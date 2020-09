Dopo una settimana piena di emozioni e sensazioni nuove per alcuni segni zodiacali, il mese di settembre si avvia alla propria metà. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del weekend compreso fra venerdì 11 e domenica 13 settembre. Qualche picco di tensione, soprattutto all'interno della vita di coppia, potrebbe toccare ai nati sotto al segno del Toro, mentre la Bilancia potrà imbattersi in persone nuove e creare con loro un rapporto in grado di diventare indimenticabile. Questo nuovo weekend potrebbe portare non poca positività, invece, per segni come Sagittario e Ariete.

Di seguito le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - per tutti coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete si prospetta un fine settimana ricco di positività. Non solo il lavoro andrà a gonfie vele e porterà con sé aria di promozioni e sorprese, ma anche all'interno della sfera sentimentale e delle amicizie tutte le tensioni sembreranno svanire come per magia.

Toro - attenzione a non portare troppo per le lunghe le discussioni nate con il partner, soprattutto se da una delle due parti si inizia a rivangare avvenimenti ormai passati. L'oroscopo di questo nuovo weekend preannuncia un aumento di stress non indifferente, con conseguente inasprimento dei rapporti all'interno della vita di coppia.

Guardare tranquillamente una serie tv o un film e stare vicini risulta essere la cura migliore.

Gemelli - Venere continua ad ammaliare i Gemelli in un modo in grado di lasciare a bocca aperta chiunque. La sfera sentimentale inizierà a migliorarsi pian piano e le nuove amicizie nasceranno con fin troppa facilità.

Chi non ha ancora avuto modo di incontrare la propria anima gemella potrebbe imbattersi in quest'ultima proprio durante questo periodo.

Cancro - l'amore, anche per questo segno zodiacale, sembra essere nell'aria e non accenna a svanire facilmente. I rapporti con il partner o con una persona considerata speciale continueranno a camminare allegramente e dolcemente lungo quella strada ormai tracciata insieme.

Attenzione però a non dare mai nulla per scontato: non palesare i propri sentimenti, spesso porta alla nascita di dubbi e perplessità nell'animo altrui.

Leone - nuove energie sembrano avvolgere il Leone, accompagnandolo lungo tutto il fine settimana e permettendogli di prepararsi ad accogliere al meglio l'arrivo di una nuova settimana piena di lavoro ed impegni. Con il partner non sembrano esserci problemi, almeno per ciò che vi è in superficie.

Vergine - ritrovare quella fiducia perduta non sembra essere così semplice. La fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità è l'unica "arma" che aiuta questo segno zodiacale ad andare avanti e superare le varie difficoltà. A causa di un avvenimento imprevisto è svanita la convinzione di sé e quanto prima dovrà essere ritrovata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - risulta essere un periodo umanamente remunerativo, specialmente per quanto riguarda la conquista di nuove amicizie. Attenzione a non aprirvi troppo al prossimo, non tutte le amicizie sono realmente sincere.

Scorpione - praticare yoga non sarebbe di certo una cattiva idea, specialmente se aiuta a tenere sotto controllo i propri sentimenti, ma specialmente i propri istinti. Qualche piccolo battibecco in ambito familiare potrebbe mettere a dura prova la pazienza di chiunque.

Sagittario - si prospettano giornate pregne di positività. Un oroscopo come quello del prossimo weekend, positivo e remunerativo, non sopraggiunge spesso. Anche in ambito lavorativo è possibile aspettarsi qualcosa di inaspettato.

Capricorno - fortuna e serenità sono all'ordine del giorno, soprattutto per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica prossime. Qualche piccolo gruzzoletto potrebbe essere messo da parte in questo periodo, meglio quindi non spendere tutto quanto si ha a disposizione. Il Capricorno è talvolta baciato dalla fortuna, ma tentarla troppo spesso potrebbe portare a qualcosa di spiacevole.

Acquario - gli astri non sono tutti dalla parte dell'Acquario, specialmente Venere. L'amore ha accompagnato questo segno zodiacale per tutta la settimana, ma sfortunatamente non sarà al suo fianco durante il weekend.

Pesci - sicuramente questo è uno tra i segni migliori di tutto il periodo. La fortuna osserverà i Pesci più da vicino e donerà loro delle giornate a dir poco straordinarie.

La cosa più importante, anche per non rischiare di rovinare i rapporti interpersonali, è non esagerare e non azzardare troppo.