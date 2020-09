L'oroscopo di sabato 19 settembre prevede tanta voglia di fare al lavoro per i nativi Toro, per migliorare ulteriormente i propri guadagni, mentre per la Bilancia arriveranno idee interessanti soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna tornerà favorevole per Cancro e Scorpione, che avranno una marcia in più in amore, soprattutto per riparare eventuali torti, mentre Capricorno eviterà di rimandare ogni impegno che può portare a termine in questa giornata. Nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 19 settembre 2020 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo di sabato 19 settembre 2020 segno per segno

Ariete: energia, entusiasmo e carica sensuale caratterizzeranno questa giornata di sabato secondo l'oroscopo, grazie anche ad una splendida Venere in trigono dal segno del Leone, oltre a Marte in congiunzione.

In amore infatti le parole dolci saranno di giornata nella vostra relazione di coppia, e vi godrete questi splendidi momenti. Se siete single questa configurazione astrale potrebbe portare sorprese molto belle. In ambito lavorativo un po’ di fatica si farà sempre per ottenere buoni risultati, ma la soddisfazione sarà qualcosa di unico. Voto - 8+

Toro: sfera sentimentale che non sarà delle migliori secondo l'oroscopo di sabato, a causa della Luna che entra in opposizione dal segno dello Scorpione, come se Venere in quadratura non bastasse. In amore dunque i sentimenti non verranno a galla così facilmente, quindi meglio non osare troppo dicendo qualcosa che magari non pensate per davvero. Se siete single amare non sarà il più facile dei compiti al momento.

Bene invece il settore professionale, grazie alla vostra incredibile voglia di fare, che in questa giornata sarà perfetta per distrarsi un po’. Voto - 7-

Gemelli: oroscopo di sabato che dà inizio ad un fine settimana più che discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale le emozioni che provate sono in armonia e in sintonia con la vostra anima gemella, sentendovi quasi un tutt'uno con la persona che amate.

Se siete single sarete abbastanza bravi con le parole, ciò nonostante avrete bisogno di riflettere ancora un po’ poiché questa potenziale storia d'amore non vi convince appieno. Nel lavoro dovrete valutare bene pro e contro dei vostri progetti prima di approvarli. Voto - 7+

Cancro: sfera sentimentale in risalto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che si troverà in trigono dal segno amico dello Scorpione, regalandovi un fine settimana intrigante.

Sarete propensi dunque a trascorrere molto tempo in compagnia della vostra anima gemella, creando un affiatamento forte e ideale anche per dare vita a nuove iniziative. Se siete single prendete le cose con calma e non forzatele, anzi godetevi ogni singolo momento che si verrà a creare in questo periodo. In ambito lavorativo dovrete rivedere la vostra strategia al momento perché potrebbero accavallarsi troppi impegni. Voto - 8-

Leone: giornata leggermente in calo dal punto di vista sentimentale, ma non per questo priva di bei momenti. Infatti se la Luna si troverà in quadratura per questo weekend, Venere sarà ancora in congiunzione, pronta a darvi una mano a far uscire i sentimenti e godere ancora di una relazione romantica e sincera.

Se siete single lasciate uscire pure il vostro lato divertente. In ambito lavorativo potreste aver trovato la chiave per poter raggiungere risultati migliori, ma servirà un po’ di tempo. Voto - 8-

Vergine: siete in rapida ascesa in quest'ultimo periodo secondo l'oroscopo e non vi farete di certo sfuggire certe occasioni in questa giornata. In amore sarete pieni di risorse e di creatività, e questo atteggiamento sarà perfetto per non far annoiare il partner, proponendo sempre qualcosa di nuovo, lasciando evincere romanticismo e voglia di nuove avventure da vivere insieme. I cuori solitari non cederanno troppo facilmente verso chi usa la sfrontatezza per attrarvi. Nel lavoro riuscirete a comprendere perfettamente ciò che gli altri chiedono e sarà più semplice per voi riuscire a soddisfarli appieno.

Voto - 8

Bilancia: avrete tantissima fantasia nella vostra mente secondo l'oroscopo di sabato, che sarà utile soprattutto sul fronte lavorativo, dove con Mercurio in congiunzione al vostro cielo i risultati non tarderanno ad arrivare, frutto anche del vostro impegno e dei vostri sacrifici. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti con il partner saranno abbastanza soddisfacenti, concedendovi dove possibile qualche piccola soddisfazione, grazie anche ad alcune idee originali. Se siete single una persona in particolare potrebbe aver attirato il vostro interesse. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo di sabato 19 settembre in rialzo per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione che vi regala un fine settimana tutto sommato godibile.

Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia nelle ultime giornate qualche emozione di troppo ha causato qualche problema. Fortunatamente sarete in grado di gestire meglio la situazione e fareste meglio a continuare su questa strada. Se siete single sfogarsi a volte fa bene, dunque perché non farlo adesso? in ambito lavorativo fare un po’ di mente locale vi aiuterà a riorganizzarvi al meglio. Voto - 7+

Sagittario: un cielo abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie soprattutto a questa Venere in trigono dal segno amico del Leone. La vostra relazione di coppia sarà dominata dalla passione, e al momento non ci sarà astro in posizione sfavorevole a fermarvi. Se siete single mutano gli scenari amorosi, ora meno condizionati da abitudini meccaniche, ma dal vostro cuore.

Sul fronte lavorativo sarà una giornata un po’ imprevedibile per cercare di azzeccare a giusta strategia per portare buoni risultati. Date più ascolto al vostro istinto. Voto - 8-

Capricorno: con la Luna in sestile dal segno dello Scorpione, per voi single potrebbe essere il momento adatto per mostrare i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella terza decade secondo l'oroscopo di sabato. Se avete una relazione fissa qualcosa è cambiato, e il vostro solo desiderio è quello di sentirvi desiderati dal partner! Datevi da fare dunque approfittando del periodo. In ambito lavorativo farete di tutto per portare a termine tutte le mansioni che avete da fare, grazie soprattutto alla vostra incredibile forza di volontà.

Voto - 7,5

Acquario: in ambito sentimentale sentirete la necessità di sentirvi curati dal partner, soprattutto per ristabilire armonia tra voi. Ciò nonostante quando il vostro atteggiamento è aggressivo, non è facile ottenere ciò che volete. Per prima cosa infatti dovrete curare il vostro temperamento. Se siete single questa Venere opposta può rendervi difficile raggiungere chi amate. Non temete, prima o poi passerà questo momento. Sul fronte lavorativo otterrete discreti successi dalle vostre mansioni grazie a Mercurio in trigono dal segno della Bilancia. Sentitevi soddisfatti di questi risultati. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di venerdì con diverse gratificazioni per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale, che con l'arrivo della Luna in trigono dal segno dello Scorpione, porta l'affiatamento tra voi e il partner più in alto.

Se siete single non siate timidi ed accettate pure qualche commento carino o addirittura, qualche rosa. Nel lavoro con un po’ d'inventiva e fiducia nelle vostre capacità, l'obiettivo che state rincorrendo da tempo sarà più vicino. Voto - 8+