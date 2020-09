L'oroscopo di martedì 29 settembre ha in serbo intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i principali aspetti planetari, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Plutone e Saturno. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Mercurio, Venere in trigono a Marte e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 29 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 29 settembre: Toro sorridente, Cancro selettivo

Ariete: un po' di fantasia, in amore, non guasterà perché vi permetterà di tingere di colore la vostra vita di coppia.

Interrompere la monotonia quotidiana sarà un'ottimo modo per guadagnare punti agli occhi del partner. Avrete paura di non fare la cosa giusta, ma saranno sufficienti i suoi sorrisi per ritrovare la vostra forza interiore. Nel rapporto con gli amici, sarete altruisti e propositivi, ma non sopporterete chi si approfitterà della vostra gentilezza. Se avrete dubbi, tenderete ad affrontare direttamente la persona in questione. Avrete un sogno nel cassetto da realizzare e potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Toro: questa giornata vi darà un risveglio non troppo positivo. Il mal tempo, infatti, potrebbe mettervi di cattivo umore, ma nelle ore successive farete tornare il sorriso sul vostro volto.

Gli amici potranno goderete della vostra presenza e dei vostri preziosi consigli, ma ameranno meno la vostra tendenza a puntualizzare ogni cosa. La cura per i dettagli vi aiuterà molto sull'ambiente lavorativo perché vi permetterà di portare a termine tutte le mansioni quotidiane, ma potrebbe essere un ostacolo nella cura del vostro benessere personale.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di allentare un po' la pressione.

Gemelli: sarete molto abili nei rapporti sociali, ma tenderete a "usare" gli amici come valvola di sfogo. Pretenderete che ascoltino i vostri problemi e che vi diano tutto il supporto possibile. In realtà, potreste scontrarvi con un atteggiamento del tutto diverso.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a essere ricettivi nei riguardi delle loro difficoltà. In questo modo, darete vita a un clima di reciproco aiuto e non vi saranno recriminazioni. In amore, potrebbero esserci delle novità in vista, l'importante sarà non avere fretta e aspettare la vostra occasione. Una relazione felice e duratura vi ripagherà di tutta l'attesa.

Cancro: tenderete a essere un po' troppo critici nei riguardi delle persone che vi saranno accanto. Sarete difficili da conquistare, soprattutto nei primi incontri e preferirete selezionare accuratamente gli amici da frequentare. Nonostante sia saggio avere un atteggiamento così prudente, esso potrebbe isolarvi dal mondo circostante e ridurre le occasioni per ampliare la vostra cerchia di amici.

Trovare il giusto equilibrio tra riservatezza e socialità vi consentirà di essere più sereni e di allontanarvi da una bolla di solitudine. Per il momento, non ci saranno cambiamenti in ambito sentimentale, ma non demordete: l'amore potrebbe essere ovunque.

Oroscopo del 29 settembre: Leone altruista, Scorpione innamorato

Leone: donerete tutti voi stessi nel rapporto di coppia. Sarete generosi con il partner perché vorrete aumentare la vostra complicità sentimentale. Per voi, empatia e rispetto saranno di vitale importante e non sopporterete malintesi di alcun tipo. Tenderete a mettere subito in chiaro le cose, ma forse lo farete con un po' troppa enfasi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di esercitare un maggiore controllo sulle vostre emozioni: un'eccessiva impetuosità, infatti, potrebbe creare una frattura tra voi e il partner.

Per fortuna, nel caso questo accada, saprete come farvi perdonare e come riportare la pace nella relazione.

Vergine: la vostra grinta potrebbe essere oscurata dai problemi di coppia. Tenderete a concentrarvi meno sul lavoro perché, con la mente, tornerete alle ultime discussioni. Sarà fondamentale non trascurare i vostri impegni perché questo potrebbe causarvi solo un rimprovero da parte del capo. Considerate il lavoro una valvola di sfogo e un mezzo per raggiunger il vostro successo personale. Non vi abbattete: sarà sempre possibile trovare una soluzione. Potrebbe esservi d'aiuto parlare con una persona amica: le vostre rivelazioni le permetteranno di donarvi consigli preziosi e di indirizzarvi nella giusta strada.

