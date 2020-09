L'oroscopo del mese di ottobre prevede il pianeta Venere spostarsi nel segno zodiacale della Vergine fino alla fine del mese, andando dunque a esaltare la sfera sentimentale, già abbastanza promettente, mentre per l'Ariete il lavoro sarà elemento fondamentale, e con Marte in congiunzione ancora per un po’ di tempo, i risultati non tarderanno ad arrivare. Leone continuerà a mettere l'accento sui sentimenti, nonostante il pianeta Venere abbandoni il loro cielo, mentre Gemelli otterrà discrete soddisfazioni in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di ottobre per quanto riguarda la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo ottobre, 1^ sestina

Ariete: Marte nel vostro segno zodiacale certamente sarà segno di fiducia e ottimismo nei vostri confronti, soprattutto dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Le vostre mansioni assumeranno un valore più importante nel prossimo periodo infatti, soprattutto perché si tratta di incarichi di ampio respiro per voi nativi del segno, che per nulla al mondo dovranno rivelarsi fallimentari. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete ancora contare su buon livello di passione e di romanticismo, nonostante Venere non sia più in una posizione così vantaggiosa. Nulla di grave insomma, ma portare nuovi progetti, mantenere il dialogo e non essere mai arroganti sarà comunque necessario.

Se siete single il divertimento e la voglia di incontrare nuova gente saranno di giornata secondo l'oroscopo. Passate dunque più tempo con chi più amate, e se trovate qualcuno da amare con tutto il vostro cuore, perché no? Voto - 8

Toro: oroscopo del mese di ottobre tra alti e bassi per voi nativi del segno, considerato che Mercurio in opposizione dal segno della Bilancia metterà un po’ in difficoltà i rapporti con colleghi o familiari.

Fortunatamente per voi, ci sarà Venere che passerà nel segno della Vergine, e ne sentirete tutti i suoi benefici. Quindi, con un atteggiamento moderato e poca arroganza, sicuramente la vostra relazione di coppia sarà pronta a fare passi in avanti, soprattutto se avete in mente dei progetti da fare insieme.

Se siete single in questo periodo sarete più volubili, sensibili e appassionati, pronti a vivere nuove e piacevoli avventure in compagnia di chi più ritenete opportuno. Magari qualche uscita in più potrebbe farvi bene. In ambito lavorativo anche se i rapporti con i colleghi saranno leggermente peggiori rispetto a prima, non significa che non potrete ricavare qualche piccola soddisfazione, soprattutto per coloro che sono nati nella prima decade. Voto - 7,5

Gemelli: un mese un po’ rocambolesco dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere si troverà infatti in quadratura dal segno della Vergine, che vi darà un po’ di fastidio nelle prossime giornate. Meglio ignorare dunque i discorsi troppo complessi: parlate solamente di ciò che sentite davvero, senza esaltarvi troppo.

Inoltre, meglio superare i problemi di coppia insieme, anziché alzare subito muri. Per quanto riguarda i cuori solitari i commenti degli altri a volte possono ferirvi. Meglio dunque stare alla larga da persone che non sono degne di avere la vostra fiducia. Per quanto riguarda il settore professionale il periodo sarà piuttosto promettente grazie ad una buona configurazione astrale. Questo cielo sarà discreto dunque per avere un buon affiatamento con i colleghi e trascorrere un periodo tutto sommato soddisfacente. Voto - 7

Cancro: con Mercurio che passa nel segno dello Scorpione, l'oroscopo del mese di ottobre si rivelerà discreto sul posto di lavoro. Quando avete una tabella di marcia chiara e precisa da svolgere, allora avrete fin da subito le idee chiare, e sarà più facile per voi portare a termine le vostre mansioni, soprattutto per coloro che sono nati alla fine del segno.

Dal punto di vista sentimentale invece la situazione sarà in leggero miglioramento, considerato che il pianeta Venere si troverà in sestile dal segno della Vergine. I rapporti con il partner dunque tenderanno a migliorare e vi sentirete maggiormente coinvolti nella vostra relazione di coppia, soprattutto se state svolgendo dei progetti insieme. Se siete single Mercurio e Venere favorevoli vi daranno la possibilità di fare incontri interessanti, ma starà a voi valutare se queste nuove conoscenze possono diventare qualcosa di più in futuro. Voto - 8+

Leone: secondo l'oroscopo, durante il mese di ottobre tendere a dare ancora più importanza alla sfera sentimentale. Infatti nonostante il pianeta Venere lascerà il vostro cielo già dalle prime giornate del mese, continuerete a preservare il vostro rapporto sentimentale, come ogni buon partner riesce a fare.

Ciò nonostante non siate troppo assillanti. Certo, va bene preoccuparsi per le persone che si ama, lasciando però i dovuti spazi. Per quanto riguarda i cuori solitari qualche piccola fortuna potreste ancora riceverla durante questo mese, quindi datevi da fare e non perdete le speranze. Nel lavoro sarà un periodo abbastanza simile al mese precedente, considerato anche che la vostra configurazione astrale non cambierà di molto. Meglio dunque mantenere un basso profilo e non essere troppo ambiziosi al momento, nonostante avete una gran fame di successi. Voto - 7+

Vergine: con il pianeta Venere che si troverà fin da subito in congiunzione al vostro cielo, in ambito sentimentale non tarderanno piacevoli soddisfazioni, oltre a qualche piccola novità.

Le soddisfazioni sono arrivate durante il mese precedente, e con questo cielo non potrete sperare che in altre piacevoli soddisfazioni. Amate vivere di emozioni e in questo periodo troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro. Se siete single i giochi di sguardi vi piaceranno molto e adorerete flirtare. Sentirete una forte necessità di trovare qualcuno con cui stare e con il giusto atteggiamento, magari qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi. Nel lavoro con Mercurio in sestile, Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno, aprono le porte ad un periodo davvero ricco di soddisfazioni e con grandi possibilità di prosperare. Certo, da parte vostra serviranno le giuste intuizioni e il giusto atteggiamento, ma con queste abilità dalla vostra parte arriveranno presto notevoli soddisfazioni.

Voto - 9-

L'oroscopo del mese di ottobre continua con la seconda sestina, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.