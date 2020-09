Il nono mese dell'anno si preannuncia interessante per il Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l'amore. I raggi di Marte incrociati a quelli di Venere portano passione e romanticismo, chi vive in coppia ritrova l'armonia e la complicità, anche sotto le lenzuola, chi è single potrebbe invece fare incontri interessanti. In ambito lavorativo ci sono ottimi presupposti e buone idee, l'importante è muoversi con cautela evitando le mosse azzardate. Bene il fisico, cautela nelle giornate del 2, 10 e 17 quando i cambi lunari potrebbero causare qualche lieve fastidio. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per il Sagittario

Amore: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese vantaggioso per l'amore e i rapporti sentimentali. Domenica 6 Venere, bella e sontuosa, approda in Leone e incrocia i suoi raggi con quelli di Marte. Questa accoppiata porta romanticismo, passione ed eccitazione al segno. Dopo le turbolenze dei mesi appena trascorsi il Sagittario riesce finalmente a trovare il giusto equilibrio tra eros e amore. Per le coppie in crisi e possibile trovare dei chiarimenti, e dunque un riavvicinamento, qualcuno invece potrebbe riavvicinarsi ad un ex. Anche chi è single da tempo o vuole ricominciare dopo una separazione ha l'occasione di fare incontri interessanti, soprattutto nelle giornate del 14,15, 18 e 19, o dopo l'equinozio, il 22, 23, 26 e 27.

Attenzione però, durante i cambi di Luna, previsti per il 2, 10 e 17 il nervosismo e la tensione potrebbero portare alla nascita di piccole divergenze con il partner o i familiari, meglio non esagerare con le parole.

Lavoro: per quanto riguarda l'ambito lavorativo il mese di settembre parte con grandi aspettative da parte del Sagittario, che nutre una grande voglia di affermarsi e avere successo.

Tuttavia questa ripartenza potrebbe avvenire in maniera faticosa, il segno ha la testa occupata da mille pensieri, mille progetti e metterli in pratica tutti insieme non è di certo possibile. Le stelle consigliano di agire un passo alla volta, evitando di commettere passi falsi o di lasciare che la fretta comprometta il risultato del lavoro svolto.

Gli influssi di Marte vi donano energia e vitalità, tuttavia, a lungo andare, i suoi stimoli potrebbero portarvi ad esagerare: cercate di non oltrepassare i limiti.

Salute: come precedentemente detto, l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese molto vantaggioso per il Sagittario, e anche dal punto di vista salutare le stelle sembrano favorevoli. Marte porta energia, vitalità e voglia di fare, ciononostante gli astri raccomandano prudenza, in particolar modo durante i cambi lunari, quando qualcuno potrebbe risentire di circolazione lenta o dolore agli arti. Recupero dopo il Primo Quarto.