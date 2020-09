Il weekend inizia in maniera interessante per il Cancro, che, soprattutto in ambito lavorativo, può ottenere delle belle soddisfazioni. Anche per il Toro è un periodo interessante in tal senso, determinazione e buona volontà portano sempre i propri frutti. La Bilancia potrebbe apparire un po' distratta in amore e favorire la nascita di liti e polemiche. Recupera lo Scorpione, che nelle prossime ore si prepara ad accogliere Mercurio nel segno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 26 settembre 2020 per i 12 segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 26 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: con l'inizio del weekend arriva per il segno un momento di recupero che riguarda soprattutto i rapporti con gli altri e l'amore. All'interno del rapporto di coppia, per chi durante le giornate precedenti si è trovato spesso a discutere, è possibile trovare dei chiarimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti. Cautela per il fisico.

Toro: quella di sabato 26 settembre è la giornata giusta per portare avanti le proprie ambizioni, avanzare delle proposte o presentare dei nuovi progetti in ambito lavorativo. Questo è un segno molto determinato e raramente non ottiene i risultati desiderati. Anche in amore le stelle offrono la propria protezione e favoriscono i nuovi incontri.

Gemelli: la giornata potrebbe iniziare con delle leggere tensioni, in particolar modo per quanto riguarda il lavoro, ma la serata si presagisce decisamente più serena e interessante. Dunque meglio non restare chiusi in casa, uscite e state a contatto con la gente. Qualcuno potrebbe fare un incontro sorprendente.

Cancro: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda i progetti e le trattative lavorative, è un momento di ingegno e creatività in cui possono nascere idee davvero interessanti e produttive. Le stelle consigliano di non esitare e sfruttare al massimo questo momento astrale così positivo. Recupero in amore.

Leone: quello che sta per iniziare si presagisce un weekend faticoso, durante le giornate precedenti potrebbero esserci stati degli imprevisti e ora il segno potrebbe vedersi rallentato e ostacolato. In amore e in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti, meglio scegliere con cura le parole da usare e tenersi lontani dalle polemiche.

Vergine: è il momento di fare un bilancio, nelle giornate precedenti avete investito molto in nuovi progetti e attività, e ora bisogna capire quali di questi possono regalare il successo desiderato. L'aiuto di una persona di fiducia, un socio o un collega stimato, potrebbe rivelarsi efficace a tal fine. Amore sereno.

Bilancia: la giornata di sabato 26 settembre si presagisce interessante per il segno, che, dopo alcune giornate sottotono, può finalmente trovare delle soluzioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa.

In amore potreste apparire un po' distaccati e distanti, meglio cercare di ritagliarsi del tempo da dedicare al partner e alle persone care.

Scorpione: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, qualcuno potrebbe avere del lavoro arretrato da sbrigare, mail, telefonate e appuntamenti. Dunque con l'avvicinarsi della sera la stanchezza potrebbe avere la meglio e qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri. Recupero domenica 27 settembre con l'ingresso di Mercurio nel segno.

Sagittario: l'oroscopo consiglia ai nativi del segno di staccare la spina per quanto riguarda il lavoro, durante le giornate precedenti è stato fatto molto in tal senso e ora ci si può permettere una pausa. L'amore ricopre un ruolo di rilievo, c'è armonia e passione nelle coppie e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: sono 24 ore vantaggiose dal punto di vista economico, soprattutto chi lavora in proprio o gestisce un'attività potrebbe vedere i propri incassi raddoppiati. Anche in amore si recupera, è possibile ritrovare un po' di serenità e ristabilire l'armonia con il partner.

Acquario: è un momento di recupero per l'amore e i rapporti interpersonali e anche in ambito lavorativo si può ottenere molto. Secondo il presagio delle stelle qualcuno potrebbe ricevere una proposta allettante anche dall'estero.

Pesci: l'oroscopo consiglia al segno di tenere gli occhi aperti durante la giornata di sabato 26 settembre 2020. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali svolgono un lavoro pesante o entrano in contatto con oggetti pericolosi e appuntiti.

Bene l'amore.