Bilancia: vi sentirete in soggezione rispetto alle scelte dei vostri amici. Avrete la sensazione di non progredire nella vostra vita lavorativa e sentimentale. In realtà, sarà solo una vostra impressione, perché ogni passo che compierete vi porterà più vicini alla realizzazione dei vostri sogni. L'affetto del partner e degli amici potranno essere paragonati al carburante che dà energia al motore: più vi sentirete amati e più darete il meglio di voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non dare peso ai malpensanti: se esiste il karma, avranno modo di sperimentare la loro stessa cattiveria.

Scorpione: cercherete un contatto molto profondo con il vostro partner. Non vi accontenterete di una relazione superficiale e basata solo su una frequentazione casuale.

Il vostro desiderio sarà quello di creare una connessione particolare tra le vostre anime. Ovviamente, il partner dovrà essere messo al corrente perché, nel caso lo lasciate all'oscuro, potrebbe sottovalutare le vostre aspettative. Gli amici saranno importantissimi per voi, vi daranno consigli preziosi e vi aiuteranno a risolvere questioni delicate. Sul lavoro, avrete paura di commettere errori, ma le vostre capacità emergeranno in tutto il loro splendore.

Previsioni astrologiche di domani 29 settembre: Sagittario maturo, Pesci sognatore

Sagittario: mostrerete una grande maturità nel rapporto di coppia. Riuscirete a gestire qualunque tipo di situazione e non avrete alcun problema nel supportare il partner.

Forse, non sarete d'accordo con tutte le decisioni che prenderà, a proverete a scendere a compromessi. Non vorrete esercitare un'eccessiva pressione sulla persona amata perché avrete paura di rovinare il legame si è creato tra voi. Dal punto di vista lavorativo, sarete attenti e precisi, ma non sottovalutate l'importanza di un lungo riposo notturno. Rimandare il momento di andare a letto, infatti, potrebbe incidere negativamente sul vostro umore.

Capricorno: un piccolo imprevisto potrebbe mettere alla prova i vostri nervi, però, entro la prima metà della giornata, si risolverà senza lasciare traccia. Sarete molto abili nel gestire le vostre emozioni: non perderete il controllo e non vi farete trascinare dalla rabbia.

Gli unici elementi che potrebbero farvi esplodere saranno i litigi all'interno della coppia. Il partner potrebbe accusarvi di essere un po' troppo presi dai vostri problemi personali e di trascurare le sue esigenze. La miglior difesa costituirà in un atteggiamento pacato e accomodante: grazie all'ascolto e alla comprensione, tutto tornerà nella norma.

Acquario: non sarà il momento giusto per mettervi alla ricerca dell'anima gemella, ma la situazione lavorativa avrà un miglioramento improvviso. Potreste ricevere delle notizie molto interessanti dal capo e non potrete fare a meno di gioire per il riconoscimento ottenuto. Complimenti e lodi aumenteranno la vostra autostima e vi consentiranno di muovervi con più facilità nell'ambiente lavorativo.

I colleghi, forse, mostreranno sentimenti contrastanti, ma sarà un loro problema: liti e discussioni potrebbero avere delle ripercussioni negative sul vostro umore e, soprattutto, sui vostri risultati futuri.

Pesci: niente potrà cancellare il vostro desiderio di sognare. La fantasia vi aiuterà a rendere più bella la realtà quotidiana. Vi donerà quel pizzico di esuberanza, che non guasterà né sul luogo di lavoro né all'interno delle relazioni sociali. Non sarà facile adattarvi al contesto che frequenterete perché tenderete a essere un po' fuori dagli schemi. Non avrete paura di lottare per le vostre idee e non nasconderete opinioni e pensieri per far piacere agli altri. La vostra positività gioverà anche all'interno dell'amore di coppia poiché porterà vivacità e farà nascere, in voi, il desiderio di vivere nuove esperienze.