunari, previsti per l'1, il 10 e il 16 del mese potrebbero favorire la comparsa di dolori e malesseri, come fastidi allo stomaco, alle ossa o alle articolazioni. Meglio essere prudenti, prestare attenzione alla guida ed evitare di maneggiare oggetti appuntiti.