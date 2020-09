L'Oroscopo di martedì 29 settembre va ad analizzare gli astri, a caccia di novità preziose sia per l'amore che per la sfera professionale. Luna in Pesci regala sensazioni romantiche e sognanti a tutti i segni zodiacali di Acqua che amano in modo più profondo e comprensivo. Urano sempre presente in Toro, fa uscire fuori dagli schemi, rivoluzionando la solita routine in modo eccitante. Mercurio intanto entra in Scorpione e potenzia un'intelligenza che diventa brillante, anche se un tantino tortuosa. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Pesci nell'oroscopo di martedì 29 settembre

Ariete: le emozioni sono forti e coinvolgono corpo e mente.

Mercurio dallo Scorpione sprona a portare avanti le idee con veemenza, smorzando un po' l'impetuosità marziana. Le relazioni amorose diventano appassionate e una forte energia spinge a concretizzare i sogni sentimentali con maggiore coraggio. Investite la stessa determinazione anche in ambito lavorativo, superando una dissonanza di Saturno che blocca un po' alcuni cambiamenti costruttivi.

Toro: Urano sprigiona tanta voglia di rivoluzionare la solita routine in modo imprevedibile ed eccitante. Attenzione a non essere troppo bruschi sul lavoro e in amore, selezionate bene le parole che dite. Mercurio risulta in dissonanza e occorre maggiore autocontrollo per tenere a freno una lingua tagliente, che ferisce con quello che dice.

Occhio quindi all'impulsività, poiché questa opposizione mercuriana fa essere troppo idealisti sul lavoro. Luna mitiga gli affetti dai Pesci.

Gemelli: lasciatevi il passato alle spalle e progredite nel presente con maggiore consapevolezza. Luna posizionata in Pesci confonde un po' le idee e non siete realistici in amore.

Lasciate fluire le emozioni, purificandole con l'acqua lunare e cercate di non stare con la "testa tra le nuvole". Gli astri dal Capricorno spronano a impegnarvi di più in campo professionale.

Cancro: cercate nuove distrazioni, uscite di più e ridisegnate la sfera sentimentale con brio e maggiore entusiasmo.

Mercurio garantisce belle sorprese per voi single e anche in coppia, il dialogo diventa più introspettivo, avvolgente e magnetico. Luna acuisce una sensibilità che vi rende irresistibili e anche sul lavoro, siete molto intuitivi.

Leone: siete molto suscettibili al parere degli altri e vi offendete per un nonnulla. Venere nel segno acuisce le sensazioni amorose e siete coinvolti in modo condizionante da un'emotività che offusca una visuale amorosa obiettiva. Ecco perché tendete a distaccarvi dai sentimenti, lasciandovi distrarre da nuovi impulsi e nuovi interessi. Mercurio fa chiudere un po' un dialogo che potrebbe risultare fortunato anche per il lavoro.

Vergine: attenzione a Luna in opposizione che innervosisce gli animi.

Non abbattetevi se l'amore non va come volete e ricordate che l'influenza lunare risulta passeggera. Dalla vostra avete Urano che vi difende a spada tratta, regalando innovazione e novità eccitanti. Rompete con un passato che non esiste più e progredite nel presente con coraggio. Bando agli equivoci in coppia o sul lavoro e attenzione a non rovinare tutto per un nonnulla.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole nel segno viene caricato di energia positiva da Luna in Pesci. Così vi è maggiore equilibrio in amore e siete molto diplomatici sul lavoro. Accogliete l'influenza del satellite diurno che in sinergia con Urano, fa uscire fuori dagli schemi rivoluzionando un po' i pensieri, quindi l'amore.

In amore beneficiate della presenza di venere in Leone che sprigiona sensazioni appaganti e positive.

Scorpione: l'intelligenza diventa acuta con Mercurio nel segno che tuttavia rende i pensieri un po' tortuosi. Così risultate sospettosi anche sul lavoro. Il senso critico è spiccato e sospettate trame intorno a voi. Il dialogo in compenso diventa molto profondo e benefico per l'amore. Potete così avviare un'introspezione preziosa sia per voi single che per voi in coppia, individuando la strada che porta alla felicità.

Sagittario: Marte regala grande dinamismo sul lavoro e charme in ambito sentimentale. Sole riscalda i cuori e garantisce grande entusiasmo, rendendo la sfera affettiva più avvolgente.

E' giunto il momento di evolvere e anche voi single approfittate di una splendida Venere in Leone che garantisce sensualità, magnetismo contrastando sensazioni altalenanti sprigionate da Luna in dissonanza.

Capricorno: la nuova posizione di Mercurio spazza via eventuali pettegolezzi intorno a voi. L'intelligenza è brillante e l'influsso di questo astro in Scorpione, mette sulla difensiva. Così potete quasi anticipare gli eventi, usufruendo di una sorta di preveggenza che fa superare gli ostacoli con intuizione e determinazione. Occhio a eventuali nervosismi impartiti da Marte in dissonanza. Luna, molto sognante e profonda, riscalda i cuori e acuisce l'amore in modo ultrasensibile.

Acquario: Sole dalla Bilancia garantisce vitalità e sfida a farvi aprire a un dialogo profondo, benefico per l'amore e per il lavoro.

La nuova posizione di Mercurio in Scorpione fa chiudervi in un'introversione che non vi è consona. Venere risulta ancora in opposizione e smorza un po' un'affettività che diventa spesso capricciosa. Resistete ancora un po' poiché a breve l'astro dell'amore romperà questa dissonanza molto tesa per i sentimenti.

Pesci: buoni i rapporti amorosi con Luna nel segno che vi rende molto sensibili e comprensivi. L'astro d'argento facilita la libertà d'espressione in amore e siete più romantici, anche se siete combattuti e tendete a issare delle barriere nei confronti delle emozioni, forse per paura di soffrire.