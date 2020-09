L'Oroscopo di sabato 12 settembre si presenta come molto sensibile e romantico con Luna in Cancro, che regala atmosfere ammalianti, tradizionali e ricche di affetto. Tutti i segni zodiacali d'Acqua sono investiti da un modo di amare premuroso e protettivo, mentre i single possono contare su un'intuizione sentimentale che fa prendere le decisioni giuste. I Pesci devono stare attenti a non lasciarsi prendere da un modo di amare surreale, che viene suggestionato dall'influenza di Nettuno. I Nodi lunari in Gemelli puntano un riflettore sui ricordi passati nelle previsioni astrali.

Luna in Cancro nell'oroscopo di sabato

Ariete: Marte nel segno viene influenzato dai Nodi lunari in Gemelli, che ricollegano a sensazioni vissute in passato. Così potete utilizzare un'energia positiva che non ha eguali e alcuni di voi possono anche incontrare affettuosamente un amore appartenuto in passato. Utilizzate al meglio questa carica vitale, confidando in un'azione immediata che procura successo in amore.

Toro: è buona l'inventiva con Urano che carica di una grande intuizione e di energia positiva. La vicinanza dei Nodi lunari dai Gemelli aprono nuove strade e una consapevolezza profonda vi avvolge come in un abbraccio, indicandovi la via che porta alla felicità. Arginate gli influssi di Venere in dissonanza, cercando di contenere un'irrequietudine che spinge a essere intolleranti in amore.

Gemelli: i ricordi passati influenzano molto il presente e i Nodi lunari acuiscono la sensibilità e l'emotività. Tendete quindi a nascondere la vostra insicurezza, ricercando il protagonismo e ponendovi sempre al centro dell'attenzione poiché desiderosi di affetto. Venere splende per voi dal Leone e potenzia un modo di amare spesso orgoglioso, che mette i vostri bisogni prima di ogni cosa.

Stanno per giungere belle novità per voi single.

Cancro: cercate di adattarvi maggiormente agli alti e bassi della vita, con una nuova elasticità e grande apertura mentale. E' prevista una rinascita che spazza via l'angoscia e argina i tumulti emotivi di cui siete vittima. State creando le basi per un futuro migliore, quindi costruite in amore con maggiore fiducia in voi stessi.

Luna nel segno regala tanto romanticismo in coppia e una spiccata intuizione sentimentale benefica per voi single.

Leone: utilizzate la vostra grande esperienza in amore. Venere regala tanto charme e siete molto seduttivi. Avete bisogno voi in coppia di entrare in simbiosi con la persona amata, mentre voi single ricercate emozioni forti. Marte regala una carica magnetica e sensuale a dir poco dirompente. Via libera all'amore quindi, gli astri sono dalla vostra parte. Solo Urano in dissonanza può cercare di sminuire il tutto, facendovi desiderare sempre di più dall'amore.

Vergine: Sole sprigiona sensazioni altalenanti, poiché influenzato da Nettuno in Pesci. Siete molto suscettibili alle influenze esterne e questa opposizione dell'astro nettuniano di certo non aiuta.

Esso confonde un po' le idee e spesso rifrange una visuale distorta della realtà. Valutate bene i pro e i contro in amore e ricordate che una Luna molto romantica e affettuosa, è dalla vostra parte. Urano, che tutto rivoluziona in modo imprevedibile, introduce belle novità per voi single.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro pensiero viene influenzato da sensazioni profonde e le idee salgono a galla in modo impetuoso e sensibile. Luna in quadratura a Mercurio fa prendere coscienza dei sentimenti che provate, anche se alcuni risultano dolorosi. Non accettate consigli dagli altri, poiché solo voi sapete quali emozioni navigano nel vostro inconscio. Ascoltate il cuore che non sbaglia mai.

Scorpione: ci sono dei contrattempi e delle difficoltà intorno a voi che creano attrito in amore. Tutto è imprevedibile al momento, ma le energie astrali garantiscono ricchezza emotiva. Cercate di non perdere l'orientamento e di intraprendere la direzione giusta, bilanciando al meglio emozioni e razionalità. Alcuni di voi devono chiudere delle storie ormai in crisi, per progredire in maniera fortunata.

Sagittario: la comunicazione diventa intelligente con Mercurio nel segno che avvia un dialogo consapevole e costruttivo per l'amore. Via libera ai contatti amorosi che prevedono uno scambio di parole romantiche, dove il successo è alle porte. Apritevi a un dialogo che racchiude in voi tutto il bagaglio di esperienze positive accumulato negli anni.

Siete apprezzati per la vostra serietà, diplomazia e socievolezza.

Capricorno: Luna in Cancro e i Nodi lunari in Gemelli ricollegano a sensazioni passate che hanno procurato delle ferite ancora sanguinanti. Che ne dite di sanare queste ferite dell'anima, distaccandovi e lasciando alle spalle i ricordi dolorosi? I pensieri volano in modo impetuoso e vanno oltre la realtà. Sole vi aiuta dalla Vergine e spazza via l'apatia, mentre Venere è pronta a porgervi il suo aiuto benefico per l'amore. Accoglietelo.

Acquario: l'influenza di Marte dall'Ariete risulta benefica per avviare incontri sentimentali importanti, dove la forza di volontà diventa risolutiva per concretizzare i sogni amorosi. Affrontate anche il rischio con incoscienza e niente vi spaventa, anche a voi in coppia.

La sensualità è alle stelle e spazza via eventuali insicurezze di Venere in Leone.

Pesci: l'immaginazione è troppo fervida e Luna congiunta a Nodi lunari dai Gemelli, squilibra in maniera eccessiva le emozioni. Così le sensazioni che provate sono incontrollate e possono sprigionare frustrazione nei confronti dell'amore. Nettuno introduce tanta sensibilità, mentre Mercurio quasi sfida ad armonizzare l'amore intraprendendo una strada intelligente e più consapevole.