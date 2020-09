Venerdì 25 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, Saturno, Plutone e Giove sostare nel segno del Capricorno, nel frattempo Mercurio assieme al Sole transiteranno sui gradi della Bilancia. Marte permarrà nell'orbita dell'Ariete, così come Venere proseguirà la sosta in Leone. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci, come Urano continuerà il domicilio in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Bilancia ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. Grazie al corroborante trigono che Venere sui loro gradi ingaggerà con Marte in Ariete, i nati Leone potrebbero avere in dono un'invidiabile carica passionale questo venerdì, che il partner apprezzerà di buon grado.

2° posto Sagittario: lavoro top. Le faccende professionali avranno il sostegno di Venere in Leone che, non subendo alcun transito ostacolante, renderanno presumibilmente il terzo segno di Fuoco volitivo e pieno di energie, specialmente se alle dipendenze altrui.

3° posto Capricorno: chiarimenti. Le ruggini lavorative, con conseguenti musi lunghi da parte dei nativi, avranno buone chance di avere il loro epilogo in questa giornata, grazie al duetto Luna-Giove nel segno che regalerà buone possibilità per un doveroso chiarimento con la persona interessata.

I mezzani

4° posto Toro: ostinati. Far mutare opinione ai nativi in questa giornata sarà probabilmente un'ardua impresa, in cui partner ed amici, capendo l'antifona, eviteranno di cimentarsi.

Probabili attriti con la persona amata nelle ore serali.

5° posto Vergine: step by step. Le questioni lavorative dei nati Vergine potrebbero subire qualche rallentamento nel giorno che precede il weekend, a causa delle retrogradazioni di Saturno ed Urano che li spingeranno verso una maggiore cura dei dettagli prima di proseguire coi loro progetti.

6° posto Scorpione: concilianti. Insolitamente alla loro indole integerrima, i nati Scorpione potrebbero assumere in queste 24 ore un mood conciliante verso gli affetti più cari, partner in primis, passando sopra ad alcune manchevolezze senza fiatare.

7° posto Cancro: questioni pratiche. Venerdì dove il primo segno d'Acqua sarà, con ogni probabilità, chiamato a sistemare qualche piccolo inconveniente casalingo, come aggiustare il lavabo che gocciola o tinteggiare di un colore diverso una stanza.

8° posto Gemelli: indaffarati. La giornata potrebbe vedere i nati Gemelli alle prese con una moltitudine di faccende lavorative da portare a compimento, malgrado dovrebbero rimandarne alcune per non dover fare i conti con lo stress in serata.

9° posto Acquario: a denti stretti. Le angherie e provocazioni da parte di alcune figure professionali non dovrebbero divenire motivo di discussione, come vorrebbe Marte retrogrado in Ariete. Sarà bene, quindi, svolgere le proprie mansioni a testa bassa provando a fare orecchie da mercante.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spossati. Da un lato ci sarà Venere in Leone che spingerà per mettersi in gioco ma dall'altro, purtroppo, l'opposizione marziale che camminerà all'indietro potrebbe donare ai nativi uno scarno bottino energetico, il quale smorzerà la loro voglia di fare.

11° posto Ariete: bizzosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nati Ariete in questa giornata, sia nelle faccende amorose che professionali, a causa delle posizioni disturbanti del duetto Plutone-Nettuno unite alla retrogradazione di Marte nella loro orbita.

12° posto Pesci: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso questo venerdì in casa Pesci, col solo Nettuno sui loro gradi che, anziché fornire supporto, metterà in confusione i nativi sulle prossime mosse esistenziali da attuare.