Le previsioni dell'Oroscopo relative alla prossima settimana, quella che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2020, rivelano buone prospettive in arrivo per i segni zodiacali dell'Ariete e il Capricorno mentre la settimana sarà un po' più difficoltosa per la Bilancia. Novità in arrivo per il Sagittario, settimana positiva per le coppie del Cancro. Scopriamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali.

Previsioni zodiacali per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: spesso avete la testa fra le nuvole, i pensieri vi tengono distanti dal mondo reale e riuscite facilmente a perdete la concentrazione.

Sarà una settimana nuova, piena di vitalità, Marte vi accompagna e questo renderà le vostre giornate uniche. Anche il fine settimana sarà positivo: vi attenderanno delle serate interessanti.

Toro: non immergetevi troppo nei problemi degli altri, ricordate che anche voi avete bisogno di prendervi cura di voi stessi. Sarà una settimana decisamente importante soprattutto dal punto di vista lavorativo ma fate attenzione a chi vorrà impedire la vostra crescita professionale.

Gemelli: siete in attesa di decisioni importanti, decisioni che riguardano soprattutto il lato sentimentale. Il vostro partner non è ancora pronto a compiere passi importanti nella vostra relazione. Sarà bene darvi un po' di tempo per pensare con attenzione al vostro futuro come coppia.

Cancro: settimana promettente per il segno zodiacale del Cancro. Le stelle vi tramanderanno buona luce, ciò significa che godrete di energia pura e di positività. Le giornate trascorreranno in modo piacevole e le serate in tranquillità. Per le coppie, sfruttate questa occasione per mettervi in sintonia con il partner e passare momenti romantici.

Previsioni astrali settimanali, da Leone a Sagittario

Leone: nell'ultimo periodo vi sentite particolarmente stressati, necessitate di una pausa dal mondo esterno e dalla routine quotidiana. Un'idea potrebbe essere quella di rifugiarvi nella natura magari organizzando un'escursione o delle lunghe passeggiate in mezzo al verde.

Vergine: cercate di abbassare un po' le vostre aspettative o rischierete di rimanere delusi. Avere delle pretese troppo alte o fuori dalla vostra portata, non sempre risulta essere un fattore positivo. Esaminate con attenzione ciò che fa più per voi, cercate di intraprendere un'iniziativa e vedrete che presto otterrete dei buoni risultati.

Bilancia: a causa della vostra eccessiva apprensione rischiate di invadere gli spazi di chi amate o di chi volete bene. Preoccuparsi è bene ma dovete capire quando è il momento di farvi da parte. La settimana prossima sarà alquanto impegnativa: lunedì e martedì saranno giornate difficili ma il weekend porterà con sé dei miglioramenti.

Scorpione: dovete usare qualche piccolo accorgimento per correggere alcuni vostri difetti caratteriali.

Ricordate che nessuno è perfetto e anche voi potete sbagliare anche se non sempre ve ne rendete conto. Avete molte qualità ma anche diversi lati negativi che non volete assolutamente rinnovare. Spetterà a voi decidere se impegnarvi o meno per piacere a qualcuno che amate particolarmente.

Sagittario: aria di cambiamenti per il segno zodiacale del Sagittario. Nella prossima settimana potrebbero esserci delle novità che determineranno importanti cambiamenti sia dal punto di vista professionale che quello sentimentale. Fate attenzione, però, a quelle novità che potrebbero presentarsi come imperdibili opportunità ma che, in realtà, sarebbe meglio evitare.

Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: la sincerità si trova sempre al primo posto per voi, odiate essere ingannati soprattutto dalle persone che amate. Sospettate di qualcuno in particolare ma non volete essere precipitosi senza avere delle prove certe. La settimana in arrivo si presenta ricca di buone prospettive, la Luna vi accompagnerà e vi tramanderà "buona luce".

Acquario: siete ormai arrivati al limite e la pazienza ha ormai superato la vostra capacità di sopportazione. Avete raggiunto alcune convinzioni riguardo la vostra cerchia di amici e siete giunti a delle fredde conclusioni. Inizierete la settimana carichi di positività e di ottimismo ma qualcosa potrebbe cambiare a partire da giovedì.

Pesci: siete pronti a fare un grande passo ma dovete ancora pensare a molte cose riguardo al futuro. Avete in mente grandi progetti ma percepite una certa difficoltà nel realizzarli. La prossima settimana dovrete tenervi pronti ad ogni possibile imprevisto che potrebbe drasticamente peggiorare la vostra settimana.